Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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ЖЁСТКИХ НЕ БЫЛО. в пределах 500 грн было. Сифоны не подошли, такое.
Значит и высоких требований к качеству работ не было. У меня, кстати, самое грандиозное попадалово именно с хорошими знакомыми (больше нет). Пдрсы налили мне стяжку с которой я до сих пор мудохаюсь. Не послушал прораба, предложившего ее сразу нах убрать и переделать. Потерял уже с ней штуцер баксов и 1.5 месяца простоя.
В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз. Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год. А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов. Или рабочие решат сэкономить грунт...
airmax78 написав:Значит и высоких требований к качеству работ не было. У меня, кстати, самое грандиозное попадалово именно с хорошими знакомыми (больше нет). Пдрсы налили мне стяжку с которой я до сих пор мудохаюсь. Не послушал прораба, предложившего ее сразу нах убрать и переделать. Потерял уже с ней штуцер баксов и 1.5 месяца простоя.
В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз. Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год. А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов. Или рабочие решат сэкономить грунт...
Выходные, Прохожий уже спит, поэтому пооффтопим. Может кому-то, кто делает ремонт будет полезен этот горький опыт. Ситуация почти 1 в 1. Только стяжка уже была. Постучали ее - нормальная. Но чтобы выровнить уровень чистового пола во всей квартире, под паркет надо было доливать. Все осложнялось тем, что в квартире внутрипольные конвекторы. Пришли мои знакомые - великие паркетчики, якобы выполняющие заказы по всей Европе. Говорят: нальем самовыравнивающуюся смесь и будет збс. Но надо чтобы твой прораб выставил все конвекторы в уровень. Нет вопросов. Мой прораб выставляет все конвекторы по всей квартире в уровень. 0 найден. Толщина финишного покрытия известна. Дополнительно по периметру комнат сверху ограничителем является закладная под плинтус скрытого монтажа. Пришли. Говорят пусть теперь твой прораб зальет вокруг конвенкторов - мы этим заниматься не будем. Вот тут бы мне их и послать нах. Но... знакомые же, заказы по всей Европе... ОК, мой прораб заливает вокруг конвекторов. Ну что, придите, сцки, выставьте маяки и залейте. Привозят эти перцы материал. Попутно пихают куев моему прорабу за то что в конвекторы залилось немного раствора. Начали заливать. Через день звонят мне: пляяя, грят, че-то мы не рассчитали. Не долили 6 мм. Мы тебе фанеру под паркет положим. Пришел мой прораб, померял все. Ямы, недолив до 1 см местами. Спрашиваю а где маяки? А нах? Это же самовыравнивающаяся смесь. И вот тут бы мне их точно послать нах. Но деньги то заплачены, плюс уже ищем с ними паркет. Решаем доливать. Неделя улетает на высыхание стяжки. Говорю - надо выставлять маяки. А, ну ОК. Прихожу через 2 дня. Дозалили. Приходит мой прораб - говорит, ямы и бугры. Говорит я это переделывать за ними не буду. Вопрос: как так? Ответ: пдрсы в качестве маяков натянули шнур из угла в угол. Шнур намок, растянулся, провис.... Начинаю понимать, что дальше мы с ними не едем. Но они настойчивые, грят, все будет збс. Мы отшлифуем. ОК. Неделю шлифуют. Результат... та же х-ня. Выгоняю их. Больше хороших знакомых у меня нет. Прораб говорит - надо все нах сбивать и делать заново. Пляяяя.. ну как же так? Та не, говорю, наверняка можно исправить. Вызываю технолога из Вудхарта. Он мне дает какого-то своего мастера. Тот приходит все снова перемеряет. Говорит доливать до 5 мм. Доливаем. Теряем еще неделю. Снова ямы и бугры. Шлифуем. Еще неделю. Уходит. В итоге после установки алюминиевого профиля под плинтус становится очевидно, что стяжка кривая. Теперь уже прораб начинает шлифовать своими силами. Шлифовали шлифовали и в итоге в самой большой комнате взяли отбойный молоток и нах все что заливали - демонтировали. Заливаем одну комнату по новой. Сколько уже потратил на эту й**аную стяжку - не хочу даже считать.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 28 чер, 2021 06:38, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:И все сам невозможно сделать, да и смысла нет - профессионал сделает быстрей и качественней.
я сам всё не делал, мокрые точки, работы по газу, кондиционеру, э/проводке, алмазное сверление - нанимал. Помещения были со стяжкой которая меня устроила, когда дом дал усадку появились трещины на потолочном гипсокартоне. Сейчас современные материалы такие, что ремонт может делать даже ребёнок. Но вырастают и требования к точности замеров. 80% пройопов из-за неточных замеров, остальное - несоблюдение технологий. Раньше (а в срубах и сейчас) пол был деревянный, шлифуешь те доски сколько угодно, хочешь руками, хочешь простейшим электроинструментом. А бетон уже так не пошлифуешь... алмазом дорого, шумно, пыльно.
rjkz написав:Я уж не говорю, что как-то не было воды и ребята оставили открытый кран...потом дали воду...
этот случай не имеет отношения к ремонту. Безответственность.
rjkz написав:И кстати, не хватило пены - так брал ящик на одной конторе, а за одним баллоном в Ёп ехать. Это в два раза дороже. Плюс время и бенз. Где-то что-то купил, но не совсем то, что надо, опять Ёп. Где-то что-то купил, но забыл и купил второй раз. Заказываешь имногда весь обхем и доставка бесплатная. Не хватило немного и за доставку берут дороже, чем то, что довозят. Эти мелочи на всем выливаются в приличные суммы.
абсолютно всё тоже самое, кисточки, валики, скотч, клей, краска, пена.. я в эпицентр ездил как на работу. Можно всего купить с большим запасом, а потом лишнее вернуть. От их доставки вообще отказался потому что сидишь как дурак на объекте и ждёшь полдня. А бывает что то не довозят.
rjkz написав:.а я был на морях...пока прораб с Троещины с ключом доехал и перекрыл немного подтопило соседей.
вы олигарх. Ремонт за короткий период вытягивет тонны денег помимо физических и умственных сил, я бы не смог в этот момент спокойно где-то отдыхать, всё равно думал бы про ремонт, как лучше сделать и тд.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 чер, 2021 06:17, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Для Киева и его агломерации это 5 млн. максимум. Демография и нехватка рабочих мест дает о себе знать.
Загуглите когда и в результате чего это явление появилось. Рабочих мест больше там, где выше концентрация населения. Это и рынок сбыта и рабочая сила для производства. Все крупные столицы через это проходили, от хорошей жизни люди не переезжают по 5-14 млн человек поближе к столицам.
У нас просто нету другого пути - в сёла или в пещеры возврата не будет. А Киев еще 5 млн желающих не разместит, концентрация транспорта такая уже никуда проехать без пробок нельзя.
airmax78 написав:И вот тут бы мне их точно послать нах.
Макс эта история про некомпетентность и рукожопость, она не имеет отношения к ремонтам и к влётам. Точно такие же рукожопы работают на сто, в стоматкабинетах и.. (длинный список где ещё). Я было клей купил акриловый, а он не клеит, вообще не клеит. Перепачкал им дорогую мебельную доску из натурального дерева. Потом долго отмывал и неделю высушивал, думал выброшу (на 130уе материала). Другой клей до этого клеил на ура.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 чер, 2021 08:49, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Выходные, Прохожий уже спит, поэтому пооффтопим. Может кому-то, кто делает ремонт будет полезен этот горький опыт. Ситуация почти 1 в 1. Только стяжка уже была. Постучали ее - нормальная. Но чтобы выровнить уровень чистового пола во всей квартире, под паркет надо было доливать. Все осложнялось тем, что в квартире внутрипольные конвекторы. Пришли мои знакомые - великие паркетчики, якобы выполняющие заказы по всей Европе. Говорят: нальем самовыравнивающуюся смесь и будет збс. Но надо чтобы твой прораб выставил все конвекторы в уровень. Нет вопросов. Мой прораб выставляет все конвекторы по всей квартире в уровень. 0 найден. Толщина финишного покрытия известна. Дополнительно по периметру комнат сверху ограничителем является закладная под плинтус скрытого монтажа. Пришли. Говорят пусть теперь твой прораб зальет вокруг конвенкторов - мы этим заниматься не будем. Вот тут бы мне их и послать нах. Но... знакомые же, заказы по всей Европе... ОК, мой прораб заливает вокруг конвекторов. Ну что, придите, сцки, выставьте маяки и залейте. Привозят эти перцы материал. Попутно пихают куев моему прорабу за то что в конвекторы залилось немного раствора. Начали заливать. Через день звонят мне: пляяя, грят, че-то мы не рассчитали. Не долили 6 мм. Мы тебе фанеру под паркет положим. Пришел мой прораб, померял все. Ямы, недолив до 1 см местами. Спрашиваю а где маяки? А нах? Это же самовыравнивающаяся смесь. И вот тут бы мне их точно послать нах. Но деньги то заплачены, плюс уже ищем с ними паркет. Решаем доливать. Неделя улетает на высыхание стяжки. Говорю - надо выставлять маяки. А, ну ОК. Прихожу через 2 дня. Дозалили. Приходит мой прораб - говорит, ямы и бугры. Говорит я это переделывать за ними не буду. Вопрос: как так? Ответ: пдрсы в качестве маяков натянули шнур из угла в угол. Шнур намок, растянулся, провис.... Начинаю понимать, что дальше мы с ними не едем. Но они настойчивые, грят, все будет збс. Мы отшлифуем. ОК. Неделю шлифуют. Результат... та же х-ня. Выгоняю их. Больше хороших знакомых у меня нет. Прораб говорит - надо все нах сбивать и делать заново. Пляяяя.. ну как же так? Та не, говорю, наверняка можно исправить. Вызываю технолога из Вудхарта. Он мне дает какого-то своего мастера. Тот приходит все снова перемеряет. Говорит доливать до 5 мм. Доливаем. Теряем еще неделю. Снова ямы и бугры. Шлифуем. Еще неделю. Уходит. В итоге после установки алюминиевого профиля под плинтус становится очевидно, что стяжка кривая. Теперь уже прораб начинает шлифовать своими силами. Шлифовали шлифовали и в итоге в самой большой комнате взяли отбойный молоток и нах все что заливали - демонтировали. Заливаем одну комнату по новой. Сколько уже потратил на эту й**аную стяжку - не хочу даже считать.
Специалистов умеющих работать с нивелир массами очень мало. Мешок нивелр массы начального уровня стоит 500 грн. Всё что дешевле лучше сразу выкинуть. Бывало соглашался ставить порог на переходные двери лишь бы не заниматься доливами полов. Максим, вы уже ощутили, что двери скрытого монтажа "пляшут" только в стенах из гипсокартона?