А строительство почему не укладывается?
У нас же Германия где квартиры строятся с ремонтами.
Цена голой коробки - пыль.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 08:53
А строительство почему не укладывается?
У нас же Германия где квартиры строятся с ремонтами.
Цена голой коробки - пыль.
Додано: Пон 28 чер, 2021 08:57
Я потом уже вник. Нет в этом, в теории, ничего сложного: выставьте маяки через каждые 50 см и лейте и раскатывайте и лейте и раскатывайте. Но выставьте блд жесткие маяки, а не куйню какую-то на четырех саморезах натягивайте.
Додано: Пон 28 чер, 2021 08:57
ходил кругами вокруг этих плинтусов и дверей, и так запарился решать ежедневные проблемы на стройке, что решил хоть тут упростить себе жизнь и поставить обычные двери. потолок разве что с теневым швом буду делаю. но там свои траблы со встроенным лед профилем, чето узкий какой то выбрал, как его обслуживать потом ХЗ ну и карниз теневой поджирает высоту потолка
Додано: Пон 28 чер, 2021 09:05
Такое впечатление , что в стяжечники(впрочем , как и в Вайтишники) уже подались все хоть ,что-то умел делать.У себя в доме лил 170квадратов и потом в квартире 48 метров стяжки сам.Были какие-то плавные неровности 1,5-2 мм, но для плитки вообще пофиг,впрочем для ламината тоже под 3-4мм подкладку.
Додано: Пон 28 чер, 2021 09:23
Наблюдаю за соседями и родичами в моем забитом селе, дырее не бывает. Обычные скромные селяне-труженики. Коривка, пару поросяток годують, огород и каждый на свою работу копеешную куда-то ходит. Дети выучены. 20-ти летние все на машинах. У каждого квартира в Полтаве или в Киеве. При этом часть этой молодежи продолжает жить и чем-то заниматься в селе. Часть живет и работает в городе.
Начинаешь осторожно распрашивать, как это все удалось, сразу начинают вашу укропскую волынку, что хуже не бывает, из последних сил, летим в пропасть нищеты.
Просто поражаюсь этому колоссальному прогрессу за последнее десятилетие, на которое еще наложились война и тяжелый экономический кризис. Из этого прогресса и растут как грибы новые города, отсюда и пробки на дорогах.
Украина - уникальная и загадочная страна. Обречена на успех.
Додано: Пон 28 чер, 2021 09:28
Ребята, а чего вы увлекаетесь ламинатом?
Это же ацтой и г.
Паркет или паркетная доска. Натюрлих дерево. Вечно. Практично. Природа. Здоровый образ жизни. Эстетично. Красота.
Додано: Пон 28 чер, 2021 09:30
как-то у вас математика не пляшет. Для покупки квартиры особенно в Киеве, нужна хотя б средняя киевская з/п и несколько лет подготовки. Да еще и машина и 20 лет. Все одна коривка? Эти сказки выдатному бизнесмену Гройсману можете рассказывать.
Додано: Пон 28 чер, 2021 09:38
А я разве сказал, что накапливают за один год? Я сказал, что не знаю из каких доходов и сколько лет собирают деньги. Назвал только факт. И при чем тут киевская з/п? У меня родственник коз выращивает и козий сыр делает. Маленькая контора. Без наемных рабочих. Многие киевляне его з/п позавидуют.
Додано: Пон 28 чер, 2021 10:01
та я тоже лью и проводку делаю) Я считаю, что человек, заработавший десятки К и больше на квартиру, имеет достаточно ума, чтобы самому разобраться и сделать такие работы. Вопрос только в стоимости его времени и возможно дорогостоящего обородувания. Хотя оно довольно быстро окупается.
Додано: Пон 28 чер, 2021 10:04
Невдахе всегда комфортнее замечать вокруг себя точно таких же невдах или еще более неудачных. Я не один, есть такие же еще, значит нас много.
И создается иллюзия, что таких очень много.
И эта иллюзия заставляет невдах не верить своим глазам, тому, что идет большое строительство и еще больше людей покупают новые квартиры, ездят на хороших машинах, хорошо живут и радуются жизни ...
Вот и у нас тут на форуме сформировалась устойчивая группа секондхедщиков, помойкоедов и прочих обвалистов, вздрачивающих тут друг друга ...
Посмотрите на жизнь из другого окна. Это вернет вас к реальности.
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