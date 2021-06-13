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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7760776177627763>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 08:53

  hume написав:
  Унуноктий написав:В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами....

Вот о чем я и говорю. У меня пока в голове не укладывается это массовое строительство с ремонтами по сегодняшним ценам. И если бы это был единичный случай - ок, но районами/кварталами

А строительство почему не укладывается?
У нас же Германия где квартиры строятся с ремонтами.
Цена голой коробки - пыль.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 08:57

  UA написав:Специалистов умеющих работать с нивелир массами очень мало.
Мешок нивелр массы начального уровня стоит 500 грн. Всё что дешевле лучше сразу выкинуть.
Бывало соглашался ставить порог на переходные двери лишь бы не заниматься доливами полов.
Максим, вы уже ощутили, что двери скрытого монтажа "пляшут" только в стенах из гипсокартона? :mrgreen:

Я потом уже вник. Нет в этом, в теории, ничего сложного: выставьте маяки через каждые 50 см и лейте и раскатывайте и лейте и раскатывайте. Но выставьте блд жесткие маяки, а не куйню какую-то на четырех саморезах натягивайте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 08:57

ходил кругами вокруг этих плинтусов и дверей, и так запарился решать ежедневные проблемы на стройке, что решил хоть тут упростить себе жизнь и поставить обычные двери. потолок разве что с теневым швом буду делаю. но там свои траблы со встроенным лед профилем, чето узкий какой то выбрал, как его обслуживать потом ХЗ ну и карниз теневой поджирает высоту потолка
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 09:05

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:ЖЁСТКИХ НЕ БЫЛО. в пределах 500 грн было. Сифоны не подошли, такое.

Значит и высоких требований к качеству работ не было. У меня, кстати, самое грандиозное попадалово именно с хорошими знакомыми (больше нет). Пдрсы налили мне стяжку с которой я до сих пор мудохаюсь. Не послушал прораба, предложившего ее сразу нах убрать и переделать. Потерял уже с ней штуцер баксов и 1.5 месяца простоя.


В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз.
Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год.
А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов.
Или рабочие решат сэкономить грунт... :mrgreen:

Такое впечатление , что в стяжечники(впрочем , как и в Вайтишники) уже подались все хоть ,что-то умел делать.У себя в доме лил 170квадратов и потом в квартире 48 метров стяжки сам.Были какие-то плавные неровности 1,5-2 мм, но для плитки вообще пофиг,впрочем для ламината тоже под 3-4мм подкладку.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 09:23

  hume написав:
  Унуноктий написав:В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами....

Вот о чем я и говорю. У меня пока в голове не укладывается это массовое строительство с ремонтами по сегодняшним ценам. И если бы это был единичный случай - ок, но районами/кварталами


Наблюдаю за соседями и родичами в моем забитом селе, дырее не бывает. Обычные скромные селяне-труженики. Коривка, пару поросяток годують, огород и каждый на свою работу копеешную куда-то ходит. Дети выучены. 20-ти летние все на машинах. У каждого квартира в Полтаве или в Киеве. При этом часть этой молодежи продолжает жить и чем-то заниматься в селе. Часть живет и работает в городе.
Начинаешь осторожно распрашивать, как это все удалось, сразу начинают вашу укропскую волынку, что хуже не бывает, из последних сил, летим в пропасть нищеты. :lol:
Просто поражаюсь этому колоссальному прогрессу за последнее десятилетие, на которое еще наложились война и тяжелый экономический кризис. Из этого прогресса и растут как грибы новые города, отсюда и пробки на дорогах.
Украина - уникальная и загадочная страна. Обречена на успех. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 09:28

Ребята, а чего вы увлекаетесь ламинатом? :roll:
Это же ацтой и г. :oops:
Паркет или паркетная доска. Натюрлих дерево. Вечно. Практично. Природа. Здоровый образ жизни. Эстетично. Красота. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 09:30

  Libo написав:Обычные скромные селяне-труженики. Коривка, пару поросяток годують, огород и каждый на свою работу копеешную куда-то ходит. Дети выучены. 20-ти летние все на машинах. У каждого квартира в Полтаве или в Киеве.

как-то у вас математика не пляшет. Для покупки квартиры особенно в Киеве, нужна хотя б средняя киевская з/п и несколько лет подготовки. Да еще и машина и 20 лет. Все одна коривка? Эти сказки выдатному бизнесмену Гройсману можете рассказывать.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 09:38

  Ромасик написав: Для покупки квартиры особенно в Киеве, нужна хотя б средняя киевская з/п и несколько лет подготовки. Да еще и машина и 20 лет. Все одна коривка? Эти сказки выдатному бизнесмену Гройсману можете рассказывать.


А я разве сказал, что накапливают за один год? Я сказал, что не знаю из каких доходов и сколько лет собирают деньги. Назвал только факт. И при чем тут киевская з/п? У меня родственник коз выращивает и козий сыр делает. Маленькая контора. Без наемных рабочих. Многие киевляне его з/п позавидуют. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 10:01

  Bolt написав:Такое впечатление , что в стяжечники(впрочем , как и в Вайтишники) уже подались все хоть ,что-то умел делать.У себя в доме лил 170квадратов и потом в квартире 48 метров стяжки сам.Были какие-то плавные неровности 1,5-2 мм, но для плитки вообще пофиг,впрочем для ламината тоже под 3-4мм подкладку.

та я тоже лью и проводку делаю) Я считаю, что человек, заработавший десятки К и больше на квартиру, имеет достаточно ума, чтобы самому разобраться и сделать такие работы. Вопрос только в стоимости его времени и возможно дорогостоящего обородувания. Хотя оно довольно быстро окупается.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 10:04

Невдахе всегда комфортнее замечать вокруг себя точно таких же невдах или еще более неудачных. Я не один, есть такие же еще, значит нас много.
И создается иллюзия, что таких очень много. :x
И эта иллюзия заставляет невдах не верить своим глазам, тому, что идет большое строительство и еще больше людей покупают новые квартиры, ездят на хороших машинах, хорошо живут и радуются жизни ...
Вот и у нас тут на форуме сформировалась устойчивая группа секондхедщиков, помойкоедов и прочих обвалистов, вздрачивающих тут друг друга ... :lol:
Посмотрите на жизнь из другого окна. Это вернет вас к реальности. 8)
Libo
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