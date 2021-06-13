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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 28 чер, 2021 10:12
Ромасик написав: Bolt написав:
Такое впечатление , что в стяжечники(впрочем , как и в Вайтишники) уже подались все хоть ,что-то умел делать.У себя в доме лил 170квадратов и потом в квартире 48 метров стяжки сам.Были какие-то плавные неровности 1,5-2 мм, но для плитки вообще пофиг,впрочем для ламината тоже под 3-4мм подкладку.
та я тоже лью и проводку делаю) Я считаю, что человек, заработавший десятки К и больше на квартиру, имеет достаточно ума, чтобы самому разобраться и сделать такие работы. Вопрос только в стоимости его времени и возможно дорогостоящего обородувания. Хотя оно довольно быстро окупается.
Вот именно вопрос в стоимости времени и целесообразности. Выделять на эти занятия рабочее время вместо основного заработка - не слишком ли дорого обойдётся, потерянный доход (очевидно, куда бОльший, чем стоимость работы мастера) + самому нахяляву выполнять работу мастера. Выделять свободное время - тут уже вопрос, во сколько вы свое свободное время оцениваете, возможно и выше, чем рабочее.
Другое дело, если так поработать в кайф
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Faceless
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Додано: Пон 28 чер, 2021 10:13
UA написав:
Максим, вы уже ощутили, что двери скрытого монтажа "пляшут" только в стенах из гипсокартона?
Все прекрасно работает с кирпичными стенами, т.ч. плинтус. Если делают не рукожопы. Но найти нерукожопов - очень сложно. Нерукожопов за вменяемые деньги - нереально. Поэтому я уже не торгуюсь, если знаю, что это тот мастер, что нужно.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 10:14
Libo написав:
У меня родственник коз выращивает и козий сыр делает.
в предыдущем сообщении были коровы со свиньями
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Ромасик
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Додано: Пон 28 чер, 2021 10:16
Ромасик написав: Bolt написав:
Такое впечатление , что в стяжечники(впрочем , как и в Вайтишники) уже подались все хоть ,что-то умел делать.У себя в доме лил 170квадратов и потом в квартире 48 метров стяжки сам.Были какие-то плавные неровности 1,5-2 мм, но для плитки вообще пофиг,впрочем для ламината тоже под 3-4мм подкладку.
та я тоже лью и проводку делаю) Я считаю, что человек, заработавший десятки К и больше на квартиру, имеет достаточно ума, чтобы самому разобраться и сделать такие работы. Вопрос только в стоимости его времени и возможно дорогостоящего обородувания. Хотя оно довольно быстро окупается.
ПЦ... Мастер, перед тем, как он станет хорошим, накосячит на 20 объектах. Вы все возможные косяки сделаете на своем одном, каким бы вы умным и аккуратным не были и сколько бы видосиков на ютьюе не посмотрели.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 10:28
Faceless написав: Ромасик написав: Bolt написав:
Такое впечатление , что в стяжечники(впрочем , как и в Вайтишники) уже подались все хоть ,что-то умел делать.У себя в доме лил 170квадратов и потом в квартире 48 метров стяжки сам.Были какие-то плавные неровности 1,5-2 мм, но для плитки вообще пофиг,впрочем для ламината тоже под 3-4мм подкладку.
та я тоже лью и проводку делаю) Я считаю, что человек, заработавший десятки К и больше на квартиру, имеет достаточно ума, чтобы самому разобраться и сделать такие работы. Вопрос только в стоимости его времени и возможно дорогостоящего обородувания. Хотя оно довольно быстро окупается.
Вот именно вопрос в стоимости времени и целесообразности. Выделять на эти занятия рабочее время вместо основного заработка - не слишком ли дорого обойдётся, потерянный доход (очевидно, куда бОльший, чем стоимость работы мастера) + самому нахяляву выполнять работу мастера. Выделять свободное время - тут уже вопрос, во сколько вы свое свободное время оцениваете, возможно и выше, чем рабочее.
Другое дело, если так поработать в кайф
По специальности инженер-механик.По специальности или вообще нифига или реальные зП что-то около 10 кг/в мес.Так, что вполне выгодно самому практически все делать.
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Bolt
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