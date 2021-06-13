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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 28 чер, 2021 10:12
Ромасик написав: Bolt написав:
Такое впечатление , что в стяжечники(впрочем , как и в Вайтишники) уже подались все хоть ,что-то умел делать.У себя в доме лил 170квадратов и потом в квартире 48 метров стяжки сам.Были какие-то плавные неровности 1,5-2 мм, но для плитки вообще пофиг,впрочем для ламината тоже под 3-4мм подкладку.
та я тоже лью и проводку делаю) Я считаю, что человек, заработавший десятки К и больше на квартиру, имеет достаточно ума, чтобы самому разобраться и сделать такие работы. Вопрос только в стоимости его времени и возможно дорогостоящего обородувания. Хотя оно довольно быстро окупается.
Вот именно вопрос в стоимости времени и целесообразности. Выделять на эти занятия рабочее время вместо основного заработка - не слишком ли дорого обойдётся, потерянный доход (очевидно, куда бОльший, чем стоимость работы мастера) + самому нахяляву выполнять работу мастера. Выделять свободное время - тут уже вопрос, во сколько вы свое свободное время оцениваете, возможно и выше, чем рабочее.
Другое дело, если так поработать в кайф
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Додано: Пон 28 чер, 2021 10:13
UA написав:
Максим, вы уже ощутили, что двери скрытого монтажа "пляшут" только в стенах из гипсокартона?
Все прекрасно работает с кирпичными стенами, т.ч. плинтус. Если делают не рукожопы. Но найти нерукожопов - очень сложно. Нерукожопов за вменяемые деньги - нереально. Поэтому я уже не торгуюсь, если знаю, что это тот мастер, что нужно.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 10:14
Libo написав:
У меня родственник коз выращивает и козий сыр делает.
в предыдущем сообщении были коровы со свиньями
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Ромасик
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Додано: Пон 28 чер, 2021 10:16
Ромасик написав: Bolt написав:
Такое впечатление , что в стяжечники(впрочем , как и в Вайтишники) уже подались все хоть ,что-то умел делать.У себя в доме лил 170квадратов и потом в квартире 48 метров стяжки сам.Были какие-то плавные неровности 1,5-2 мм, но для плитки вообще пофиг,впрочем для ламината тоже под 3-4мм подкладку.
та я тоже лью и проводку делаю) Я считаю, что человек, заработавший десятки К и больше на квартиру, имеет достаточно ума, чтобы самому разобраться и сделать такие работы. Вопрос только в стоимости его времени и возможно дорогостоящего обородувания. Хотя оно довольно быстро окупается.
ПЦ... Мастер, перед тем, как он станет хорошим, накосячит на 20 объектах. Вы все возможные косяки сделаете на своем одном, каким бы вы умным и аккуратным не были и сколько бы видосиков на ютьюе не посмотрели.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 10:28
Faceless написав: Ромасик написав: Bolt написав:
Такое впечатление , что в стяжечники(впрочем , как и в Вайтишники) уже подались все хоть ,что-то умел делать.У себя в доме лил 170квадратов и потом в квартире 48 метров стяжки сам.Были какие-то плавные неровности 1,5-2 мм, но для плитки вообще пофиг,впрочем для ламината тоже под 3-4мм подкладку.
та я тоже лью и проводку делаю) Я считаю, что человек, заработавший десятки К и больше на квартиру, имеет достаточно ума, чтобы самому разобраться и сделать такие работы. Вопрос только в стоимости его времени и возможно дорогостоящего обородувания. Хотя оно довольно быстро окупается.
Вот именно вопрос в стоимости времени и целесообразности. Выделять на эти занятия рабочее время вместо основного заработка - не слишком ли дорого обойдётся, потерянный доход (очевидно, куда бОльший, чем стоимость работы мастера) + самому нахяляву выполнять работу мастера. Выделять свободное время - тут уже вопрос, во сколько вы свое свободное время оцениваете, возможно и выше, чем рабочее.
Другое дело, если так поработать в кайф
По специальности инженер-механик.По специальности или вообще нифига или реальные зП что-то около 10 кг/в мес.Так, что вполне выгодно самому практически все делать.
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Bolt
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Додано: Пон 28 чер, 2021 10:36
airmax78 написав:
ПЦ... Мастер, перед тем, как он станет хорошим, накосячит на 20 объектах.
ну судя по вашей простыне выше, ваши мастера до сих пор оттачивают мастерство. И я так понимаю, они были далеко не с улицы и высокооплачивамеые. Что говорить о тех, которых я найму.
Faceless написав:
Другое дело, если так поработать в кайф
да, об этом совсем забыл. Довольно интересно этим заниматься. И на счет косяков/халтуры - ты сам знаешь, где ты халтуришь (ради экономии) и понимаешь, что ты готов с этим жить, а не находишь потом мину в стене от халтурщиков.
Время/деньги - думаю истинный флетлорд (у которого квартиры - основной доход) вполне может (должен) освоить должность прораба и/или отдельные виды работ.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 28 чер, 2021 10:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 10:44
Bolt написав: Faceless написав:
Ромасик написав:та я тоже лью и проводку делаю) Я считаю, что человек, заработавший десятки К и больше на квартиру, имеет достаточно ума, чтобы самому разобраться и сделать такие работы. Вопрос только в стоимости его времени и возможно дорогостоящего обородувания. Хотя оно довольно быстро окупается.
Вот именно вопрос в стоимости времени и целесообразности. Выделять на эти занятия рабочее время вместо основного заработка - не слишком ли дорого обойдётся, потерянный доход (очевидно, куда бОльший, чем стоимость работы мастера) + самому нахяляву выполнять работу мастера. Выделять свободное время - тут уже вопрос, во сколько вы свое свободное время оцениваете, возможно и выше, чем рабочее.
Другое дело, если так поработать в кайф
По специальности инженер-механик.По специальности или вообще нифига или реальные зП что-то около 10 кг/в мес.Так, что вполне выгодно самому практически все делать.
В таком случае смысл, конечно, есть. Правда, если человек с ЗП 10кгрн насобирал на квартиру и ремонт, то наверное, эти 10кгрн точно не основной источник дохода
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Додано: Пон 28 чер, 2021 10:54
Bolt написав:
По специальности инженер-механик.По специальности или вообще нифига или реальные зП что-то около 10 кг/в мес.Так, что вполне выгодно самому практически все делать.
та я тоже какой-то инженер-електромеханик)
распланировать проводку по квартире - это чуть больше лабы и меньше курсача)
за проводку для 1К квартиры сходу хотят 30Кгрн. Планировать ее ничего не стоит, она в большинстве однотипная для 1К. Сделать при набитой руке и готовности всех расходников/инструментов можно за день. По этому, жаба давит платить за такое)
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Додано: Пон 28 чер, 2021 11:33
vitaliian написав: hume написав: Унуноктий написав:
В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами....
Вот о чем я и говорю. У меня пока в голове не укладывается это массовое строительство с ремонтами по сегодняшним ценам. И если бы это был единичный случай - ок, но районами/кварталами
такое строительство к большой миграции в околостоличные ипеня из тех мест где со временем станет вообще плохо.
1) Откуда деньги у людей из плохого региона на покупку пригорода Киева?
2) Почему пригород Киева лучше региона, где все плохо?
Население стареет, становится менее мобильным и требовательным к качеству жизни. Возможно мигранты из других стран будут наполнять Киев и окрестности.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 11:53
airmax78 написав: UA написав:
Максим, вы уже ощутили, что двери скрытого монтажа "пляшут" только в стенах из гипсокартона?
Все прекрасно работает с кирпичными стенами, т.ч. плинтус. Если делают не рукожопы. Но найти нерукожопов - очень сложно. Нерукожопов за вменяемые деньги - нереально. Поэтому я уже не торгуюсь
, если знаю, что это тот мастер, что нужно.
І я не таргуюсь - а що мені таргуватисть, коли мені забудовники зразу все роблять під ключ...
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