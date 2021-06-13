RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7762776377647765>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:До чіво закордоном дійшов прогрес

У нас тоже так делают, в эконом-классе :)
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 92
З нами з: 13.06.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:10

  Ромасик написав:
  Libo написав:Обычные скромные селяне-труженики. Коривка, пару поросяток годують, огород и каждый на свою работу копеешную куда-то ходит. Дети выучены. 20-ти летние все на машинах. У каждого квартира в Полтаве или в Киеве.

как-то у вас математика не пляшет. Для покупки квартиры особенно в Киеве, нужна хотя б средняя киевская з/п и несколько лет подготовки. Да еще и машина и 20 лет. Все одна коривка? Эти сказки выдатному бизнесмену Гройсману можете рассказывать.

он имел ввиду что у всех машины 20 летние...
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21461
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:15

  Grand Touring написав:
  vitaliian написав:
  hume написав:Вот о чем я и говорю. У меня пока в голове не укладывается это массовое строительство с ремонтами по сегодняшним ценам. И если бы это был единичный случай - ок, но районами/кварталами
такое строительство к большой миграции в околостоличные ипеня из тех мест где со временем станет вообще плохо.


1) Откуда деньги у людей из плохого региона на покупку пригорода Киева?
2) Почему пригород Киева лучше региона, где все плохо?

Население стареет, становится менее мобильным и требовательным к качеству жизни. Возможно мигранты из других стран будут наполнять Киев и окрестности.

по крюковщине бродят негры, а по чабанам индус на велике катает....
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21461
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:16

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Faceless написав:Вот именно вопрос в стоимости времени и целесообразности. Выделять на эти занятия рабочее время вместо основного заработка - не слишком ли дорого обойдётся, потерянный доход (очевидно, куда бОльший, чем стоимость работы мастера) + самому нахяляву выполнять работу мастера. Выделять свободное время - тут уже вопрос, во сколько вы свое свободное время оцениваете, возможно и выше, чем рабочее.
Другое дело, если так поработать в кайф

По специальности инженер-механик.По специальности или вообще нифига или реальные зП что-то около 10 кг/в мес.Так, что вполне выгодно самому практически все делать.
В таком случае смысл, конечно, есть. Правда, если человек с ЗП 10кгрн насобирал на квартиру и ремонт, то наверное, эти 10кгрн точно не основной источник дохода

Квартира в наследтво прилетела, впрочем как и участок на котором построил дом.По молодости шлакоблоками занимался, так, что коробка с крышей в ценах 2010года обошлась, где-то в пятнашку долларов .
Bolt
 
Повідомлень: 746
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Круглике вокруг дачи стройка частных домов или перестройка дач со всех сторон..... сумасшествие какое то
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21461
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:28

  Унуноктий написав:В Круглике вокруг дачи стройка частных домов или перестройка дач со всех сторон..... сумасшествие какое то
Строительная лихорадка. Майнить м2 - поднимать собственный капитал.
Grand Touring
 
Повідомлень: 771
З нами з: 23.03.20
Подякував: 266 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:31

  Ромасик написав:та я тоже какой-то инженер-електромеханик)
распланировать проводку по квартире - это чуть больше лабы и меньше курсача)
за проводку для 1К квартиры сходу хотят 30Кгрн. Планировать ее ничего не стоит, она в большинстве однотипная для 1К. Сделать при набитой руке и готовности всех расходников/инструментов можно за день. По этому, жаба давит платить за такое)

В новострое из газоблока, молодой (очень большая редкость на сегодня) и энергичный электрик может за день и разведет электропроводку, а вот в добротных советских панельных домах будет неделю железобетон долбить.
UA
 
Повідомлень: 5735
З нами з: 19.07.08
Подякував: 964 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:40

  UA написав:
  Ромасик написав:та я тоже какой-то инженер-електромеханик)
распланировать проводку по квартире - это чуть больше лабы и меньше курсача)
за проводку для 1К квартиры сходу хотят 30Кгрн. Планировать ее ничего не стоит, она в большинстве однотипная для 1К. Сделать при набитой руке и готовности всех расходников/инструментов можно за день. По этому, жаба давит платить за такое)

В новострое из газоблока, молодой (очень большая редкость на сегодня) и энергичный электрик может за день и разведет электропроводку, а вот в добротных советских панельных домах будет неделю железобетон долбить.



У нас дивні будівельники. У більшості Фондоозброєність наближається до нуля. макс що є свого це дрель для замішування розчинів та дешевенький перфоратор…

В реалі штроборізу пофігу що різати. Проте наші будівельники чомусь не хочуть полегшувати собі роботу.
Первый
 
Повідомлень: 16143
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 12:59

  fox767676 написав:
  change_pm написав:До чіво закордоном дійшов прогрес

У нас тоже так делают, в эконом-классе :)

Це точна, кожен в Україні, навіть бомж, хоче казатись крутіше, ніж є насправді :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 4077
З нами з: 03.02.16
Подякував: 105 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 13:11

  UA написав:
  Ромасик написав:та я тоже какой-то инженер-електромеханик)
распланировать проводку по квартире - это чуть больше лабы и меньше курсача)
за проводку для 1К квартиры сходу хотят 30Кгрн. Планировать ее ничего не стоит, она в большинстве однотипная для 1К. Сделать при набитой руке и готовности всех расходников/инструментов можно за день. По этому, жаба давит платить за такое)

В новострое из газоблока, молодой (очень большая редкость на сегодня) и энергичный электрик может за день и разведет электропроводку, а вот в добротных советских панельных домах будет неделю железобетон долбить.

В добротной совецкой панельке штробил Макитской 2кВт болгаркой.Делаешь пропил, пртом пол часа ждешь в соседней комнате пока сядет пыль :(
Востаннє редагувалось Bolt в Пон 28 чер, 2021 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Bolt
 
Повідомлень: 746
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7762776377647765>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2084, 2085, 2086
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20853 3620689
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 чер, 2021 13:09
antey1969
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
10 23000
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 18:16
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 225916
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.