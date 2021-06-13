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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 чер, 2021 12:10
Ромасик написав: Libo написав:
Обычные скромные селяне-труженики. Коривка, пару поросяток годують, огород и каждый на свою работу копеешную куда-то ходит. Дети выучены. 20-ти летние все на машинах. У каждого квартира в Полтаве или в Киеве.
как-то у вас математика не пляшет. Для покупки квартиры особенно в Киеве, нужна хотя б средняя киевская з/п и несколько лет подготовки. Да еще и машина и 20 лет. Все одна коривка? Эти сказки выдатному бизнесмену Гройсману можете рассказывать.
он имел ввиду что у всех машины 20 летние...
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Додано: Пон 28 чер, 2021 12:15
Grand Touring написав: vitaliian написав: hume написав:
Вот о чем я и говорю. У меня пока в голове не укладывается это массовое строительство с ремонтами по сегодняшним ценам. И если бы это был единичный случай - ок, но районами/кварталами
такое строительство к большой миграции в околостоличные ипеня из тех мест где со временем станет вообще плохо.
1) Откуда деньги у людей из плохого региона на покупку пригорода Киева?
2) Почему пригород Киева лучше региона, где все плохо?
Население стареет, становится менее мобильным и требовательным к качеству жизни. Возможно мигранты из других стран будут наполнять Киев и окрестности.
по крюковщине бродят негры, а по чабанам индус на велике катает....
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Додано: Пон 28 чер, 2021 12:16
Faceless написав: Bolt написав: Faceless написав:
Вот именно вопрос в стоимости времени и целесообразности. Выделять на эти занятия рабочее время вместо основного заработка - не слишком ли дорого обойдётся, потерянный доход (очевидно, куда бОльший, чем стоимость работы мастера) + самому нахяляву выполнять работу мастера. Выделять свободное время - тут уже вопрос, во сколько вы свое свободное время оцениваете, возможно и выше, чем рабочее.
Другое дело, если так поработать в кайф
По специальности инженер-механик.По специальности или вообще нифига или реальные зП что-то около 10 кг/в мес.Так, что вполне выгодно самому практически все делать.
В таком случае смысл, конечно, есть. Правда, если человек с ЗП 10кгрн насобирал на квартиру и ремонт, то наверное, эти 10кгрн точно не основной источник дохода
Квартира в наследтво прилетела, впрочем как и участок на котором построил дом.По молодости шлакоблоками занимался, так, что коробка с крышей в ценах 2010года обошлась, где-то в пятнашку долларов .
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Додано: Пон 28 чер, 2021 12:16
В Круглике вокруг дачи стройка частных домов или перестройка дач со всех сторон..... сумасшествие какое то
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Додано: Пон 28 чер, 2021 12:28
Унуноктий написав:
В Круглике вокруг дачи стройка частных домов или перестройка дач со всех сторон..... сумасшествие какое то
Строительная лихорадка. Майнить м2 - поднимать собственный капитал.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 12:31
Ромасик написав:
та я тоже какой-то инженер-електромеханик)
распланировать проводку по квартире - это чуть больше лабы и меньше курсача)
за проводку для 1К квартиры сходу хотят 30Кгрн. Планировать ее ничего не стоит, она в большинстве однотипная для 1К. Сделать при набитой руке и готовности всех расходников/инструментов можно за день. По этому, жаба давит платить за такое)
В новострое из газоблока, молодой (очень большая редкость на сегодня) и энергичный электрик может за день и разведет электропроводку, а вот в добротных советских панельных домах будет неделю железобетон долбить.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 12:40
UA написав: Ромасик написав:
та я тоже какой-то инженер-електромеханик)
распланировать проводку по квартире - это чуть больше лабы и меньше курсача)
за проводку для 1К квартиры сходу хотят 30Кгрн. Планировать ее ничего не стоит, она в большинстве однотипная для 1К. Сделать при набитой руке и готовности всех расходников/инструментов можно за день. По этому, жаба давит платить за такое)
В новострое из газоблока, молодой (очень большая редкость на сегодня) и энергичный электрик может за день и разведет электропроводку, а вот в добротных советских панельных домах будет неделю железобетон долбить.
У нас дивні будівельники. У більшості Фондоозброєність наближається до нуля. макс що є свого це дрель для замішування розчинів та дешевенький перфоратор…
В реалі штроборізу пофігу що різати. Проте наші будівельники чомусь не хочуть полегшувати собі роботу.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 13:11
UA написав: Ромасик написав:
та я тоже какой-то инженер-електромеханик)
распланировать проводку по квартире - это чуть больше лабы и меньше курсача)
за проводку для 1К квартиры сходу хотят 30Кгрн. Планировать ее ничего не стоит, она в большинстве однотипная для 1К. Сделать при набитой руке и готовности всех расходников/инструментов можно за день. По этому, жаба давит платить за такое)
В новострое из газоблока, молодой (очень большая редкость на сегодня) и энергичный электрик может за день и разведет электропроводку, а вот в добротных советских панельных домах будет неделю железобетон долбить.
В добротной совецкой панельке штробил Макитской 2кВт болгаркой.Делаешь пропил, пртом пол часа ждешь в соседней комнате пока сядет пыль
Востаннє редагувалось Bolt
в Пон 28 чер, 2021 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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