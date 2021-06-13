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Додано: Пон 28 чер, 2021 13:12
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:21
как-то слово добротный и советский панельный в одном предложении мне ухи режет
в панельных плитах же вроде каналы под это дело? Или вы небось перепланировку панельки затеяли?)
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:40
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:46
Да , каналы были.Но есть нюанс.Я когда делал ремонт столкнуля с тем , что каналы вроде бы и есть,но воспользовотся ими проблематично, так-как если на ровных участах перетянуть провод без проблем, то в углах и стыке с потолками эти каналы забиты цементом, и провод не возможно достать.Короче я посмотрел, что алюминиевые провода(хоть дому и 50 лет )в нормальном состоянии(также вычитал, что их срок службы до ста лет).Короче протянул новую линию медью на кухню и в комнатах доставил пару розеток и опустил выключатели(при совке видно экономили алюпровода)но каналы были , чтоб ы сделать их не метровой высоте, а не на высоте плеча.
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:52
Лично у меня сейчас уже нет(возможно из-за смены среды да и возраст). Айфон это точно не индикатор расходов и не источник долгов ) Когда работал в банке, да, были приятели бравшие тачки не по рангу в 10 летний кредит, и квартиры в центре в валютную ипотеку. Сейчас это применимо к покупателями КАН, хотя, учитывая долларовый девал, возможно они и правы.
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