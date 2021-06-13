Если точнее - не в Украине, а на украинских форумах
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:12
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:21
как-то слово добротный и советский панельный в одном предложении мне ухи режет
в панельных плитах же вроде каналы под это дело? Или вы небось перепланировку панельки затеяли?)
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:40
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:46
Да , каналы были.Но есть нюанс.Я когда делал ремонт столкнуля с тем , что каналы вроде бы и есть,но воспользовотся ими проблематично, так-как если на ровных участах перетянуть провод без проблем, то в углах и стыке с потолками эти каналы забиты цементом, и провод не возможно достать.Короче я посмотрел, что алюминиевые провода(хоть дому и 50 лет )в нормальном состоянии(также вычитал, что их срок службы до ста лет).Короче протянул новую линию медью на кухню и в комнатах доставил пару розеток и опустил выключатели(при совке видно экономили алюпровода)но каналы были , чтоб ы сделать их не метровой высоте, а не на высоте плеча.
Додано: Пон 28 чер, 2021 13:52
Лично у меня сейчас уже нет(возможно из-за смены среды да и возраст). Айфон это точно не индикатор расходов и не источник долгов ) Когда работал в банке, да, были приятели бравшие тачки не по рангу в 10 летний кредит, и квартиры в центре в валютную ипотеку. Сейчас это применимо к покупателями КАН, хотя, учитывая долларовый девал, возможно они и правы.
Додано: Пон 28 чер, 2021 14:59
Так вот мне и интересно, сколько денег запросят электрики за разводку например в 3 ком. квартире в панельном совкошлаке?
Додано: Пон 28 чер, 2021 15:01
он имел ввиду что у всех машины 20 летние...[/quote]
Не обременены вы, ребята, знаниями экономической науки и диалектики развития.
Как были забитой ватой и шариковыми, так и остались.
Доложу вам, что 20 лет назад эти селяне не могли позволить купить себе еще старый самокат, курили свой самосад и думали, как им пережить очередную зиму.
А сегодня в хате вода и канализация, детей выучили, справили им квартирки в областном центре или в Киеве, щедрый стол и крепкое хозяйство. И пусть у кого-то машина-двадцатилетка, но ему уже очевидно, что с таким прогрессом он очень скоро купит новое авто в слоне .... Попадаются такие как вы нытики, бездельники и пьяницы, но их все меньше и меньше ... Best practices людей зачаровывают, увлекают и надыхают. Они становятся счастливыми.
Как говорил Профессор Лебединский, счастье это когда есть вера, что все будет хорошо и еще лучше.
Додано: Пон 28 чер, 2021 15:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Стрижка в Хотове 250 гривен. С такими ценами жилье просто не может дорого стоить!
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Додано: Пон 28 чер, 2021 15:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не обременены вы, ребята, знаниями экономической науки и диалектики развития.
Как были забитой ватой и шариковыми, так и остались.
Доложу вам, что 20 лет назад эти селяне не могли позволить купить себе еще старый самокат, курили свой самосад и думали, как им пережить очередную зиму.
А сегодня в хате вода и канализация, детей выучили, справили им квартирки в областном центре или в Киеве, щедрый стол и крепкое хозяйство. И пусть у кого-то машина-двадцатилетка, но ему уже очевидно, что с таким прогрессом он очень скоро купит новое авто в слоне .... Попадаются такие как вы нытики, бездельники и пьяницы, но их все меньше и меньше ... Best practices людей зачаровывают, увлекают и надыхают. Они становятся счастливыми.
Как говорил Профессор Лебединский, счастье это когда есть вера, что все будет хорошо и еще лучше. [/quote]Профессор Лебединский это ватный певец который пел Я убью тебя лодочник?
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Додано: Пон 28 чер, 2021 15:39
Не обременены вы, ребята, знаниями экономической науки и диалектики развития.
Как были забитой ватой и шариковыми, так и остались.
Доложу вам, что 20 лет назад эти селяне не могли позволить купить себе еще старый самокат, курили свой самосад и думали, как им пережить очередную зиму.
А сегодня в хате вода и канализация, детей выучили, справили им квартирки в областном центре или в Киеве, щедрый стол и крепкое хозяйство. И пусть у кого-то машина-двадцатилетка, но ему уже очевидно, что с таким прогрессом он очень скоро купит новое авто в слоне .... Попадаются такие как вы нытики, бездельники и пьяницы, но их все меньше и меньше ... Best practices людей зачаровывают, увлекают и надыхают. Они становятся счастливыми.
Как говорил Профессор Лебединский, счастье это когда есть вера, что все будет хорошо и еще лучше. [/quote]
Значит вы не видели село в сельской местности, а не вокруг мегаполисов.
Довелось прожить 2 года в 30 км. от Полтавы. У селян жизнь в ритме жизни коровы, чтобы в 4 часа утра за бесценок в долг сдавать молоко закупщику, потому что другого сбыта нет. У всех натуральное хозяйство и не от любви к экологичности.
"Канализация" в основном в будках на улицах. Иногда появляются новые деревянные "санузлы".
Вода в основном - колодец с насосом или скважины-верховодки, потому что артезианские не по карману. А с развитием газодобычи и это стало проблемой, вода уходит все глубже.
Даже если проводят воду и "канализацию" в дом, суть та же - выгребная яма с впитыванием жидкости в грунт и потом в свой же колодец.
В "чернобыльских" селах да, там строили квартиры на земле, но таких сел мож 10-15 на всю Украину.
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