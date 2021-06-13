Додано: Пон 28 чер, 2021 15:39

Libo написав: Унуноктий написав: как-то у вас математика не пляшет. Для покупки квартиры особенно в Киеве, нужна хотя б средняя киевская з/п и несколько лет подготовки. Да еще и машина и 20 лет. Все одна коривка? Эти сказки выдатному бизнесмену Гройсману можете рассказывать. как-то у вас математика не пляшет. Для покупки квартиры особенно в Киеве, нужна хотя б средняя киевская з/п и несколько лет подготовки. Да еще и машина и 20 лет. Все одна коривка? Эти сказки выдатному бизнесмену Гройсману можете рассказывать.

он имел ввиду что у всех машины 20 летние... он имел ввиду что у всех машины 20 летние...

Не обременены вы, ребята, знаниями экономической науки и диалектики развития.Как были забитой ватой и шариковыми, так и остались.Доложу вам, что 20 лет назад эти селяне не могли позволить купить себе еще старый самокат, курили свой самосад и думали, как им пережить очередную зиму.А сегодня в хате вода и канализация, детей выучили, справили им квартирки в областном центре или в Киеве, щедрый стол и крепкое хозяйство. И пусть у кого-то машина-двадцатилетка, но ему уже очевидно, что с таким прогрессом он очень скоро купит новое авто в слоне .... Попадаются такие как вы нытики, бездельники и пьяницы, но их все меньше и меньше ... Best practices людей зачаровывают, увлекают и надыхают. Они становятся счастливыми.Как говорил Профессор Лебединский, счастье это когда есть вера, что все будет хорошо и еще лучше.[/quote]Значит вы не видели село в сельской местности, а не вокруг мегаполисов.Довелось прожить 2 года в 30 км. от Полтавы. У селян жизнь в ритме жизни коровы, чтобы в 4 часа утра за бесценок в долг сдавать молоко закупщику, потому что другого сбыта нет. У всех натуральное хозяйство и не от любви к экологичности."Канализация" в основном в будках на улицах. Иногда появляются новые деревянные "санузлы".Вода в основном - колодец с насосом или скважины-верховодки, потому что артезианские не по карману. А с развитием газодобычи и это стало проблемой, вода уходит все глубже.Даже если проводят воду и "канализацию" в дом, суть та же - выгребная яма с впитыванием жидкости в грунт и потом в свой же колодец.В "чернобыльских" селах да, там строили квартиры на земле, но таких сел мож 10-15 на всю Украину.