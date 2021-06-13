Додано: Пон 28 чер, 2021 13:46

Ромасик написав: UA написав: В новострое из газоблока, молодой (очень большая редкость на сегодня) и энергичный электрик может за день и разведет электропроводку, а вот в добротных советских панельных домах будет неделю железобетон долбить. В новострое из газоблока, молодой (очень большая редкость на сегодня) и энергичный электрик может за день и разведет электропроводку, а вот вдомах будет неделю железобетон долбить.

как-то слово добротный и советский панельный в одном предложении мне ухи режет

в панельных плитах же вроде каналы под это дело? Или вы небось перепланировку панельки затеяли?) как-то слово добротный и советский панельный в одном предложении мне ухи режетв панельных плитах же вроде каналы под это дело? Или вы небось перепланировку панельки затеяли?)

Да , каналы были.Но есть нюанс.Я когда делал ремонт столкнуля с тем , что каналы вроде бы и есть,но воспользовотся ими проблематично, так-как если на ровных участах перетянуть провод без проблем, то в углах и стыке с потолками эти каналы забиты цементом, и провод не возможно достать.Короче я посмотрел, что алюминиевые провода(хоть дому и 50 лет )в нормальном состоянии(также вычитал, что их срок службы до ста лет).Короче протянул новую линию медью на кухню и в комнатах доставил пару розеток и опустил выключатели(при совке видно экономили алюпровода)но каналы были , чтоб ы сделать их не метровой высоте, а не на высоте плеча.