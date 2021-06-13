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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7763776477657766>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 103
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
39%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 13:12

  change_pm написав:
  fox767676 написав:
  change_pm написав:До чіво закордоном дійшов прогрес

У нас тоже так делают, в эконом-классе :)

Це точна, кожен в Україні, навіть бомж, хоче казатись крутіше, ніж є насправді :mrgreen:

Если точнее - не в Украине, а на украинских форумах ;)
fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 13:21

  UA написав:В новострое из газоблока, молодой (очень большая редкость на сегодня) и энергичный электрик может за день и разведет электропроводку, а вот в добротных советских панельных домах будет неделю железобетон долбить.

как-то слово добротный и советский панельный в одном предложении мне ухи режет :twisted:
в панельных плитах же вроде каналы под это дело? Или вы небось перепланировку панельки затеяли?)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 13:40

  fox767676 написав: Если точнее - не в Украине, а на украинских форумах ;)

А в тебе, що немає "бомж друзів - знайомих" вна неньці, які з айфоном, айпадом останьої моделі всі в боргах? :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 13:46

  Ромасик написав:
  UA написав:В новострое из газоблока, молодой (очень большая редкость на сегодня) и энергичный электрик может за день и разведет электропроводку, а вот в добротных советских панельных домах будет неделю железобетон долбить.

как-то слово добротный и советский панельный в одном предложении мне ухи режет :twisted:
в панельных плитах же вроде каналы под это дело? Или вы небось перепланировку панельки затеяли?)

Да , каналы были.Но есть нюанс.Я когда делал ремонт столкнуля с тем , что каналы вроде бы и есть,но воспользовотся ими проблематично, так-как если на ровных участах перетянуть провод без проблем, то в углах и стыке с потолками эти каналы забиты цементом, и провод не возможно достать.Короче я посмотрел, что алюминиевые провода(хоть дому и 50 лет )в нормальном состоянии(также вычитал, что их срок службы до ста лет).Короче протянул новую линию медью на кухню и в комнатах доставил пару розеток и опустил выключатели(при совке видно экономили алюпровода)но каналы были , чтоб ы сделать их не метровой высоте, а не на высоте плеча.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 13:52

  change_pm написав:
  fox767676 написав: Если точнее - не в Украине, а на украинских форумах ;)

А в тебе, що немає "бомж друзів - знайомих" вна неньці, які з айфоном, айпадом останьої моделі всі в боргах? :mrgreen:


Лично у меня сейчас уже нет(возможно из-за смены среды да и возраст). Айфон это точно не индикатор расходов и не источник долгов ) Когда работал в банке, да, были приятели бравшие тачки не по рангу в 10 летний кредит, и квартиры в центре в валютную ипотеку. Сейчас это применимо к покупателями КАН, хотя, учитывая долларовый девал, возможно они и правы.
fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 14:59

  Bolt написав:
  UA написав:В новострое из газоблока, молодой (очень большая редкость на сегодня) и энергичный электрик может за день и разведет электропроводку, а вот в добротных советских панельных домах будет неделю железобетон долбить.

В добротной совецкой панельке штробил Макитской 2кВт болгаркой.Делаешь пропил, пртом пол часа ждешь в соседней комнате пока сядет пыль :(

Так вот мне и интересно, сколько денег запросят электрики за разводку например в 3 ком. квартире в панельном совкошлаке?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:26

  Libo написав:Зачем ты мне это рассказываешь? Мое село 80 км от Полтавы. Я тебе рассказал как там сейчас. А ты мне "довелось жить"... Мало ли где кому довелось и это довелось не есть истина в последней инстанции. :wink:

вот это я бы посмотрел, как 80 км до Полтавы, а потом еще в Киев регулярно ездит, чтобы свой козьий сыр продать. Сколько того сыра надо намолотить, чтобы 20К в мес на человека иметь, какая ферма коз должна быть и сколько часов в сутках спать для этого?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:36

"К 2050 население Украины будет меньше 20 млн" - не знаю, правильный это эксперт, или неправильный. Пусть каждый решит для себя. Прогноз не чисто экономический, а и социально-политический

zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:48

  zРадио написав:"К 2050 население Украины будет меньше 20 млн" - не знаю, правильный это эксперт, или неправильный. Пусть каждый решит для себя. Прогноз не чисто экономический, а и социально-политический


Свято место пусто не бывает.
Это я не о Лавре.
Мигранты какие то наполнят чернозёмы.
Вопрос какие и какая будет валюта.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А шо тут Уня рассдамбасился и решил из себя беркута построить?
барабашов
 
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