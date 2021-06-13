RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7763776477657766

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 103
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
39%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:51

  zРадио написав:"К 2050 население Украины будет меньше 20 млн"


Так ты уже перенес у нас обвал на 2050 год? :shock:
А пока движ?
Или как?
А вдруг все те 20 млн. ломанутся в Киев?
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9925
З нами з: 14.11.11
Подякував: 390 раз.
Подякували: 4230 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 16:55

  Libo написав:
  zРадио написав:"К 2050 население Украины будет меньше 20 млн"


Так ты уже перенес у нас обвал на 2050 год? :shock:
А пока движ?
Или как?
А вдруг все те 20 млн. ломанутся в Киев?
:lol: :lol: :lol:

В Полтаву
Ромасик
 
Повідомлень: 2148
З нами з: 30.03.15
Подякував: 429 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:18

  Libo написав:Так ты уже перенес у нас обвал на 2050 год? :shock:
А пока движ?


Ага, до 2049-го население будет расти, а потом возьмет резко и обвалится вдвое :mrgreen: Что касается прогнозируемого мной обвала цен на бетон - это элемент циклической системы, демография там даже не по касательной. Демография - это долгосрочные перспективы, и со скоростью уменьшения населения на 1-2% в год, будущее у РН туманно

  Libo написав:А вдруг все те 20 млн. ломанутся в Киев?
:lol: :lol: :lol:


Доля Киева в общем населении страны то расти будет, но вот абсолютное население - нет. Есть масштабное исследование ООН на эту тему. Население мегаполисов будет расти только там, где растет общестрановое население. Даже Нерезиновск, Париж и Лондон будут падать. Киев - и подавно. Если интересно - ищи об этом в UN Population Prospects 2100
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10317
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2247 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:31

zРадио, а какие тогда города расти будут? Китайцы же продолжают размножаться...
Ромасик
 
Повідомлень: 2148
З нами з: 30.03.15
Подякував: 429 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:38

  Ромасик написав:zРадио, а какие тогда города расти будут? Китайцы же продолжают размножаться...


Африка и Южная Азия - там будут мегаполисы по 50 млн человек. В Киншасе и Лагосе прогнозируется под 100...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10317
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2247 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
16
7
3
  #<1 ... 7763776477657766
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2084, 2085, 2086
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20853 3621157
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 чер, 2021 13:09
antey1969
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
10 23006
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 18:16
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 226006
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2079)
28.06.2021 18:20
Банк Восток (358)
28.06.2021 18:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.