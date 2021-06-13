Додано: Пон 28 чер, 2021 17:18

Libo написав: Так ты уже перенес у нас обвал на 2050 год?

А пока движ?

Так ты уже перенес у нас обвал на 2050 год?А пока движ?

Libo написав: А вдруг все те 20 млн. ломанутся в Киев?

А вдруг все те 20 млн. ломанутся в Киев?

Ага, до 2049-го население будет расти, а потом возьмет резко и обвалится вдвоеЧто касается прогнозируемого мной обвала цен на бетон - это элемент циклической системы, демография там даже не по касательной. Демография - это долгосрочные перспективы, и со скоростью уменьшения населения на 1-2% в год, будущее у РН туманноДоля Киева в общем населении страны то расти будет, но вот абсолютное население - нет. Есть масштабное исследование ООН на эту тему. Население мегаполисов будет расти только там, где растет общестрановое население. Даже Нерезиновск, Париж и Лондон будут падать. Киев - и подавно. Если интересно - ищи об этом в UN Population Prospects 2100