Так ты уже перенес у нас обвал на 2050 год?
А пока движ?
Или как?
А вдруг все те 20 млн. ломанутся в Киев?
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Додано: Пон 28 чер, 2021 16:51
Додано: Пон 28 чер, 2021 16:55
Додано: Пон 28 чер, 2021 17:18
Ага, до 2049-го население будет расти, а потом возьмет резко и обвалится вдвое Что касается прогнозируемого мной обвала цен на бетон - это элемент циклической системы, демография там даже не по касательной. Демография - это долгосрочные перспективы, и со скоростью уменьшения населения на 1-2% в год, будущее у РН туманно
Доля Киева в общем населении страны то расти будет, но вот абсолютное население - нет. Есть масштабное исследование ООН на эту тему. Население мегаполисов будет расти только там, где растет общестрановое население. Даже Нерезиновск, Париж и Лондон будут падать. Киев - и подавно. Если интересно - ищи об этом в UN Population Prospects 2100
Додано: Пон 28 чер, 2021 17:31
zРадио, а какие тогда города расти будут? Китайцы же продолжают размножаться...
Додано: Пон 28 чер, 2021 17:38
Додано: Пон 28 чер, 2021 17:50
тиждень болю
Що це, черговий тиждень болю в растішок не почався?
Зайшов і нуль повідомлень про небувалий ріс у ВП.
Додано: Пон 28 чер, 2021 17:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
То нокаутуй всіх, що там з кавалірками майже в Києві майже біля метро?
Додано: Пон 28 чер, 2021 18:04
Зрадник тут всех успокоил и рассудил. Сказал ждать 2050-го - население резко упадет и обвал. На каждого форумчанина по три пустых трёшки с заколоченными окнами. Бесплатно. Типа не спешите покупать. Будем ждать. Не получилось в 2021-м, может получится в 2050-м.
Додано: Пон 28 чер, 2021 18:16
Чекаю на супер модні дорогі двері, замість економ класу по дефолту від забудовника, але штукатурку вже можна робити, тільки прораб у весільному вояжі.
Додано: Пон 28 чер, 2021 18:17
Ну ты и тролль
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 28 чер, 2021 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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