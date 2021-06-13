Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Що це, черговий тиждень болю в растішок не почався? Зайшов і нуль повідомлень про небувалий ріс у ВП.
Зрадник тут всех успокоил и рассудил. Сказал ждать 2050-го - население резко упадет и обвал. На каждого форумчанина по три пустых трёшки с заколоченными окнами. Бесплатно. Типа не спешите покупать. Будем ждать. Не получилось в 2021-м, может получится в 2050-м.
Зрада уже підкралась до Києва: людей менше, а житла більше, а корків аж занадто. Не торт Київ уже, вся надія на метро до Крейсера Аврори, а не буде, можливо, прийдеться зливати кавалірку на Жулянах, хоча, з іншого боку, може появитися метро на Трою.
Если б жил в этом доме, взял бы под кладовку, хранить удочки и чемоданы. Женатикам подошло бы под место для тайных интимных встреч. Очень удобно и дешевле грибов. Улетит. Очень информативная ветка. Тут проскакивают очень интересные варианты.