Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 чер, 2021 18:17
Зрада уже підкралась до Києва: людей менше, а житла більше, а корків аж занадто.
Не торт Київ уже, вся надія на метро до Крейсера Аврори, а не буде, можливо, прийдеться зливати кавалірку на Жулянах, хоча, з іншого боку, може появитися метро на Трою.
flyman
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Додано: Пон 28 чер, 2021 18:21
flyman написав: Faceless написав: flyman написав:Що це, черговий тиждень болю в растішок не почався? Зайшов і нуль повідомлень про небувалий ріс у ВП.
То нокаутуй всіх, що там з кавалірками майже в Києві майже біля метро?
Чекаю на супер модні дорогі двері, замість економ класу по дефолту від забудовника, але штукатурку вже можна робити, тільки прораб у весільному вояжі.
А хто ставитиме ті двері? Бо модні дорогі з установкою порвуть кешфлов, як тузік ганчірку
Faceless
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Додано: Пон 28 чер, 2021 18:30
flyman написав:
Чекаю на супер модні дорогі двері
Ну и народ. Одеваются в секонд-хенде, питаются на помойках, жизнь у них хуже некуда, но себе двери у них дорогие, да еще и супер модни.
Libo
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Додано: Пон 28 чер, 2021 18:40
Faceless написав: flyman написав:Що це, черговий тиждень болю в растішок не почався? Зайшов і нуль повідомлень про небувалий ріс у ВП.
То нокаутуй всіх, що там з кавалірками майже в Києві майже біля метро?
Я знайшов дорожай
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... IubQw.html
2к квартиру ЖК Почаевский
13 900 $
Але фото краще не дивитись...
BIGor
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Додано: Пон 28 чер, 2021 19:05
лучше бы 2 паркоместа в том цоколе сделали.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 19:12
ОСБи и метал почти в 2 раза подорожали
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Додано: Пон 28 чер, 2021 19:20
Faceless написав: flyman написав: Faceless написав:
То нокаутуй всіх, що там з кавалірками майже в Києві майже біля метро?
Чекаю на супер модні дорогі двері, замість економ класу по дефолту від забудовника, але штукатурку вже можна робити, тільки прораб у весільному вояжі.
А хто ставитиме ті двері? Бо модні дорогі з установкою порвуть кешфлов, як тузік ганчірку
Ініціатива забудовника. Він і вставить.
Просто в мене в цоколі дешеві двері від забудовника.
Але я знайшов ще одні такі, і в мене там тепер подвійні.
А на Кардачах були не зовсім дешеві, але без варіантів, які ставив забудовник, такі і були.
На Жулянах же вибір: або економ або 4х не дешманські. Вирішив, що якщо кавалірка кофморт клас, то і двері мають бути не економ.
Востаннє редагувалось
flyman
в Пон 28 чер, 2021 19:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Додано: Пон 28 чер, 2021 19:21
Если б жил в этом доме, взял бы под кладовку, хранить удочки и чемоданы. Женатикам подошло бы под место для тайных интимных встреч.
Очень удобно и дешевле грибов. Улетит. Очень информативная ветка. Тут проскакивают очень интересные варианты.
Libo
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Додано: Пон 28 чер, 2021 19:25
BIGor написав: Faceless написав: flyman написав:Що це, черговий тиждень болю в растішок не почався? Зайшов і нуль повідомлень про небувалий ріс у ВП.
То нокаутуй всіх, що там з кавалірками майже в Києві майже біля метро?
Я знайшов дорожай
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... IubQw.html
2к квартиру ЖК Почаевский
13 900 $
Але фото краще не дивитись...
а санвузел, а сральнік де ставити? нізачот
flyman
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Додано: Пон 28 чер, 2021 19:27
Libo написав: flyman написав:
Чекаю на супер модні дорогі двері
Ну и народ. Одеваются в секонд-хенде, питаются на помойках, жизнь у них хуже некуда, но себе двери у них дорогие, да еще и супер модни.
Це ти у нас тут вашингтонський сумашедший.
Не проецируй життя на социалі там, на будні укропів тут.
https://medium.com/swlh/no-one-wants-40-hour-work-weeks-anymore-everyone-wants-to-work-4-hours-per-week-on-a-laptop-in-bali-6f87d6f613eb
flyman
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