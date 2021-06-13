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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7765776677677768>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 103
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
39%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 18:17

  Libo написав:
  flyman написав:Що це, черговий тиждень болю в растішок не почався?
Зайшов і нуль повідомлень про небувалий ріс у ВП.


Зрадник тут всех успокоил и рассудил. Сказал ждать 2050-го - население резко упадет и обвал. На каждого форумчанина по три пустых трёшки с заколоченными окнами. Бесплатно. Типа не спешите покупать. Будем ждать. Не получилось в 2021-м, может получится в 2050-м. :lol: :lol: :lol:

Зрада уже підкралась до Києва: людей менше, а житла більше, а корків аж занадто.
Не торт Київ уже, вся надія на метро до Крейсера Аврори, а не буде, можливо, прийдеться зливати кавалірку на Жулянах, хоча, з іншого боку, може появитися метро на Трою.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 18:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:Що це, черговий тиждень болю в растішок не почався?
Зайшов і нуль повідомлень про небувалий ріс у ВП.
То нокаутуй всіх, що там з кавалірками майже в Києві майже біля метро?

Чекаю на супер модні дорогі двері, замість економ класу по дефолту від забудовника, але штукатурку вже можна робити, тільки прораб у весільному вояжі.
А хто ставитиме ті двері? Бо модні дорогі з установкою порвуть кешфлов, як тузік ганчірку
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 18:30

  flyman написав:Чекаю на супер модні дорогі двері


Ну и народ. Одеваются в секонд-хенде, питаются на помойках, жизнь у них хуже некуда, но себе двери у них дорогие, да еще и супер модни. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 18:40

  Faceless написав:
flyman написав:Що це, черговий тиждень болю в растішок не почався?
Зайшов і нуль повідомлень про небувалий ріс у ВП.
То нокаутуй всіх, що там з кавалірками майже в Києві майже біля метро?

Я знайшов дорожай
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... IubQw.html
2к квартиру ЖК Почаевский 13 900 $
Але фото краще не дивитись...
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 19:05

  BIGor написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... IubQw.html
2к квартиру ЖК Почаевский 13 900 $
Але фото краще не дивитись...
лучше бы 2 паркоместа в том цоколе сделали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 19:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ОСБи и метал почти в 2 раза подорожали
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 19:20

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:То нокаутуй всіх, що там з кавалірками майже в Києві майже біля метро?

Чекаю на супер модні дорогі двері, замість економ класу по дефолту від забудовника, але штукатурку вже можна робити, тільки прораб у весільному вояжі.
А хто ставитиме ті двері? Бо модні дорогі з установкою порвуть кешфлов, як тузік ганчірку

Ініціатива забудовника. Він і вставить.

Просто в мене в цоколі дешеві двері від забудовника.
Але я знайшов ще одні такі, і в мене там тепер подвійні. :shock:


А на Кардачах були не зовсім дешеві, але без варіантів, які ставив забудовник, такі і були.

На Жулянах же вибір: або економ або 4х не дешманські. Вирішив, що якщо кавалірка кофморт клас, то і двері мають бути не економ.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 чер, 2021 19:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 19:21

  BIGor написав:Я знайшов дорожай
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... IubQw.html
2к квартиру ЖК Почаевский 13 900 $
Але фото краще не дивитись...


Если б жил в этом доме, взял бы под кладовку, хранить удочки и чемоданы. Женатикам подошло бы под место для тайных интимных встреч. :oops: Очень удобно и дешевле грибов. Улетит. Очень информативная ветка. Тут проскакивают очень интересные варианты. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 19:25

  BIGor написав:
  Faceless написав:
flyman написав:Що це, черговий тиждень болю в растішок не почався?
Зайшов і нуль повідомлень про небувалий ріс у ВП.
То нокаутуй всіх, що там з кавалірками майже в Києві майже біля метро?

Я знайшов дорожай
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... IubQw.html
2к квартиру ЖК Почаевский 13 900 $
Але фото краще не дивитись...

а санвузел, а сральнік де ставити? нізачот
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 19:27

  Libo написав:
  flyman написав:Чекаю на супер модні дорогі двері


Ну и народ. Одеваются в секонд-хенде, питаются на помойках, жизнь у них хуже некуда, но себе двери у них дорогие, да еще и супер модни. :lol:

Це ти у нас тут вашингтонський сумашедший.
Не проецируй життя на социалі там, на будні укропів тут.
https://medium.com/swlh/no-one-wants-40-hour-work-weeks-anymore-everyone-wants-to-work-4-hours-per-week-on-a-laptop-in-bali-6f87d6f613eb
flyman
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  #<1 ... 7765776677677768>
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