airmax78 написав:

rjkz написав: airmax78 написав: Значит и высоких требований к качеству работ не было. У меня, кстати, самое грандиозное попадалово именно с хорошими знакомыми (больше нет). Пдрсы налили мне стяжку с которой я до сих пор мудохаюсь. Не послушал прораба, предложившего ее сразу нах убрать и переделать. Потерял уже с ней штуцер баксов и 1.5 месяца простоя. Значит и высоких требований к качеству работ не было. У меня, кстати, самое грандиозное попадалово именно с хорошими знакомыми (больше нет). Пдрсы налили мне стяжку с которой я до сих пор мудохаюсь. Не послушал прораба, предложившего ее сразу нах убрать и переделать. Потерял уже с ней штуцер баксов и 1.5 месяца простоя.



В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз.

Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год.

А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов.

Или рабочие решат сэкономить грунт... В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз.Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год.А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов.Или рабочие решат сэкономить грунт...

Выходные, Прохожий уже спит, поэтому пооффтопим. Может кому-то, кто делает ремонт будет полезен этот горький опыт. Ситуация почти 1 в 1. Только стяжка уже была. Постучали ее - нормальная. Но чтобы выровнить уровень чистового пола во всей квартире, под паркет надо было доливать. Все осложнялось тем, что в квартире внутрипольные конвекторы. Пришли мои знакомые - великие паркетчики, якобы выполняющие заказы по всей Европе. Говорят: нальем самовыравнивающуюся смесь и будет збс. Но надо чтобы твой прораб выставил все конвекторы в уровень. Нет вопросов. Мой прораб выставляет все конвекторы по всей квартире в уровень. 0 найден. Толщина финишного покрытия известна. Дополнительно по периметру комнат сверху ограничителем является закладная под плинтус скрытого монтажа. Пришли. Говорят пусть теперь твой прораб зальет вокруг конвенкторов - мы этим заниматься не будем. Вот тут бы мне их и послать нах. Но... знакомые же, заказы по всей Европе...ОК, мой прораб заливает вокруг конвекторов. Ну что, придите, сцки, выставьте маяки и залейте. Привозят эти перцы материал. Попутно пихают куев моему прорабу за то что в конвекторы залилось немного раствора. Начали заливать. Через день звонят мне: пляяя, грят, че-то мы не рассчитали. Не долили 6 мм. Мы тебе фанеру под паркет положим. Пришел мой прораб, померял все. Ямы, недолив до 1 см местами. Спрашиваю а где маяки? А нах? Это же самовыравнивающаяся смесь. И вот тут бы мне их точно послать нах. Но деньги то заплачены, плюс уже ищем с ними паркет. Решаем доливать. Неделя улетает на высыхание стяжки. Говорю - надо выставлять маяки. А, ну ОК. Прихожу через 2 дня. Дозалили. Приходит мой прораб - говорит, ямы и бугры. Говорит я это переделывать за ними не буду. Вопрос: как так? Ответ: пдрсы в качестве маяков натянули шнур из угла в угол. Шнур намок, растянулся, провис....Начинаю понимать, что дальше мы с ними не едем. Но они настойчивые, грят, все будет збс. Мы отшлифуем. ОК. Неделю шлифуют. Результат... та же х-ня.Выгоняю их. Больше хороших знакомых у меня нет.Прораб говорит - надо все нах сбивать и делать заново. Пляяяя.. ну как же так? Та не, говорю, наверняка можно исправить. Вызываю технолога из Вудхарта. Он мне дает какого-то своего мастера. Тот приходит все снова перемеряет. Говорит доливать до 5 мм. Доливаем. Теряем еще неделю. Снова ямы и бугры. Шлифуем. Еще неделю. Уходит. В итоге после установки алюминиевого профиля под плинтус становится очевидно, что стяжка кривая. Теперь уже прораб начинает шлифовать своими силами. Шлифовали шлифовали и в итоге в самой большой комнате взяли отбойный молоток и нах все что заливали - демонтировали. Заливаем одну комнату по новой. Сколько уже потратил на эту й**аную стяжку - не хочу даже считать.