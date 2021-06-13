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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7766776777687769>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 103
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
39%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 19:41

  Libo написав:
  BIGor написав:Я знайшов дорожай
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... IubQw.html
2к квартиру ЖК Почаевский 13 900 $
Але фото краще не дивитись...


Если б жил в этом доме, взял бы под кладовку, хранить удочки и чемоданы. Женатикам подошло бы под место для тайных интимных встреч. :oops: Очень удобно и дешевле грибов. Улетит. Очень информативная ветка. Тут проскакивают очень интересные варианты. 8)

у старой прошмандовки ностальгия по продавленому дивану в подвале
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 20:04

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Значит и высоких требований к качеству работ не было. У меня, кстати, самое грандиозное попадалово именно с хорошими знакомыми (больше нет). Пдрсы налили мне стяжку с которой я до сих пор мудохаюсь. Не послушал прораба, предложившего ее сразу нах убрать и переделать. Потерял уже с ней штуцер баксов и 1.5 месяца простоя.


В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз.
Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год.
А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов.
Или рабочие решат сэкономить грунт... :mrgreen:

Выходные, Прохожий уже спит, поэтому пооффтопим. Может кому-то, кто делает ремонт будет полезен этот горький опыт. Ситуация почти 1 в 1. Только стяжка уже была. Постучали ее - нормальная. Но чтобы выровнить уровень чистового пола во всей квартире, под паркет надо было доливать. Все осложнялось тем, что в квартире внутрипольные конвекторы. Пришли мои знакомые - великие паркетчики, якобы выполняющие заказы по всей Европе. Говорят: нальем самовыравнивающуюся смесь и будет збс. Но надо чтобы твой прораб выставил все конвекторы в уровень. Нет вопросов. Мой прораб выставляет все конвекторы по всей квартире в уровень. 0 найден. Толщина финишного покрытия известна. Дополнительно по периметру комнат сверху ограничителем является закладная под плинтус скрытого монтажа. Пришли. Говорят пусть теперь твой прораб зальет вокруг конвенкторов - мы этим заниматься не будем. Вот тут бы мне их и послать нах. Но... знакомые же, заказы по всей Европе...
ОК, мой прораб заливает вокруг конвекторов. Ну что, придите, сцки, выставьте маяки и залейте. Привозят эти перцы материал. Попутно пихают куев моему прорабу за то что в конвекторы залилось немного раствора. Начали заливать. Через день звонят мне: пляяя, грят, че-то мы не рассчитали. Не долили 6 мм. Мы тебе фанеру под паркет положим. Пришел мой прораб, померял все. Ямы, недолив до 1 см местами. Спрашиваю а где маяки? А нах? Это же самовыравнивающаяся смесь. И вот тут бы мне их точно послать нах. Но деньги то заплачены, плюс уже ищем с ними паркет. Решаем доливать. Неделя улетает на высыхание стяжки. Говорю - надо выставлять маяки. А, ну ОК. Прихожу через 2 дня. Дозалили. Приходит мой прораб - говорит, ямы и бугры. Говорит я это переделывать за ними не буду. Вопрос: как так? Ответ: пдрсы в качестве маяков натянули шнур из угла в угол. Шнур намок, растянулся, провис....
Начинаю понимать, что дальше мы с ними не едем. Но они настойчивые, грят, все будет збс. Мы отшлифуем. ОК. Неделю шлифуют. Результат... та же х-ня.
Выгоняю их. Больше хороших знакомых у меня нет.
Прораб говорит - надо все нах сбивать и делать заново. Пляяяя.. ну как же так? Та не, говорю, наверняка можно исправить. Вызываю технолога из Вудхарта. Он мне дает какого-то своего мастера. Тот приходит все снова перемеряет. Говорит доливать до 5 мм. Доливаем. Теряем еще неделю. Снова ямы и бугры. Шлифуем. Еще неделю. Уходит. В итоге после установки алюминиевого профиля под плинтус становится очевидно, что стяжка кривая. Теперь уже прораб начинает шлифовать своими силами. Шлифовали шлифовали и в итоге в самой большой комнате взяли отбойный молоток и нах все что заливали - демонтировали. Заливаем одну комнату по новой. Сколько уже потратил на эту й**аную стяжку - не хочу даже считать.

навіть не знаю що сказати, просто поклав зелену плитку в цоколі на стяжку від зубудовника і довольний як слон.
аірмакс, де ви знаходите пригоди на свою опу?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 20:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз.
Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год.
А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов.
Или рабочие решат сэкономить грунт... :mrgreen:

Выходные, Прохожий уже спит, поэтому пооффтопим. Может кому-то, кто делает ремонт будет полезен этот горький опыт. Ситуация почти 1 в 1. Только стяжка уже была. Постучали ее - нормальная. Но чтобы выровнить уровень чистового пола во всей квартире, под паркет надо было доливать. Все осложнялось тем, что в квартире внутрипольные конвекторы. Пришли мои знакомые - великие паркетчики, якобы выполняющие заказы по всей Европе. Говорят: нальем самовыравнивающуюся смесь и будет збс. Но надо чтобы твой прораб выставил все конвекторы в уровень. Нет вопросов. Мой прораб выставляет все конвекторы по всей квартире в уровень. 0 найден. Толщина финишного покрытия известна. Дополнительно по периметру комнат сверху ограничителем является закладная под плинтус скрытого монтажа. Пришли. Говорят пусть теперь твой прораб зальет вокруг конвенкторов - мы этим заниматься не будем. Вот тут бы мне их и послать нах. Но... знакомые же, заказы по всей Европе...
ОК, мой прораб заливает вокруг конвекторов. Ну что, придите, сцки, выставьте маяки и залейте. Привозят эти перцы материал. Попутно пихают куев моему прорабу за то что в конвекторы залилось немного раствора. Начали заливать. Через день звонят мне: пляяя, грят, че-то мы не рассчитали. Не долили 6 мм. Мы тебе фанеру под паркет положим. Пришел мой прораб, померял все. Ямы, недолив до 1 см местами. Спрашиваю а где маяки? А нах? Это же самовыравнивающаяся смесь. И вот тут бы мне их точно послать нах. Но деньги то заплачены, плюс уже ищем с ними паркет. Решаем доливать. Неделя улетает на высыхание стяжки. Говорю - надо выставлять маяки. А, ну ОК. Прихожу через 2 дня. Дозалили. Приходит мой прораб - говорит, ямы и бугры. Говорит я это переделывать за ними не буду. Вопрос: как так? Ответ: пдрсы в качестве маяков натянули шнур из угла в угол. Шнур намок, растянулся, провис....
Начинаю понимать, что дальше мы с ними не едем. Но они настойчивые, грят, все будет збс. Мы отшлифуем. ОК. Неделю шлифуют. Результат... та же х-ня.
Выгоняю их. Больше хороших знакомых у меня нет.
Прораб говорит - надо все нах сбивать и делать заново. Пляяяя.. ну как же так? Та не, говорю, наверняка можно исправить. Вызываю технолога из Вудхарта. Он мне дает какого-то своего мастера. Тот приходит все снова перемеряет. Говорит доливать до 5 мм. Доливаем. Теряем еще неделю. Снова ямы и бугры. Шлифуем. Еще неделю. Уходит. В итоге после установки алюминиевого профиля под плинтус становится очевидно, что стяжка кривая. Теперь уже прораб начинает шлифовать своими силами. Шлифовали шлифовали и в итоге в самой большой комнате взяли отбойный молоток и нах все что заливали - демонтировали. Заливаем одну комнату по новой. Сколько уже потратил на эту й**аную стяжку - не хочу даже считать.

навіть не знаю що сказати, просто поклав зелену плитку в цоколі на стяжку від зубудовника і довольний як слон.
аірмакс, де ви знаходите пригоди на свою опу?


Без клею, просто поклали?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 20:17

  Faceless написав:Без клею, просто поклали?
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если пол ровный можно на 2х сторонний скотч для ковров.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 20:32

  flyman написав:Просто в мене в цоколі дешеві двері від забудовника.
Але я знайшов ще одні такі, і в мене там тепер подвійні.

а якщо ще треті туди присобачити з хорошим ущільнювачем, то можна біологічну і ядерну війну пережити. Головне - "ногі к центру взрива". І консерв побільше :)
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 20:40

  airmax78 написав:Налью немного воды на колесо мельницы полного ПЦа и мы все умрем. На Герцена прорвало внутриквартальный водопровод. Третьи сутки нет воды. Мини гуманитарная катастрофа. Вчера посмотрел кто работает в водоканале. Мужики, всем за 50. Вангую: следующие врозеточники - это коммунальщики. Ну или нам ПЦ.
И да, тарифы будут расти кратно.

тому пара кавалірок на КРЖН і цоколь на оКРЖН біля ШРТ і ніякі локальні ПЦ не страшні, чуть що, змінив локацію
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 20:50

  flyman написав: тому пара кавалірок на КРЖН і цоколь на оКРЖН біля ШРТ і ніякі локальні ПЦ не страшні, чуть що, змінив локацію


От тьолок прячешься или от спецслужб? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 21:00

Пламенный привет торговцу стройматериалами - по факту ТОП-пострадавший сегмент производства, едва отыгравший потери, а по рассказам чуть ли не тюльпаномания. Под "практикой" спряталось либо сознательное балабольство, либо беспечный непрофессионализм...

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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 21:16

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Без клею, просто поклали?
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если пол ровный можно на 2х сторонний скотч для ковров.

на піскоцементну суміш
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 21:25

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Faceless написав:Без клею, просто поклали?
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если пол ровный можно на 2х сторонний скотч для ковров.

на піскоцементну суміш

"Пожелтеет и отвалится"(с)
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