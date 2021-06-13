|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 чер, 2021 21:26
так в пересіченого зепешка щороку теж буде рости щороку на 25..30%
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25170
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1256 раз.
- Подякували: 1936 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 28 чер, 2021 21:29
airmax78 написав: flyman написав:
на піскоцементну суміш
"Пожелтеет и отвалится"(с)
куда?
це ж на підлозі а не на стелі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25170
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1256 раз.
- Подякували: 1936 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 28 чер, 2021 21:35
на земляные работы найти кого то нереально..... работы у строителей выше головы.... а вот рост цен на стройматериалы ставит застройщиков в тупик
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21466
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 чер, 2021 21:36
flyman написав: airmax78 написав:
Налью немного воды на колесо мельницы полного ПЦа и мы все умрем. На Герцена прорвало внутриквартальный водопровод. Третьи сутки нет воды. Мини гуманитарная катастрофа. Вчера посмотрел кто работает в водоканале. Мужики, всем за 50. Вангую: следующие врозеточники - это коммунальщики. Ну или нам ПЦ.
И да, тарифы будут расти кратно.
тому пара кавалірок на КРЖН і цоколь на оКРЖН біля ШРТ і ніякі локальні ПЦ не страшні, чуть що, змінив локацію
Якщо в домі прорве водогін, цоколю просто каюк. Про каналізацію навіть не хочу говорити...
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29368
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1233 раз.
- Подякували: 7139 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 28 чер, 2021 21:56
Faceless написав:
Якщо в домі прорве водогін, цоколю просто каюк. Про каналізацію навіть не хочу говорити...
Тогда отставить мое предложение оборудовать там комнату тайных свиданий.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9930
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 4231 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:17
Унуноктий написав:
теоретик нах.... лист осби стоил 500 грн сейчас 900
Умник нах... ты ж о чем спор даже не знаешь. Но лезешь... Сабж рассказывал о росте физических объемов
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10320
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2248 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:34
zРадио написав: Унуноктий написав:
теоретик нах.... лист осби стоил 500 грн сейчас 900
Умник нах... ты ж о чем спор даже не знаешь. Но лезешь... Сабж рассказывал о росте физических объемов
ага, а ты видел рост цены на падении продаж? тупое животное
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21466
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|