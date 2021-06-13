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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7767776877697770>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 103
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
39%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 21:26

  change_pm написав:
Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30% — прогноз

https://news.finance.ua/ua/news/-/49540 ... 30-prognoz

Я так розумію, комусь не вистарчає на макаруни... :mrgreen:
треба піднімати комуналку!!!

так в пересіченого зепешка щороку теж буде рости щороку на 25..30%
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 21:29

  airmax78 написав:
  flyman написав:на піскоцементну суміш

"Пожелтеет и отвалится"(с)

куда?
це ж на підлозі а не на стелі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 21:29

  zРадио написав:Пламенный привет торговцу стройматериалами - по факту ТОП-пострадавший сегмент производства, едва отыгравший потери, а по рассказам чуть ли не тюльпаномания. Под "практикой" спряталось либо сознательное балабольство, либо беспечный непрофессионализм...

Зображення

теоретик нах.... лист осби стоил 500 грн сейчас 900
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на земляные работы найти кого то нереально..... работы у строителей выше головы.... а вот рост цен на стройматериалы ставит застройщиков в тупик
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  airmax78 написав:Налью немного воды на колесо мельницы полного ПЦа и мы все умрем. На Герцена прорвало внутриквартальный водопровод. Третьи сутки нет воды. Мини гуманитарная катастрофа. Вчера посмотрел кто работает в водоканале. Мужики, всем за 50. Вангую: следующие врозеточники - это коммунальщики. Ну или нам ПЦ.
И да, тарифы будут расти кратно.

тому пара кавалірок на КРЖН і цоколь на оКРЖН біля ШРТ і ніякі локальні ПЦ не страшні, чуть що, змінив локацію


Якщо в домі прорве водогін, цоколю просто каюк. Про каналізацію навіть не хочу говорити...
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 21:56

  Faceless написав:
Якщо в домі прорве водогін, цоколю просто каюк. Про каналізацію навіть не хочу говорити...


Тогда отставить мое предложение оборудовать там комнату тайных свиданий. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:17

  Унуноктий написав:теоретик нах.... лист осби стоил 500 грн сейчас 900


Умник нах... ты ж о чем спор даже не знаешь. Но лезешь... Сабж рассказывал о росте физических объемов
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:34

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:теоретик нах.... лист осби стоил 500 грн сейчас 900


Умник нах... ты ж о чем спор даже не знаешь. Но лезешь... Сабж рассказывал о росте физических объемов

ага, а ты видел рост цены на падении продаж? тупое животное
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:49

  Унуноктий написав:
  zРадио написав:
  Унуноктий написав:теоретик нах.... лист осби стоил 500 грн сейчас 900


Умник нах... ты ж о чем спор даже не знаешь. Но лезешь... Сабж рассказывал о росте физических объемов

ага, а ты видел рост цены на падении продаж? тупое животное


Много раз, пустоголовый жлоб ) В маркетинге ты нулячий - такое может происходить и за счет сужения предложения, и на росте себестоимости, и даже на падении спроса, если тот неэластичен по цене
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:01

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:
  zРадио написав:
Умник нах... ты ж о чем спор даже не знаешь. Но лезешь... Сабж рассказывал о росте физических объемов

ага, а ты видел рост цены на падении продаж? тупое животное


Много раз, пустоголовый жлоб ) В маркетинге ты нулячий - такое может происходить и за счет сужения предложения, и на росте себестоимости, и даже на падении спроса, если тот неэластичен по цене

вылезь из за компьютера и разуй глаза.... в пригорде гектары земли застраивают домами.... тысячи домов одновременно гонят... а он херню несёт на форумах)
Унуноктий
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