RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7767776877697770

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 103
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
39%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:в пригорде гектары земли застраивают домами.... тысячи домов одновременно гонят..

1 га - это всего 4 нормальных участка. "5% найуспiшнiших" могут застроить весь пригород элиткой. Что с того?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5014
З нами з: 19.09.10
Подякував: 845 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:11

  Унуноктий написав:
  zРадио написав:
  Унуноктий написав:теоретик нах.... лист осби стоил 500 грн сейчас 900


Умник нах... ты ж о чем спор даже не знаешь. Но лезешь... Сабж рассказывал о росте физических объемов

ага, а ты видел рост цены на падении продаж? тупое животное


не понимаю вашей упоротости. Извините, упрямости

недавний рост всех коммодитис был вызван не повышенным спросом (повышенным объёмом), а разрывом цепочек поставок (грубо говоря - перевозка контейнера стала сильно дороже)
baraka
 
Повідомлень: 4928
З нами з: 09.10.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  Унуноктий написав:
  zРадио написав:[quote="5252174:Унуноктий"]
теоретик нах.... лист осби стоил 500 грн сейчас 900


Умник нах... ты ж о чем спор даже не знаешь. Но лезешь... Сабж рассказывал о росте физических объемов

ага, а ты видел рост цены на падении продаж? тупое животное


не понимаю вашей упоротости. Извините, упрямости

недавний рост всех коммодитис был вызван не повышенным спросом (повышенным объёмом), а разрывом цепочек поставок (грубо говоря - перевозка контейнера стала сильно дороже)[/quote]Это ж какие комоды в контейнерах возят? Бабушкины комоды что ли?

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21471
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:16

  Унуноктий написав:вылезь из за компьютера и разуй глаза.... в пригорде гектары земли застраивают домами.... тысячи домов одновременно гонят... а он херню несёт на форумах)


Вот это ты хорошо сказал. Судить о рынке, считая стройки глазами - это пригородное... мышление :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10323
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2248 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Унуноктий написав:в пригорде гектары земли застраивают домами.... тысячи домов одновременно гонят..

1 га - это всего 4 нормальных участка. "5% найуспiшнiших" могут застроить весь пригород элиткой. Что с того?
1 га это 20 домов по 75000 долларов в гатном. И покупатели отнюдь не элитные. Примерно те же что покупают двушки в новострое на левом берегу.

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Востаннє редагувалось Унуноктий в Пон 28 чер, 2021 23:19, всього редагувалось 2 разів.
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21471
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Унуноктий написав:вылезь из за компьютера и разуй глаза.... в пригорде гектары земли застраивают домами.... тысячи домов одновременно гонят... а он херню несёт на форумах)


Вот это ты хорошо сказал. Судить о рынке, считая стройки глазами - это пригородное... мышление :mrgreen:
А фраза "если объективная реальность противоречит моему мнению, тем хуже для неё" это про вас?)

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21471
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:25

  Унуноктий написав:А фраза "если объективная реальность противоречит моему мнению, тем хуже для неё" это про вас?)


Я дал объективные проверяемые данные, ты возразил собственными наблюдениями предубежденного человека с неизвестными никому, кроме близких тебе людей, умственными способностями (без обид). Чему верить тут как бы даже вопрос не стоит...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10323
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2248 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Унуноктий написав:А фраза "если объективная реальность противоречит моему мнению, тем хуже для неё" это про вас?)


Я дал объективные проверяемые данные, ты возразил собственными наблюдениями предубежденного человека с неизвестными никому, кроме близких тебе людей, умственными способностями (без обид). Чему верить тут как бы даже вопрос не стоит...
Твои умственные способности видны невооружённым глазом) Давай про хаи и обвал осенью)

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21471
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7767776877697770
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2084, 2085, 2086
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20853 3622050
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 чер, 2021 13:09
antey1969
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
10 23039
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 18:16
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 226188
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.