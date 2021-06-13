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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 чер, 2021 23:05
Унуноктий написав:
в пригорде гектары земли застраивают домами.... тысячи домов одновременно гонят..
1 га - это всего 4 нормальных участка. "5% найуспiшнiших"
могут застроить весь пригород элиткой. Что с того?
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BIGor
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:11
Унуноктий написав: zРадио написав: Унуноктий написав:
теоретик нах.... лист осби стоил 500 грн сейчас 900
Умник нах... ты ж о чем спор даже не знаешь. Но лезешь... Сабж рассказывал о росте физических объемов
ага, а ты видел рост цены на падении продаж? тупое животное
не понимаю вашей упоротости. Извините, упрямости
недавний рост всех коммодитис был вызван не повышенным спросом (повышенным объёмом), а разрывом цепочек поставок (грубо говоря - перевозка контейнера стала сильно дороже)
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baraka
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:16
baraka написав: Унуноктий написав: zРадио написав:
[quote="5252174:Унуноктий"]
теоретик нах.... лист осби стоил 500 грн сейчас 900
Умник нах... ты ж о чем спор даже не знаешь. Но лезешь... Сабж рассказывал о росте физических объемов
ага, а ты видел рост цены на падении продаж? тупое животное
не понимаю вашей упоротости. Извините, упрямости
недавний рост всех коммодитис был вызван не повышенным спросом (повышенным объёмом), а разрывом цепочек поставок (грубо говоря - перевозка контейнера стала сильно дороже)[/quote]Это ж какие комоды в контейнерах возят? Бабушкины комоды что ли?
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Унуноктий
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:16
Унуноктий написав:
вылезь из за компьютера и разуй глаза.... в пригорде гектары земли застраивают домами.... тысячи домов одновременно гонят... а он херню несёт на форумах)
Вот это ты хорошо сказал. Судить о рынке, считая стройки глазами - это пригородное... мышление
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zРадио
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:17
BIGor написав: Унуноктий написав:
в пригорде гектары земли застраивают домами.... тысячи домов одновременно гонят..
1 га - это всего 4 нормальных участка. "5% найуспiшнiших"
могут застроить весь пригород элиткой. Что с того?
1 га это 20 домов по 75000 долларов в гатном. И покупатели отнюдь не элитные. Примерно те же что покупают двушки в новострое на левом берегу.
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Востаннє редагувалось Унуноктий
в Пон 28 чер, 2021 23:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:19
zРадио написав: Унуноктий написав:
вылезь из за компьютера и разуй глаза.... в пригорде гектары земли застраивают домами.... тысячи домов одновременно гонят... а он херню несёт на форумах)
Вот это ты хорошо сказал. Судить о рынке, считая стройки глазами - это пригородное... мышление
А фраза "если объективная реальность противоречит моему мнению, тем хуже для неё" это про вас?)
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:25
Унуноктий написав:
А фраза "если объективная реальность противоречит моему мнению, тем хуже для неё" это про вас?)
Я дал объективные проверяемые данные, ты возразил собственными наблюдениями предубежденного человека с неизвестными никому, кроме близких тебе людей, умственными способностями (без обид). Чему верить тут как бы даже вопрос не стоит...
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zРадио
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:27
zРадио написав: Унуноктий написав:
А фраза "если объективная реальность противоречит моему мнению, тем хуже для неё" это про вас?)
Я дал объективные проверяемые данные, ты возразил собственными наблюдениями предубежденного человека с неизвестными никому, кроме близких тебе людей, умственными способностями (без обид). Чему верить тут как бы даже вопрос не стоит...
Твои умственные способности видны невооружённым глазом) Давай про хаи и обвал осенью)
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Унуноктий
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