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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 чер, 2021 23:05
Унуноктий написав:
в пригорде гектары земли застраивают домами.... тысячи домов одновременно гонят..
1 га - это всего 4 нормальных участка. "5% найуспiшнiших"
могут застроить весь пригород элиткой. Что с того?
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BIGor
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:11
Унуноктий написав: zРадио написав: Унуноктий написав:
теоретик нах.... лист осби стоил 500 грн сейчас 900
Умник нах... ты ж о чем спор даже не знаешь. Но лезешь... Сабж рассказывал о росте физических объемов
ага, а ты видел рост цены на падении продаж? тупое животное
не понимаю вашей упоротости. Извините, упрямости
недавний рост всех коммодитис был вызван не повышенным спросом (повышенным объёмом), а разрывом цепочек поставок (грубо говоря - перевозка контейнера стала сильно дороже)
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baraka
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:16
baraka написав: Унуноктий написав: zРадио написав:
[quote="5252174:Унуноктий"]
теоретик нах.... лист осби стоил 500 грн сейчас 900
Умник нах... ты ж о чем спор даже не знаешь. Но лезешь... Сабж рассказывал о росте физических объемов
ага, а ты видел рост цены на падении продаж? тупое животное
не понимаю вашей упоротости. Извините, упрямости
недавний рост всех коммодитис был вызван не повышенным спросом (повышенным объёмом), а разрывом цепочек поставок (грубо говоря - перевозка контейнера стала сильно дороже)[/quote]Это ж какие комоды в контейнерах возят? Бабушкины комоды что ли?
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Унуноктий
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:16
Унуноктий написав:
вылезь из за компьютера и разуй глаза.... в пригорде гектары земли застраивают домами.... тысячи домов одновременно гонят... а он херню несёт на форумах)
Вот это ты хорошо сказал. Судить о рынке, считая стройки глазами - это пригородное... мышление
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zРадио
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:17
BIGor написав: Унуноктий написав:
в пригорде гектары земли застраивают домами.... тысячи домов одновременно гонят..
1 га - это всего 4 нормальных участка. "5% найуспiшнiших"
могут застроить весь пригород элиткой. Что с того?
1 га это 20 домов по 75000 долларов в гатном. И покупатели отнюдь не элитные. Примерно те же что покупают двушки в новострое на левом берегу.
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Востаннє редагувалось Унуноктий
в Пон 28 чер, 2021 23:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:19
zРадио написав: Унуноктий написав:
вылезь из за компьютера и разуй глаза.... в пригорде гектары земли застраивают домами.... тысячи домов одновременно гонят... а он херню несёт на форумах)
Вот это ты хорошо сказал. Судить о рынке, считая стройки глазами - это пригородное... мышление
А фраза "если объективная реальность противоречит моему мнению, тем хуже для неё" это про вас?)
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Унуноктий
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:25
Унуноктий написав:
А фраза "если объективная реальность противоречит моему мнению, тем хуже для неё" это про вас?)
Я дал объективные проверяемые данные, ты возразил собственными наблюдениями предубежденного человека с неизвестными никому, кроме близких тебе людей, умственными способностями (без обид). Чему верить тут как бы даже вопрос не стоит...
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zРадио
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Додано: Пон 28 чер, 2021 23:27
zРадио написав: Унуноктий написав:
А фраза "если объективная реальность противоречит моему мнению, тем хуже для неё" это про вас?)
Я дал объективные проверяемые данные, ты возразил собственными наблюдениями предубежденного человека с неизвестными никому, кроме близких тебе людей, умственными способностями (без обид). Чему верить тут как бы даже вопрос не стоит...
Твои умственные способности видны невооружённым глазом) Давай про хаи и обвал осенью)
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Унуноктий
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Додано: Вів 29 чер, 2021 03:06
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Значит и высоких требований к качеству работ не было. У меня, кстати, самое грандиозное попадалово именно с хорошими знакомыми (больше нет). Пдрсы налили мне стяжку с которой я до сих пор мудохаюсь. Не послушал прораба, предложившего ее сразу нах убрать и переделать. Потерял уже с ней штуцер баксов и 1.5 месяца простоя.
В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз.
Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год.
А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов.
Или рабочие решат сэкономить грунт...
Выходные, Прохожий уже спит, поэтому пооффтопим. Может кому-то, кто делает ремонт будет полезен этот горький опыт. Ситуация почти 1 в 1. Только стяжка уже была. Постучали ее - нормальная. Но чтобы выровнить уровень чистового пола во всей квартире, под паркет надо было доливать. Все осложнялось тем, что в квартире внутрипольные конвекторы. Пришли мои знакомые - великие паркетчики, якобы выполняющие заказы по всей Европе. Говорят: нальем самовыравнивающуюся смесь и будет збс. Но надо чтобы твой прораб выставил все конвекторы в уровень. Нет вопросов. Мой прораб выставляет все конвекторы по всей квартире в уровень. 0 найден. Толщина финишного покрытия известна. Дополнительно по периметру комнат сверху ограничителем является закладная под плинтус скрытого монтажа. Пришли. Говорят пусть теперь твой прораб зальет вокруг конвенкторов - мы этим заниматься не будем. Вот тут бы мне их и послать нах. Но... знакомые же, заказы по всей Европе...
ОК, мой прораб заливает вокруг конвекторов. Ну что, придите, сцки, выставьте маяки и залейте. Привозят эти перцы материал. Попутно пихают куев моему прорабу за то что в конвекторы залилось немного раствора. Начали заливать. Через день звонят мне: пляяя, грят, че-то мы не рассчитали. Не долили 6 мм. Мы тебе фанеру под паркет положим. Пришел мой прораб, померял все. Ямы, недолив до 1 см местами. Спрашиваю а где маяки? А нах? Это же самовыравнивающаяся смесь. И вот тут бы мне их точно послать нах. Но деньги то заплачены, плюс уже ищем с ними паркет. Решаем доливать. Неделя улетает на высыхание стяжки. Говорю - надо выставлять маяки. А, ну ОК. Прихожу через 2 дня. Дозалили. Приходит мой прораб - говорит, ямы и бугры. Говорит я это переделывать за ними не буду. Вопрос: как так? Ответ: пдрсы в качестве маяков натянули шнур из угла в угол. Шнур намок, растянулся, провис....
Начинаю понимать, что дальше мы с ними не едем. Но они настойчивые, грят, все будет збс. Мы отшлифуем. ОК. Неделю шлифуют. Результат... та же х-ня.
Выгоняю их. Больше хороших знакомых у меня нет.
Прораб говорит - надо все нах сбивать и делать заново. Пляяяя.. ну как же так? Та не, говорю, наверняка можно исправить. Вызываю технолога из Вудхарта. Он мне дает какого-то своего мастера. Тот приходит все снова перемеряет. Говорит доливать до 5 мм. Доливаем. Теряем еще неделю. Снова ямы и бугры. Шлифуем. Еще неделю. Уходит. В итоге после установки алюминиевого профиля под плинтус становится очевидно, что стяжка кривая. Теперь уже прораб начинает шлифовать своими силами. Шлифовали шлифовали и в итоге в самой большой комнате взяли отбойный молоток и нах все что заливали - демонтировали. Заливаем одну комнату по новой. Сколько уже потратил на эту й**аную стяжку - не хочу даже считать.
Из того что написано, очень много вопросов как ро технологии так и по применяемым материалам, но будем надеяться, что не "пожелтеет и отвалится".
В моем случае просто попались непроаеренные рукожопы, что рано или поздно может произойти на энном ремонте.
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rjkz
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Додано: Вів 29 чер, 2021 04:41
vitaliian написав: rjkz написав:
И все сам невозможно сделать, да и смысла нет - профессионал сделает быстрей и качественней.
я сам всё не делал, мокрые точки, работы по газу, кондиционеру, э/проводке, алмазное сверление - нанимал. Помещения были со стяжкой которая меня устроила, когда дом дал усадку появились трещины на потолочном гипсокартоне. Сейчас современные материалы такие, что ремонт может делать даже ребёнок. Но вырастают и требования к точности замеров. 80% пройопов из-за неточных замеров, остальное - несоблюдение технологий. Раньше (а в срубах и сейчас) пол был деревянный, шлифуешь те доски сколько угодно, хочешь руками, хочешь простейшим электроинструментом. А бетон уже так не пошлифуешь... алмазом дорого, шумно, пыльно.
rjkz написав:
Я уж не говорю, что как-то не было воды и ребята оставили открытый кран...потом дали воду...
этот случай не имеет отношения к ремонту. Безответственность.
rjkz написав:
И кстати, не хватило пены - так брал ящик на одной конторе, а за одним баллоном в Ёп ехать. Это в два раза дороже. Плюс время и бенз. Где-то что-то купил, но не совсем то, что надо, опять Ёп. Где-то что-то купил, но забыл и купил второй раз. Заказываешь имногда весь обхем и доставка бесплатная. Не хватило немного и за доставку берут дороже, чем то, что довозят. Эти мелочи на всем выливаются в приличные суммы.
абсолютно всё тоже самое, кисточки, валики, скотч, клей, краска, пена.. я в эпицентр ездил как на работу. Можно всего купить с большим запасом, а потом лишнее вернуть. От их доставки вообще отказался потому что сидишь как дурак на объекте и ждёшь полдня. А бывает что то не довозят.
rjkz написав:
.а я был на морях...пока прораб с Троещины с ключом доехал и перекрыл немного подтопило соседей.
вы олигарх. Ремонт за короткий период вытягивет тонны денег помимо физических и умственных сил, я бы не смог в этот момент спокойно где-то отдыхать, всё равно думал бы про ремонт, как лучше сделать и тд.
1. Я делаю обычно в своих квартирах нестандартные вещи, которые профессионалы не делают\не хотят делать\делают абы как.
2.Очень даже имеет. Такое случается с определенной вероятностью. Это может быть не непрекрытый кран, а пробитая труба, незакрытое окно, а потом хлынул ливень, оставленная промасленная ветошь в ведре с древесной пылью и тд. Когда имеешь дело с людьми - разное случается. Или, например, притерли машину на парковке Ёпа или забирал материалы на базе, и впереди стоящая фура решила сдать назад, а тебя не заметила. Это расходы, непредвиденные расходы и они вызваны ремонтом.
3.Да, но это не предусматривается первоначальными расчетами. И такого набегает много.
4. Какой в баню олигарх? Какие нервы? Я стройкой вообще занимаюсь с 1996 года, количество объектов которые сам вел и в которых участвовал - сотни точно, вряд ли на тысячи, не считал. Тут всего лишь сам себе заказчик.
"На пляже молодой человек наблюдает за девущкой, к ней постоянно подкатывают, но она всем отказыывает. В конце концов, он подходит, спрашивает:
-Вы, такая эффектная девушка, неужели вас не интересуют мужчины?
-Тебя как зовут?
-Коля...
-Кем работаешь?
-Токарем на заводе...
-Так вот представь себе, Коля, приходишь ты на пляж,а вокруг - станки,станки...."
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rjkz
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