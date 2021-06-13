|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 чер, 2021 04:43
hume написав: Унуноктий написав:
В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами....
Вот о чем я и говорю. У меня пока в голове не укладывается это массовое строительство с ремонтами по сегодняшним ценам. И если бы это был единичный случай - ок, но районами/кварталами
2008 год 2.0? не?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11856
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5924 раз.
- Подякували: 3068 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Вів 29 чер, 2021 04:46
vitaliian написав: airmax78 написав:
И вот тут бы мне их точно послать нах.
Макс эта история про некомпетентность и рукожопость, она не имеет отношения к ремонтам и к влётам. Точно такие же рукожопы работают на сто, в стоматкабинетах и.. (длинный список где ещё). Я было клей купил акриловый, а он не клеит, вообще не клеит. Перепачкал им дорогую мебельную доску из натурального дерева. Потом долго отмывал и неделю высушивал, думал выброшу (на 130уе материала). Другой клей до этого клеил на ура.
Но такое случается и часто...у некоторых, чтобы не сказать у многих.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11856
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5924 раз.
- Подякували: 3068 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|