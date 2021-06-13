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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7768776977707771

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 103
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
39%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 04:43

  hume написав:
  Унуноктий написав:В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами....

Вот о чем я и говорю. У меня пока в голове не укладывается это массовое строительство с ремонтами по сегодняшним ценам. И если бы это был единичный случай - ок, но районами/кварталами


2008 год 2.0? не?
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 04:46

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:И вот тут бы мне их точно послать нах.
Макс эта история про некомпетентность и рукожопость, она не имеет отношения к ремонтам и к влётам. Точно такие же рукожопы работают на сто, в стоматкабинетах и.. (длинный список где ещё). Я было клей купил акриловый, а он не клеит, вообще не клеит. Перепачкал им дорогую мебельную доску из натурального дерева. Потом долго отмывал и неделю высушивал, думал выброшу (на 130уе материала). Другой клей до этого клеил на ура.


Но такое случается и часто...у некоторых, чтобы не сказать у многих.
rjkz
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Повідомлень: 11856
З нами з: 31.01.12
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  #<1 ... 7768776977707771
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