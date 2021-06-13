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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 чер, 2021 04:43
hume написав: Унуноктий написав:
В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами....
Вот о чем я и говорю. У меня пока в голове не укладывается это массовое строительство с ремонтами по сегодняшним ценам. И если бы это был единичный случай - ок, но районами/кварталами
2008 год 2.0? не?
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Додано: Вів 29 чер, 2021 04:46
vitaliian написав: airmax78 написав:
И вот тут бы мне их точно послать нах.
Макс эта история про некомпетентность и рукожопость, она не имеет отношения к ремонтам и к влётам. Точно такие же рукожопы работают на сто, в стоматкабинетах и.. (длинный список где ещё). Я было клей купил акриловый, а он не клеит, вообще не клеит. Перепачкал им дорогую мебельную доску из натурального дерева. Потом долго отмывал и неделю высушивал, думал выброшу (на 130уе материала). Другой клей до этого клеил на ура.
Но такое случается и часто...у некоторых, чтобы не сказать у многих.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 04:58
airmax78 написав: UA написав:
Специалистов умеющих работать с нивелир массами очень мало.
Мешок нивелр массы начального уровня стоит 500 грн. Всё что дешевле лучше сразу выкинуть.
Бывало соглашался ставить порог на переходные двери лишь бы не заниматься доливами полов.
Максим, вы уже ощутили, что двери скрытого монтажа "пляшут" только в стенах из гипсокартона?
Я потом уже вник. Нет в этом, в теории, ничего сложного: выставьте маяки через каждые 50 см и лейте и раскатывайте и лейте и раскатывайте. Но выставьте блд жесткие маяки, а не куйню какую-то на четырех саморезах натягивайте.
На самом деле, заливка по нитке имеет право на жизнь, но это тоже надо уметь делать, хотя есть более цивилизованные методы выставления маяков.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 05:01
Bolt написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Значит и высоких требований к качеству работ не было. У меня, кстати, самое грандиозное попадалово именно с хорошими знакомыми (больше нет). Пдрсы налили мне стяжку с которой я до сих пор мудохаюсь. Не послушал прораба, предложившего ее сразу нах убрать и переделать. Потерял уже с ней штуцер баксов и 1.5 месяца простоя.
В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз.
Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год.
А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов.
Или рабочие решат сэкономить грунт...
Такое впечатление , что в стяжечники(впрочем , как и в Вайтишники) уже подались все хоть ,что-то умел делать.У себя в доме лил 170квадратов и потом в квартире 48 метров стяжки сам.Были какие-то плавные неровности 1,5-2 мм, но для плитки вообще пофиг,впрочем для ламината тоже под 3-4мм подкладку.
У меня другие напольные покрытия.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 05:04
Libo написав:
Ребята, а чего вы увлекаетесь ламинатом?
Это же ацтой и г.
Паркет или паркетная доска. Натюрлих дерево. Вечно. Практично. Природа. Здоровый образ жизни. Эстетично. Красота.
Запах свежего формальдегида бодрит непадецки
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Додано: Вів 29 чер, 2021 05:25
rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:
В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз.
Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год.
А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов.
Или рабочие решат сэкономить грунт...
Такое впечатление , что в стяжечники(впрочем , как и в Вайтишники) уже подались все хоть ,что-то умел делать.У себя в доме лил 170квадратов и потом в квартире 48 метров стяжки сам.Были какие-то плавные неровности 1,5-2 мм, но для плитки вообще пофиг,впрочем для ламината тоже под 3-4мм подкладку.
У меня другие напольные покрытия.
Линолеум ?!:D
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Додано: Вів 29 чер, 2021 06:15
rjkz написав: Libo написав:
Ребята, а чего вы увлекаетесь ламинатом?
Это же ацтой и г.
Паркет или паркетная доска. Натюрлих дерево. Вечно. Практично. Природа. Здоровый образ жизни. Эстетично. Красота.
Запах свежего формальдегида бодрит непадецки
Вт ж розумієте, який рівень знань у місцевої їліти.
Їм формальдегід - як французський парфум((( корисний і з добрим запахом
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Додано: Вів 29 чер, 2021 06:19
zРадио написав: Унуноктий написав:
вылезь из за компьютера и разуй глаза.... в пригорде гектары земли застраивают домами.... тысячи домов одновременно гонят... а он херню несёт на форумах)
Вот это ты хорошо сказал. Судить о рынке, считая стройки глазами - это пригородное... мышление
Іншого мислення тут немає.
Не той рівень підготовки.
2008 рік.
Це добре, потім можна буде купити будинок за 1/3 від нинішньої вартості
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