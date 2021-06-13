Додано: Вів 29 чер, 2021 07:56

rjkz написав: hume написав: Унуноктий написав: В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами.... В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами....

Вот о чем я и говорю. У меня пока в голове не укладывается это массовое строительство с ремонтами по сегодняшним ценам. И если бы это был единичный случай - ок, но районами/кварталами Вот о чем я и говорю. У меня пока в голове не укладывается это массовое строительство с ремонтами по сегодняшним ценам. И если бы это был единичный случай - ок, но районами/кварталами



2008 год 2.0? не? 2008 год 2.0? не?

Кредитование свёрнуто, а цены на плюс минус допустимом уровне, как для столицы. Возможно немного раздуты. Только пару дней назад кидал Варламова с квартирой в новострое Берлина па 8-10 куойро. А в 2008 могли поконкурировать даже с Лондоном.Прежде всего я не могу понять где все эти люди были с 2015 по 2019, и почему именно сегодня они начали строиться. Я начал покупки и ремонты в 2015 году, когда мне кричали -" Путин же нападёт, квартирки заберёт". Кстати прохожий тогда же начал масштабный ремонт дома. Стройматериалы стоили как в 2013 при курсе 20. В первом ремонте плитку укладывали около 100 и это была цена прораба. Сейчас на все кратный рост, но ремонты делают все через одного, а дома ростки как грибы.