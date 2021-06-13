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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 29 чер, 2021 05:25
rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:
В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз.
Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год.
А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов.
Или рабочие решат сэкономить грунт...
Такое впечатление , что в стяжечники(впрочем , как и в Вайтишники) уже подались все хоть ,что-то умел делать.У себя в доме лил 170квадратов и потом в квартире 48 метров стяжки сам.Были какие-то плавные неровности 1,5-2 мм, но для плитки вообще пофиг,впрочем для ламината тоже под 3-4мм подкладку.
У меня другие напольные покрытия.
Линолеум ?!:D
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Bolt
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Додано: Вів 29 чер, 2021 07:33
Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав:
[quote="5251856:rjkz"]
В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз.
Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год.
А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов.
Или рабочие решат сэкономить грунт...
Такое впечатление , что в стяжечники(впрочем , как и в Вайтишники) уже подались все хоть ,что-то умел делать.У себя в доме лил 170квадратов и потом в квартире 48 метров стяжки сам.Были какие-то плавные неровности 1,5-2 мм, но для плитки вообще пофиг,впрочем для ламината тоже под 3-4мм подкладку.
У меня другие напольные покрытия.
Линолеум ?!:D[/quote]Линолеум это можно стильно молодежно!
Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
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Унуноктий
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Додано: Вів 29 чер, 2021 07:56
rjkz написав: hume написав: Унуноктий написав:
В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами....
Вот о чем я и говорю. У меня пока в голове не укладывается это массовое строительство с ремонтами по сегодняшним ценам. И если бы это был единичный случай - ок, но районами/кварталами
2008 год 2.0? не?
Кредитование свёрнуто, а цены на плюс минус допустимом уровне, как для столицы. Возможно немного раздуты. Только пару дней назад кидал Варламова с квартирой в новострое Берлина па 8-10 куойро. А в 2008 могли поконкурировать даже с Лондоном.
Прежде всего я не могу понять где все эти люди были с 2015 по 2019, и почему именно сегодня они начали строиться. Я начал покупки и ремонты в 2015 году, когда мне кричали -" Путин же нападёт, квартирки заберёт". Кстати прохожий тогда же начал масштабный ремонт дома. Стройматериалы стоили как в 2013 при курсе 20. В первом ремонте плитку укладывали около 100 и это была цена прораба. Сейчас на все кратный рост, но ремонты делают все через одного, а дома ростки как грибы.
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hume
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Додано: Вів 29 чер, 2021 08:12
Унуноктий написав:
1 га это 20 домов
BIGor написав: Унуноктий написав:
в пригорде гектары земли застраивают домами.... тысячи домов одновременно гонят..
1 га - это всего 4 нормальных участка. "5% найуспiшнiших"
могут застроить весь пригород элиткой. Что с того?
по 75000 долларов в гатном. И покупатели отнюдь не элитные. Примерно те же что покупают двушки в новострое на левом берегу.
Это по 5 соток участок? Я знаю что 6 соток бывает для дачных кооперативов. Но вкидывать 75 куе в крохотный жлобский кусочек земли в 5 соток....
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Додано: Вів 29 чер, 2021 08:45
Первый написав:
..
Парк лейк сіті. Старт продажу. Взяв пару каклєток і одну палаюча авізо. У відповідь - 90+ куе за 1к з видом на озеро.1700 за квадрат, в труселя - 1500.
..
локация, и еще раз локация. Какое там метро ближайшее?
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Додано: Вів 29 чер, 2021 08:58
vitaliian написав:
наверное человейники перестали быть привлекательными по цене и другим характеристикам
особливо - 20-поверхові "неохрущовки" в Єпенях.
Нарот вирішив: якщо вже й жити в пригороді, то в приватному будинку.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 09:05
Унуноктий написав:
ОСБи и метал почти в 2 раза подорожали
ОСБ в 3 раза, металл в 2
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Додано: Вів 29 чер, 2021 09:11
airmax78 написав:"Пожелтеет и отвалится"
(с)
Життя взагалі вбиває...йой
Що ж тепер робити?
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