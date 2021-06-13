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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7767776877697770>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 103
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
39%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 05:25

  rjkz написав:
  Bolt написав:
  rjkz написав:
В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз.
Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год.
А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов.
Или рабочие решат сэкономить грунт... :mrgreen:

Такое впечатление , что в стяжечники(впрочем , как и в Вайтишники) уже подались все хоть ,что-то умел делать.У себя в доме лил 170квадратов и потом в квартире 48 метров стяжки сам.Были какие-то плавные неровности 1,5-2 мм, но для плитки вообще пофиг,впрочем для ламината тоже под 3-4мм подкладку.


У меня другие напольные покрытия.

Линолеум ?!:D
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 07:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Bolt написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:[quote="5251856:rjkz"]

В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз.
Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год.
А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов.
Или рабочие решат сэкономить грунт... :mrgreen:

Такое впечатление , что в стяжечники(впрочем , как и в Вайтишники) уже подались все хоть ,что-то умел делать.У себя в доме лил 170квадратов и потом в квартире 48 метров стяжки сам.Были какие-то плавные неровности 1,5-2 мм, но для плитки вообще пофиг,впрочем для ламината тоже под 3-4мм подкладку.


У меня другие напольные покрытия.

Линолеум ?!:D[/quote]Линолеум это можно стильно молодежно!

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 07:56

  rjkz написав:
  hume написав:
  Унуноктий написав:В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами....

Вот о чем я и говорю. У меня пока в голове не укладывается это массовое строительство с ремонтами по сегодняшним ценам. И если бы это был единичный случай - ок, но районами/кварталами


2008 год 2.0? не?

Кредитование свёрнуто, а цены на плюс минус допустимом уровне, как для столицы. Возможно немного раздуты. Только пару дней назад кидал Варламова с квартирой в новострое Берлина па 8-10 куойро. А в 2008 могли поконкурировать даже с Лондоном.

Прежде всего я не могу понять где все эти люди были с 2015 по 2019, и почему именно сегодня они начали строиться. Я начал покупки и ремонты в 2015 году, когда мне кричали -" Путин же нападёт, квартирки заберёт". Кстати прохожий тогда же начал масштабный ремонт дома. Стройматериалы стоили как в 2013 при курсе 20. В первом ремонте плитку укладывали около 100 и это была цена прораба. Сейчас на все кратный рост, но ремонты делают все через одного, а дома ростки как грибы.
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 08:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Прежде всего я не могу понять где все эти люди были с 2015 по 2019, и почему именно сегодня они начали строиться.
наверное человейники перестали быть привлекательными по цене и другим характеристикам

https://kpv-stroy.com.ua/proekty-nedoro ... -doma-z264
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 08:12

  Унуноктий написав:
BIGor написав:
  Унуноктий написав:в пригорде гектары земли застраивают домами.... тысячи домов одновременно гонят..

1 га - это всего 4 нормальных участка. "5% найуспiшнiших" могут застроить весь пригород элиткой. Что с того?
1 га это 20 домов по 75000 долларов в гатном. И покупатели отнюдь не элитные. Примерно те же что покупают двушки в новострое на левом берегу.

Это по 5 соток участок? Я знаю что 6 соток бывает для дачных кооперативов. Но вкидывать 75 куе в крохотный жлобский кусочек земли в 5 соток....
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 08:32

  rjkz написав:
  Libo написав:Ребята, а чего вы увлекаетесь ламинатом? :roll:
Это же ацтой и г. :oops:
Паркет или паркетная доска. Натюрлих дерево. Вечно. Практично. Природа. Здоровый образ жизни. Эстетично. Красота. :wink:


Запах свежего формальдегида бодрит непадецки :mrgreen:

Лет за 5 концентрация формальдегида падает до приемлемых уровней и можно жить :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 08:45

  Первый написав:..
Парк лейк сіті. Старт продажу. Взяв пару каклєток і одну палаюча авізо. У відповідь - 90+ куе за 1к з видом на озеро.1700 за квадрат, в труселя - 1500.
..

локация, и еще раз локация. Какое там метро ближайшее?
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 08:58

  vitaliian написав:наверное человейники перестали быть привлекательными по цене и другим характеристикам

особливо - 20-поверхові "неохрущовки" в Єпенях.
Нарот вирішив: якщо вже й жити в пригороді, то в приватному будинку.
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:05

  Унуноктий написав:ОСБи и метал почти в 2 раза подорожали

ОСБ в 3 раза, металл в 2
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:11

  airmax78 написав:"Пожелтеет и отвалится"(с)

Життя взагалі вбиває...йой :cry:

Що ж тепер робити?
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