війскамат... як лідер нації в свій час
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 чер, 2021 09:12
Додано: Вів 29 чер, 2021 09:13
Додано: Вів 29 чер, 2021 09:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на ремонти в Киеве?
Не знаю, що то в Макса за такі пройопи зі стяжкою підлоги вийшли))
Я от вдвох з татом заливали в мене стяжку - так, все по маяках було!
Але ми заливали звичайним розчином(пісок/цемент/вода), який же самі колотили у великій пластмасовій ємкості.
Вийшло - супер!
Але ж скільки намучились!
- скільки мішків піску і цементу треба було наноситись і скільки того-всього наколотитись!
Так що я вже до тата казав - наступного разу, замовляю стяжку у фірми, як зробили всі мої сусіди.(і вони задоволені)
Там вони розчин подають через грубезний шланг, навіть, на 10й пов.
На той час М2 коштував 220грн "під ключ"(з їхніми маяками)
Але, наступного разу, стяжку мені світить робити в смарті, а тут вже треба робити так, як роблять всі "вумні" лендлорди - "ніякої стяжки"!
Додано: Вів 29 чер, 2021 09:14
Додано: Вів 29 чер, 2021 09:15
Додано: Вів 29 чер, 2021 09:18
Додано: Вів 29 чер, 2021 09:24
Вроде так, але є питання:
- чи не вирішили світові ЦБ-шки обнулити борги і валюти через інфлец, а потом ввести цифрові, контролювані валюти з датою експірації?
Все, що в кеші = обнульовано...
Протести? Які протести? Кеш = зараза ковід = володар кешу ворог суспільства...
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