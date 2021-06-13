Додано: Вів 29 чер, 2021 09:44

zРадио написав: Пламенный привет торговцу стройматериалами - по факту ТОП-пострадавший сегмент производства, едва отыгравший потери, а по рассказам чуть ли не тюльпаномания. Под "практикой" спряталось либо сознательное балабольство, либо беспечный непрофессионализм...



Пламенный привет торговцу стройматериалами - по факту ТОП-пострадавший сегмент производства, едва отыгравший потери, а по рассказам чуть ли не тюльпаномания. Под "практикой" спряталось либо сознательное балабольство, либо беспечный непрофессионализм...

Зрадио, у нас, как вы вероятно и догадываетесь, есть так такие приборы (своя аналитика), но только мы их не покажем )))Я не буду вас расстраивать, но наш анализ рынка совпадает с анализом профильной ассоциации и он несколько, э-э-э, не коррелирует с вашими выкладками.Мне даже ругаться с вами лень по поводу "ТОП-пострадавший сегмент производства", "сознательное балабольство, либо беспечный непрофессионализм", мы с финансовым уже это весело обсосали, на неделю самотролинга хватит - между собой уже договорились, кто балабол, а кто беспечный непрофи. ))Прыголомшыте меня чем-то более домкратным, так чтоб земля на форуме содрогнулась на неделю обсуждений.А это был пшик