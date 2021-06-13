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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77667767776877697770>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 103
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
39%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:12

  Libo написав:
  flyman написав: тому пара кавалірок на КРЖН і цоколь на оКРЖН біля ШРТ і ніякі локальні ПЦ не страшні, чуть що, змінив локацію


От тьолок прячешься или от спецслужб? :roll:

війскамат... як лідер нації в свій час :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:13

  flyman написав:так в пересіченого зепешка щороку теж буде рости щороку на 25..30%

ріально? може хтось підтвердити з форумчан, щоб кожен рік у вас відбувалось?
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на ремонти в Киеве?

Не знаю, що то в Макса за такі пройопи зі стяжкою підлоги вийшли))
Я от вдвох з татом заливали в мене стяжку - так, все по маяках було!
Але ми заливали звичайним розчином(пісок/цемент/вода), який же самі колотили у великій пластмасовій ємкості.
Вийшло - супер!
Але ж скільки намучились!
- скільки мішків піску і цементу треба було наноситись і скільки того-всього наколотитись!
Так що я вже до тата казав - наступного разу, замовляю стяжку у фірми, як зробили всі мої сусіди.(і вони задоволені)
Там вони розчин подають через грубезний шланг, навіть, на 10й пов.
На той час М2 коштував 220грн "під ключ"(з їхніми маяками)

Але, наступного разу, стяжку мені світить робити в смарті, а тут вже треба робити так, як роблять всі "вумні" лендлорди - "ніякої стяжки"! :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:14

  Унуноктий написав:по крюковщине бродят негры, а по чабанам индус на велике катает....

Ого, скоро буде як Лібо розказував про Хфенікс...
Всім приготувати змазку :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:15

  Унуноктий написав:ОСБи и метал почти в 2 раза подорожали

Тобто матрас похудів в 2 рази... засада :!: :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:18

  Унуноктий написав:ОСБи и метал почти в 2 раза подорожали


неделю назад смотрел - осб еггер сделал х3 по сравнению с осенью. наш может меньше подорожал бо его на экспорт мабуть не берут
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:24

  rjkz написав:
  hume написав:
  Унуноктий написав:В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами....

Вот о чем я и говорю. У меня пока в голове не укладывается это массовое строительство с ремонтами по сегодняшним ценам. И если бы это был единичный случай - ок, но районами/кварталами


2008 год 2.0? не?

Вроде так, але є питання:

- чи не вирішили світові ЦБ-шки обнулити борги і валюти через інфлец, а потом ввести цифрові, контролювані валюти з датою експірації?

Все, що в кеші = обнульовано...

Протести? Які протести? Кеш = зараза ковід = володар кешу ворог суспільства...
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:27

  UA написав:
  rjkz написав:
  Libo написав:Ребята, а чего вы увлекаетесь ламинатом? :roll:
Это же ацтой и г. :oops:
Паркет или паркетная доска. Натюрлих дерево. Вечно. Практично. Природа. Здоровый образ жизни. Эстетично. Красота. :wink:


Запах свежего формальдегида бодрит непадецки :mrgreen:

Лет за 5 концентрация формальдегида падает до приемлемых уровней и можно жить :mrgreen:

Офігєть!

Кладу собі паркет = це ж 5 років можна балдеть кожен день...
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:27

  trololo написав:
  Унуноктий написав:ОСБи и метал почти в 2 раза подорожали


неделю назад смотрел - осб еггер сделал х3 по сравнению с осенью. наш может меньше подорожал бо его на экспорт мабуть не берут

Мировые цены на древесину уже пошли вниз.
Мы как всегда отстаем.

https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary ... esina-cena

Если есть возможность не покупайте сейчас пиломатериалы.
Сейчас цены на Лоха
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:44

  zРадио написав:Пламенный привет торговцу стройматериалами - по факту ТОП-пострадавший сегмент производства, едва отыгравший потери, а по рассказам чуть ли не тюльпаномания. Под "практикой" спряталось либо сознательное балабольство, либо беспечный непрофессионализм...

Зображення

Зрадио, у нас, как вы вероятно и догадываетесь, есть так такие приборы (своя аналитика), но только мы их не покажем )))
Я не буду вас расстраивать, но наш анализ рынка совпадает с анализом профильной ассоциации и он несколько, э-э-э, не коррелирует с вашими выкладками.
Мне даже ругаться с вами лень по поводу "ТОП-пострадавший сегмент производства", "сознательное балабольство, либо беспечный непрофессионализм", мы с финансовым уже это весело обсосали, на неделю самотролинга хватит - между собой уже договорились, кто балабол, а кто беспечный непрофи. ))
Прыголомшыте меня чем-то более домкратным, так чтоб земля на форуме содрогнулась на неделю обсуждений.
А это был пшик
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