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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7767776877697770>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 103
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
39%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:52

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:теоретик нах.... лист осби стоил 500 грн сейчас 900


Умник нах... ты ж о чем спор даже не знаешь. Но лезешь... Сабж рассказывал о росте физических объемов

Сабж докладывает, что физический объем реализованного комбинатами сырья вырос в 2020 к 2019 на 13%. Среднемесячное в 2021 держится примерно на 15% больше 2019. Про цены можно просто поплакать.
Не позорьтесь уже, расскажите лучше что-то про памперсы там, то в чем якобы лучше шурупаете. Обещаю поставить плюсик!
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:54

  UA написав:Если есть возможность не покупайте сейчас пиломатериалы

А квартири в Києві?
А будинки в пригородній зоні?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:57

  UA написав:
  rjkz написав:
  Libo написав:Ребята, а чего вы увлекаетесь ламинатом? :roll:
Это же ацтой и г. :oops:
Паркет или паркетная доска. Натюрлих дерево. Вечно. Практично. Природа. Здоровый образ жизни. Эстетично. Красота. :wink:


Запах свежего формальдегида бодрит непадецки :mrgreen:

Лет за 5 концентрация формальдегида падает до приемлемых уровней и можно жить :mrgreen:

Логика так себе. Когда формальдегид (клей) полностью выветрится, ламинат рассыпется.
Не нужно ничего по 5 лет проветривать - после монтажа ламината и мебели достаточно недели 3 хорошо проветривать и все будет норм. Плохо, если будет квартира стоять закупоренной, - тогда буквально стены впитают эту вонь
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:58

До речі, де пропав Костя? Як Дніпро зацвів, він пропав....

Я переживаю...
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:00

  Frant написав:
  UA написав:Если есть возможность не покупайте сейчас пиломатериалы

А квартири в Києві?
А будинки в пригородній зоні?

Если покупать, то только в ипотеку с плавающей ставкой.
Таковы традиции :mrgreen:

ПС Что то давно люди с плакатам не перекрывали улицу Институтскую возле НБУ.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:05

  UA написав:
  Frant написав:
  UA написав:Если есть возможность не покупайте сейчас пиломатериалы

А квартири в Києві?
А будинки в пригородній зоні?

Если покупать, то только в ипотеку с плавающей ставкой.
Таковы традиции :mrgreen:
ПС Что то давно люди с плакатам не перекрывали улицу Институтскую возле НБУ.

Найкраща іпотека - в швейцарських франках! :wink:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:06

  sequence написав:
  UA написав:
  rjkz написав:Запах свежего формальдегида бодрит непадецки :mrgreen:

Лет за 5 концентрация формальдегида падает до приемлемых уровней и можно жить :mrgreen:

Логика так себе. Когда формальдегид (клей) полностью выветрится, ламинат рассыпется.
Не нужно ничего по 5 лет проветривать - после монтажа ламината и мебели достаточно недели 3 хорошо проветривать и все будет норм. Плохо, если будет квартира стоять закупоренной, - тогда буквально стены впитают эту вонь

Квартиранты тоже люди.
Ипощу формальдегид промышленным озонатором (для овощехранилищ).
Медь зеленеет от окисления :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:07

  UA написав:..
Если есть возможность не покупайте сейчас пиломатериалы.
Сейчас цены на Лоха

не поверите, я с директорами комбинатов по этому поводу ругался, а они мне такие странные - "пох на твои фьючерсы, вот тебе последние цифры с аукционов леса".
В себестоимости ОСП, ДСП, МДФ лес составляет 1/3. При всем желании, обвала не будет, не надейтесь. :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:10

  UA написав:..
Квартиранты тоже люди.
Ипощу формальдегид промышленным озонатором (для овощехранилищ).
Медь зеленеет от окисления :mrgreen:

круто, это очень правильно, только жить нельзя при такой стерилизации ))
Дома поставил очиститель воздуха со стримером, самое оно
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:12

  UA написав:
  sequence написав: Логика так себе. Когда формальдегид (клей) полностью выветрится, ламинат рассыпется.
Не нужно ничего по 5 лет проветривать - после монтажа ламината и мебели достаточно недели 3 хорошо проветривать и все будет норм. Плохо, если будет квартира стоять закупоренной, - тогда буквально стены впитают эту вонь

Квартиранты тоже люди.
Ипощу формальдегид промышленным озонатором (для овощехранилищ).
Медь зеленеет от окисления :mrgreen:

Шило на мило?????
"Озон уничтожает вирусы, бактерии и плесень. Проблема в том, что его концентрация, при которой озон начинает инактивировать вредные биологические объекты, в 5–10 раз больше уровня ПДК. Особо опасно продолжительное воздействие озона на организм человека, оно может приводить к серьезным заболеваниям, включая болезни легких."

https://iceoom.com.ua/blog/make_your_ho ... rom_ozone/
Frant
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