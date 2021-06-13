Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:теоретик нах.... лист осби стоил 500 грн сейчас 900
Умник нах... ты ж о чем спор даже не знаешь. Но лезешь... Сабж рассказывал о росте физических объемов
Сабж докладывает, что физический объем реализованного комбинатами сырья вырос в 2020 к 2019 на 13%. Среднемесячное в 2021 держится примерно на 15% больше 2019. Про цены можно просто поплакать. Не позорьтесь уже, расскажите лучше что-то про памперсы там, то в чем якобы лучше шурупаете. Обещаю поставить плюсик!
Libo написав:Ребята, а чего вы увлекаетесь ламинатом? Это же ацтой и г. Паркет или паркетная доска. Натюрлих дерево. Вечно. Практично. Природа. Здоровый образ жизни. Эстетично. Красота.
Запах свежего формальдегида бодрит непадецки
Лет за 5 концентрация формальдегида падает до приемлемых уровней и можно жить
Логика так себе. Когда формальдегид (клей) полностью выветрится, ламинат рассыпется. Не нужно ничего по 5 лет проветривать - после монтажа ламината и мебели достаточно недели 3 хорошо проветривать и все будет норм. Плохо, если будет квартира стоять закупоренной, - тогда буквально стены впитают эту вонь
Лет за 5 концентрация формальдегида падает до приемлемых уровней и можно жить
Логика так себе. Когда формальдегид (клей) полностью выветрится, ламинат рассыпется. Не нужно ничего по 5 лет проветривать - после монтажа ламината и мебели достаточно недели 3 хорошо проветривать и все будет норм. Плохо, если будет квартира стоять закупоренной, - тогда буквально стены впитают эту вонь
Квартиранты тоже люди. Ипощу формальдегид промышленным озонатором (для овощехранилищ). Медь зеленеет от окисления
UA написав:.. Если есть возможность не покупайте сейчас пиломатериалы. Сейчас цены на Лоха
не поверите, я с директорами комбинатов по этому поводу ругался, а они мне такие странные - "пох на твои фьючерсы, вот тебе последние цифры с аукционов леса". В себестоимости ОСП, ДСП, МДФ лес составляет 1/3. При всем желании, обвала не будет, не надейтесь.
sequence написав: Логика так себе. Когда формальдегид (клей) полностью выветрится, ламинат рассыпется. Не нужно ничего по 5 лет проветривать - после монтажа ламината и мебели достаточно недели 3 хорошо проветривать и все будет норм. Плохо, если будет квартира стоять закупоренной, - тогда буквально стены впитают эту вонь
Квартиранты тоже люди. Ипощу формальдегид промышленным озонатором (для овощехранилищ). Медь зеленеет от окисления
Шило на мило????? "Озон уничтожает вирусы, бактерии и плесень. Проблема в том, что его концентрация, при которой озон начинает инактивировать вредные биологические объекты, в 5–10 раз больше уровня ПДК. Особо опасно продолжительное воздействие озона на организм человека, оно может приводить к серьезным заболеваниям, включая болезни легких."