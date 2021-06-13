Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:теоретик нах.... лист осби стоил 500 грн сейчас 900
Умник нах... ты ж о чем спор даже не знаешь. Но лезешь... Сабж рассказывал о росте физических объемов
Сабж докладывает, что физический объем реализованного комбинатами сырья вырос в 2020 к 2019 на 13%. Среднемесячное в 2021 держится примерно на 15% больше 2019. Про цены можно просто поплакать. Не позорьтесь уже, расскажите лучше что-то про памперсы там, то в чем якобы лучше шурупаете. Обещаю поставить плюсик!
Сабж на словах бесцеремонно врет в противовес пруфам. Но даже человек без специальных навыков интуитивно понимает, что в условиях карантинных ограничений да на падающем ВВП объем реализации стройматериалов склонен снижаться, а не расти
PS: плюсик поставьте статистике, изобличившей ваши враки. Это хотя бы по-мужски
sequence написав: Логика так себе. Когда формальдегид (клей) полностью выветрится, ламинат рассыпется. Не нужно ничего по 5 лет проветривать - после монтажа ламината и мебели достаточно недели 3 хорошо проветривать и все будет норм. Плохо, если будет квартира стоять закупоренной, - тогда буквально стены впитают эту вонь
Боже, какой ужас! Я думал, что по паркету просто босиком ходить приятнее, он красивее и практичнее, а оказывается ламинат такой вредный для здоровья и вонючий. А почему тогда укропские продаваны чуть ли не с гордостью подчеркивают - на полу ламинат? Это же антидостоинство. И вообще запретить нах как асбест.
sequence написав: Логика так себе. Когда формальдегид (клей) полностью выветрится, ламинат рассыпется. Не нужно ничего по 5 лет проветривать - после монтажа ламината и мебели достаточно недели 3 хорошо проветривать и все будет норм. Плохо, если будет квартира стоять закупоренной, - тогда буквально стены впитают эту вонь
Боже, какой ужас! Я думал, что по паркету просто босиком ходить приятнее, он красивее и практичнее, а оказывается ламинат такой вредный для здоровья и вонючий. А почему тогда укропские продаваны чуть ли не с гордостью подчеркивают - на полу ламинат?
flyman написав:так в пересіченого зепешка щороку теж буде рости щороку на 25..30%
ріально? може хтось підтвердити з форумчан, щоб кожен рік у вас відбувалось?
Ну не кожен, рік, а в 2020 впало на 40% відносно 2019, а в 2021 за півроку як за 2020 рік. Може буде і 100% ріст, якщо не буде чорних лебледів. Може вийде доковідний дохід Х1.5, але за два роки усрєднєнія, може бути усредньонне за 2018 і 2019 плюс пара процентів на інфляцію долара.
Зато цоколь і кавалірки в пішій доступності ШРТ ракєтой в космас.
Унуноктий написав:ОСБи и метал почти в 2 раза подорожали
Тобто матрас похудів в 2 рази... засада
Дабы снизить инфляцию ФРС планирует вскоре повысить уч.ставку, а Китай уже начал сбрасывать стратегические запасы сырья. В итоге цены на коммодитиз резко пошли вниз. Сейчас сталь на мировых биржах практически на уровне 2018г. Уголь чуть-чуть дороже. Древесина уже дешевле чем была год назад... https://tradingeconomics.com/commodity/lumber Нефть дешевле чем была 3 года назад... Медь, по сравнению с тем же 2018г. выросла на 30%, что вовсе не критично, и она может еще хорошо упасть... Так что никакой засады пока нет... Приближенные к властям СМИ специально раскручивают страхи, дабы такие как вы побыстрее вытрусили свой матрас, и помогли экономике встать с колен. А что будет потом, никого не волнует... В китайских городах уже стоят целые микрорайоны пустых домов, и понимая чем это может закончиться китайские власти пытаются укротить цены и с прошлого года ограничивают поступление средств в экономику. Кстати, и в РФ уже назревают подобные проблемы... https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye- ... 1030552515
Глажу котейку и думаю. Приток селян в облцентры замедляется. В облцентрах становится меньше энергичных и уверенных в себе лендлордов. У предпринимателей закрадывается тень сомнения. Все меньше желания ехать в Киев на мороженко. А Киев строится на старой доброй памяти, что будет как всегда.
Libo написав:.. А почему тогда укропские продаваны чуть ли не с гордостью подчеркивают - на полу ламинат? Это же антидостоинство.
не стоит преувеличивать масштаб проблем - про них нужно просто знать и действовать соответственно. Ламинат - это чрезвычайно удобный продукт в теме DIY, дешевый и нетребовательный (как дерево) в эксплуатации и уходе. Круче тока линолеум, но приличный линолеум дорогой! )) с деревом все вроде как красиво, пока в квартире/доме хороший микроклимат. Стоит только закупорить хату на время трехнедельного отпуска - сразу вылазят какие-то косяки, скрипы, щели и т.д. Не всегда и не везде, depending of много чего, но проблемы встречаются куда чаще ламината и их устранение - целая история, недешевая и небыстрая