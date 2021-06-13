Додано: Вів 29 чер, 2021 10:51

change_pm написав: Унуноктий написав: ОСБи и метал почти в 2 раза подорожали ОСБи и метал почти в 2 раза подорожали

Тобто матрас похудів в 2 рази... засада Тобто матрас похудів в 2 рази... засада

Дабы снизить инфляцию ФРС планирует вскоре повысить уч.ставку,а Китай уже начал сбрасывать стратегические запасы сырья.В итоге цены на коммодитиз резко пошли вниз.Сейчас сталь на мировых биржах практически на уровне 2018г.Уголь чуть-чуть дороже.Древесина уже дешевле чем была год назад...Нефть дешевле чем была 3 года назад...Медь, по сравнению с тем же 2018г. выросла на 30%,что вовсе не критично, и она может еще хорошо упасть...Так что никакой засады пока нет...Приближенные к властям СМИ специально раскручивают страхи,дабы такие как вы побыстрее вытрусили свой матрас, и помогли экономике встать с колен.А что будет потом, никого не волнует...В китайских городах уже стоят целые микрорайоны пустых домов, и понимая чем это может закончиться китайские власти пытаются укротить цены и с прошлого года ограничивают поступление средств в экономику.Кстати, и в РФ уже назревают подобные проблемы...