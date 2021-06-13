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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7766776777687769

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 104
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:52

Глажу котейку и думаю. Приток селян в облцентры замедляется. В облцентрах становится меньше энергичных и уверенных в себе лендлордов. У предпринимателей закрадывается тень сомнения. Все меньше желания ехать в Киев на мороженко. А Киев строится на старой доброй памяти, что будет как всегда.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:02

  zРадио написав: Но даже человек без специальных навыков интуитивно понимает, что в условиях карантинных ограничений да на падающем ВВП объем реализации стройматериалов склонен снижаться, а не расти



Как же ты далек от действительности, как же ты забрехался, бессовестный. :oops:
Чтоб не рыться в статистике, достаточно взглянуть на акции Home Depot. Это в Америке как у нас Эпицентр. Перед пандемией акции на низах $250, а сразу после начала карантина стремительно вверх до $340. Единственный сектор, где такая движуха. Людям на карантине дали возможность поделать ремонты, небывалый спрос на стройматериалы, невиданная прибыль и дивиденды. Американский фондовый рынок ты не обманешь. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:12

  RTC12 написав:..
Дабы снизить инфляцию ФРС планирует вскоре повысить уч.ставку

когда? в 22м или 23м?
..
  RTC12 написав:Древесина уже дешевле чем была год назад...
https://tradingeconomics.com/commodity/lumber

да ну, серьезно? гляньте свою собственную ссылку
  RTC12 написав:Нефть дешевле чем была 3 года назад...

самое главное - это в стиле одного графомана выискивать удобную базу сравнения. А чем 2 года назад? А чем 4? :D :D
  RTC12 написав:...В китайских городах уже стоят целые микрорайоны пустых домов, и понимая чем это может закончиться китайские власти пытаются укротить цены и с прошлого года ограничивают поступление средств в экономику...

это мы тоже проходили, когда Варламов что-то вякал на пустой мегаполис на севере Китая. Как вы думаете, что там ща? Правильно - заселенный мегаполис с населением больше Киева. Тема опережающего строительства в плановой экономике работает.
Давайте еще навалите какой-то зрады, порыдаем всей маршруткой
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:16

  Libo написав:
  zРадио написав: Но даже человек без специальных навыков интуитивно понимает, что в условиях карантинных ограничений да на падающем ВВП объем реализации стройматериалов склонен снижаться, а не расти



Как же ты далек от действительности, как же ты забрехался, бессовестный. :oops:
Чтоб не рыться в статистике, достаточно взглянуть на акции Home Depot. Это в Америке как у нас Эпицентр. Перед пандемией акции на низах $250, а сразу после начала карантина стремительно вверх до $340. Единственный сектор, где такая движуха. Людям на карантине дали возможность поделать ремонты, небывалый спрос на стройматериалы, невиданная прибыль и дивиденды. Американский фондовый рынок ты не обманешь. 8)


Да-да, общеотраслевая статистика - пыль. Вот по динамике акций HD - это оно :mrgreen: Извиняюсь, а если акции GME взлетели в 15 раз, то и продажи приставок - тоже в 15? Бугагашечки. Какой ты комедиант, просто жесть)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:22

  Grand Touring написав:Глажу котейку и думаю. Приток селян в облцентры замедляется. В облцентрах становится меньше энергичных и уверенных в себе лендлордов. У предпринимателей закрадывается тень сомнения. Все меньше желания ехать в Киев на мороженко. А Киев строится на старой доброй памяти, что будет как всегда.

и строек становится всё больше)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:24

  RTC12 написав:
  change_pm написав:
  Унуноктий написав:ОСБи и метал почти в 2 раза подорожали

Тобто матрас похудів в 2 рази... засада :!: :evil:

Дабы снизить инфляцию ФРС планирует вскоре повысить уч.ставку,
а Китай уже начал сбрасывать стратегические запасы сырья.
В итоге цены на коммодитиз резко пошли вниз.
Сейчас сталь на мировых биржах практически на уровне 2018г.
Уголь чуть-чуть дороже.
Древесина уже дешевле чем была год назад...
https://tradingeconomics.com/commodity/lumber
Нефть дешевле чем была 3 года назад...
Медь, по сравнению с тем же 2018г. выросла на 30%,
что вовсе не критично, и она может еще хорошо упасть...
Так что никакой засады пока нет...
Приближенные к властям СМИ специально раскручивают страхи,
дабы такие как вы побыстрее вытрусили свой матрас, и помогли экономике встать с колен.
А что будет потом, никого не волнует...
В китайских городах уже стоят целые микрорайоны пустых домов, и понимая чем это может закончиться китайские власти пытаются укротить цены и с прошлого года ограничивают поступление средств в экономику.
Кстати, и в РФ уже назревают подобные проблемы...
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye- ... 1030552515

до рівня 2013 нафта не піднялася, було ПА100
думаю, з іншими матеріалами та ж історія.

так що КРЖН дутий-передутий, чекаєм чи то корекції, чи то падіння.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:26

  Libo написав:
  zРадио написав: Но даже человек без специальных навыков интуитивно понимает, что в условиях карантинных ограничений да на падающем ВВП объем реализации стройматериалов склонен снижаться, а не расти



Как же ты далек от действительности, как же ты забрехался, бессовестный. :oops:
Чтоб не рыться в статистике, достаточно взглянуть на акции Home Depot. Это в Америке как у нас Эпицентр. Перед пандемией акции на низах $250, а сразу после начала карантина стремительно вверх до $340. Единственный сектор, где такая движуха. Людям на карантине дали возможность поделать ремонты, небывалый спрос на стройматериалы, невиданная прибыль и дивиденды. Американский фондовый рынок ты не обманешь. 8)

і, карантин закінчився, ремонти перестали цікавити пересіченого. Л - логіка
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 11:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

уважаемые админы, а не запилить бы какой-то опрос по ожиданиям на конец года? по предыдущему опросу значительных поправок вроде как не ожидается, полагаю
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:04

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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Американский фондовый рынок ты не обманешь.

Ага. Это он обманет тебя
Serg-ik
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