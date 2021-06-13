Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Глажу котейку и думаю. Приток селян в облцентры замедляется. В облцентрах становится меньше энергичных и уверенных в себе лендлордов. У предпринимателей закрадывается тень сомнения. Все меньше желания ехать в Киев на мороженко. А Киев строится на старой доброй памяти, что будет как всегда.
zРадио написав: Но даже человек без специальных навыков интуитивно понимает, что в условиях карантинных ограничений да на падающем ВВП объем реализации стройматериалов склонен снижаться, а не расти
Как же ты далек от действительности, как же ты забрехался, бессовестный. Чтоб не рыться в статистике, достаточно взглянуть на акции Home Depot. Это в Америке как у нас Эпицентр. Перед пандемией акции на низах $250, а сразу после начала карантина стремительно вверх до $340. Единственный сектор, где такая движуха. Людям на карантине дали возможность поделать ремонты, небывалый спрос на стройматериалы, невиданная прибыль и дивиденды. Американский фондовый рынок ты не обманешь.
RTC12 написав:Нефть дешевле чем была 3 года назад...
самое главное - это в стиле одного графомана выискивать удобную базу сравнения. А чем 2 года назад? А чем 4?
RTC12 написав:...В китайских городах уже стоят целые микрорайоны пустых домов, и понимая чем это может закончиться китайские власти пытаются укротить цены и с прошлого года ограничивают поступление средств в экономику...
это мы тоже проходили, когда Варламов что-то вякал на пустой мегаполис на севере Китая. Как вы думаете, что там ща? Правильно - заселенный мегаполис с населением больше Киева. Тема опережающего строительства в плановой экономике работает. Давайте еще навалите какой-то зрады, порыдаем всей маршруткой
zРадио написав: Но даже человек без специальных навыков интуитивно понимает, что в условиях карантинных ограничений да на падающем ВВП объем реализации стройматериалов склонен снижаться, а не расти
Как же ты далек от действительности, как же ты забрехался, бессовестный. Чтоб не рыться в статистике, достаточно взглянуть на акции Home Depot. Это в Америке как у нас Эпицентр. Перед пандемией акции на низах $250, а сразу после начала карантина стремительно вверх до $340. Единственный сектор, где такая движуха. Людям на карантине дали возможность поделать ремонты, небывалый спрос на стройматериалы, невиданная прибыль и дивиденды. Американский фондовый рынок ты не обманешь.
Да-да, общеотраслевая статистика - пыль. Вот по динамике акций HD - это оно Извиняюсь, а если акции GME взлетели в 15 раз, то и продажи приставок - тоже в 15? Бугагашечки. Какой ты комедиант, просто жесть)
Grand Touring написав:Глажу котейку и думаю. Приток селян в облцентры замедляется. В облцентрах становится меньше энергичных и уверенных в себе лендлордов. У предпринимателей закрадывается тень сомнения. Все меньше желания ехать в Киев на мороженко. А Киев строится на старой доброй памяти, что будет как всегда.
Унуноктий написав:ОСБи и метал почти в 2 раза подорожали
Тобто матрас похудів в 2 рази... засада
Дабы снизить инфляцию ФРС планирует вскоре повысить уч.ставку, а Китай уже начал сбрасывать стратегические запасы сырья. В итоге цены на коммодитиз резко пошли вниз. Сейчас сталь на мировых биржах практически на уровне 2018г. Уголь чуть-чуть дороже. Древесина уже дешевле чем была год назад... https://tradingeconomics.com/commodity/lumber Нефть дешевле чем была 3 года назад... Медь, по сравнению с тем же 2018г. выросла на 30%, что вовсе не критично, и она может еще хорошо упасть... Так что никакой засады пока нет... Приближенные к властям СМИ специально раскручивают страхи, дабы такие как вы побыстрее вытрусили свой матрас, и помогли экономике встать с колен. А что будет потом, никого не волнует... В китайских городах уже стоят целые микрорайоны пустых домов, и понимая чем это может закончиться китайские власти пытаются укротить цены и с прошлого года ограничивают поступление средств в экономику. Кстати, и в РФ уже назревают подобные проблемы... https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye- ... 1030552515
до рівня 2013 нафта не піднялася, було ПА100 думаю, з іншими матеріалами та ж історія.
так що КРЖН дутий-передутий, чекаєм чи то корекції, чи то падіння.
zРадио написав: Но даже человек без специальных навыков интуитивно понимает, что в условиях карантинных ограничений да на падающем ВВП объем реализации стройматериалов склонен снижаться, а не расти
Как же ты далек от действительности, как же ты забрехался, бессовестный. Чтоб не рыться в статистике, достаточно взглянуть на акции Home Depot. Это в Америке как у нас Эпицентр. Перед пандемией акции на низах $250, а сразу после начала карантина стремительно вверх до $340. Единственный сектор, где такая движуха. Людям на карантине дали возможность поделать ремонты, небывалый спрос на стройматериалы, невиданная прибыль и дивиденды. Американский фондовый рынок ты не обманешь.
і, карантин закінчився, ремонти перестали цікавити пересіченого. Л - логіка