Додано: Вів 29 чер, 2021 13:25

sequence написав: RTC12 написав: ..

Дабы снизить инфляцию ФРС планирует вскоре повысить уч.ставку ..Дабы снизить инфляцию ФРС планирует вскоре повысить уч.ставку

когда? в 22м или 23м?

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RTC12 написав: Древесина уже дешевле чем была год назад...

https://tradingeconomics.com/commodity/lumber

Древесина уже дешевле чем была год назад...

да ну, серьезно? гляньте свою собственную ссылку RTC12 написав: Нефть дешевле чем была 3 года назад...

Нефть дешевле чем была 3 года назад...

самое главное - это в стиле одного графомана выискивать удобную базу сравнения. А чем 2 года назад? А чем 4? RTC12 написав: ...В китайских городах уже стоят целые микрорайоны пустых домов, и понимая чем это может закончиться китайские власти пытаются укротить цены и с прошлого года ограничивают поступление средств в экономику... ...В китайских городах уже стоят целые микрорайоны пустых домов, и понимая чем это может закончиться китайские власти пытаются укротить цены и с прошлого года ограничивают поступление средств в экономику...

это мы тоже проходили, когда Варламов что-то вякал на пустой мегаполис на севере Китая. Как вы думаете, что там ща? Правильно - заселенный мегаполис с населением больше Киева. Тема опережающего строительства в плановой экономике работает.

Давайте еще навалите какой-то зрады, порыдаем всей маршруткой когда? в 22м или 23м?..да ну, серьезно? гляньте свою собственную ссылкусамое главное - это в стиле одного графомана выискивать удобную базу сравнения. А чем 2 года назад? А чем 4?это мы тоже проходили, когда Варламов что-то вякал на пустой мегаполис на севере Китая. Как вы думаете, что там ща? Правильно - заселенный мегаполис с населением больше Киева. Тема опережающего строительства в плановой экономике работает.Давайте еще навалите какой-то зрады, порыдаем всей маршруткой

Инвесторы на биржах всегда торгуют на опережение событий. Поэтому и отыгрывают будущее повышение ставки ФРС понижением цен на сырье и товары. Плюс китайцы продают запасы. Плюс сам спрос уже падает. Цена на пиломатериалы в сентябре прошлого года была $975, сегодня уже $800.И что в том графике вам непонятного?Тут и сравнительной базы подбирать не нужно, потому что нет никакого подорожания на основные товары и сырье в 2 раза, как писали выше.Никакому государству не выгодно такое подорожание, иначе всё остановится. Движущая сила развитых мировых экономик это молодёжь, которая хочет жить в нормальных условиях. И для неё важно чтобы жилье было доступным по цене.Иначе будут очередные бунты и беспорядки, как прошлым летом в США....И если институциональные инвесторы, пользуясь дармовыми кредитами, скупают дома тысячами, то это ненормально, так как они не оставляют молодым никаких шансов иметь свой угол. Вообще никаких.И власти вынуждены будут ужесточать меры, повышая процентные ставки по кредитам. Вот тогда этот пузырь и лопнет. И не важно когда это будет.В 2022г., или в 2023г. Как только этот пузырь лопнет в США или в Китае, так сразу он лопнет и в остальных Европах.Наглядный пример Турция.Как только ихний ЦБ поднял ставку, дабы обуздать инфляцию, так моментально упали продажи жилья. За последний месяц они обвалились почти на 40%.Ибо чудес не бывает, и даже в сказках деревья до небес не растут...