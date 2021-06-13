Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
RTC12 написав:чудес не бывает, и даже в сказках деревья до небес не растут..
"Рівень тіньової економіки в Україні в 2020 році склав 30% від обсягу офіційного ВВП у порівнянні з 27% ВВП у 2019 році.
За даними міністерства, два з чотирьох методів розрахунку тіньової економіки зафіксували збільшення рівня «тіні» порівняно з 2019 роком: метод збитковості підприємств — на 7 в.п., до 27% офіційного ВВП, а також монетарний метод — на 1 в.п., до 31% ВВП."
RTC12 написав:.. Вот тогда этот пузырь и лопнет. И не важно когда это будет. В 2022г., или в 2023г. ..
вы, вероятно, не следите за э-э-э, спорами на ветке по поводу предполагаемого начала конца КРЖН ))) никто не сомневается, что халява схлопнется, спор идет когда. Ближайшие даты апокалипсиса назначены на 10/21 - 09/22.