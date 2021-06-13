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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7767776877697770

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 104
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:28

  RTC12 написав:чудес не бывает, и даже в сказках деревья до небес не растут..


"Рівень тіньової економіки в Україні в 2020 році склав 30% від обсягу офіційного ВВП у порівнянні з 27% ВВП у 2019 році.

За даними міністерства, два з чотирьох методів розрахунку тіньової економіки зафіксували збільшення рівня «тіні» порівняно з 2019 роком: метод збитковості підприємств — на 7 в.п., до 27% офіційного ВВП, а також монетарний метод — на 1 в.п., до 31% ВВП."

https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... i-nv-.html
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:43

  RTC12 написав:.. Вот тогда этот пузырь и лопнет. И не важно когда это будет.
В 2022г., или в 2023г. ..

вы, вероятно, не следите за э-э-э, спорами на ветке по поводу предполагаемого начала конца КРЖН )))
никто не сомневается, что халява схлопнется, спор идет когда. Ближайшие даты апокалипсиса назначены на 10/21 - 09/22.
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  #<1 ... 7767776877697770
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