Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
RTC12 написав:чудес не бывает, и даже в сказках деревья до небес не растут..
"Рівень тіньової економіки в Україні в 2020 році склав 30% від обсягу офіційного ВВП у порівнянні з 27% ВВП у 2019 році.
За даними міністерства, два з чотирьох методів розрахунку тіньової економіки зафіксували збільшення рівня «тіні» порівняно з 2019 роком: метод збитковості підприємств — на 7 в.п., до 27% офіційного ВВП, а також монетарний метод — на 1 в.п., до 31% ВВП."
RTC12 написав:.. Вот тогда этот пузырь и лопнет. И не важно когда это будет. В 2022г., или в 2023г. ..
вы, вероятно, не следите за э-э-э, спорами на ветке по поводу предполагаемого начала конца КРЖН ))) никто не сомневается, что халява схлопнется, спор идет когда. Ближайшие даты апокалипсиса назначены на 10/21 - 09/22.
RTC12 написав:……. Наглядный пример Турция. Как только ихний ЦБ поднял ставку, дабы обуздать инфляцию, так моментально упали продажи жилья. За последний месяц они обвалились почти на 40%. Ибо чудес не бывает, и даже в сказках деревья до небес не растут...
Мені здається ви плутаєте тепле з м’яким.
В Україні кредитування на мінімумі. Піднятття ставки в Турції - зменшення кредитів. В Україні підняття ставки - надія на збільшення ставки по депо і як альтернатива куди вкласти вільні гроші😀 Так от якось банки чомусь не піднімають ставки
А какой будет жизнь сразу пандемии? Докладываю. Во время пандемии сектор услуг в США упал на 80%, но вот сектор товаров длительного пользования (в т.ч. стройматериалов и домашней техники) вырос на 70%. Думаю это понятно почему. Сейчас идет процесс нормализации - услуги резко растут, а вот спрос на ТДП, производство которых в пандемию резко выросло, падает. И падать будет еще длительно, т.к. эти товары именно ДЛИТЕЛЬНОГО пользования. Склады сейчас ими забиты. И будут забиты еще долго. Значит что? Значит цены на ТДП будут снижаться. Значит тогда что? Значит инфляция пойдет на спад. Расчёт феда и масонов именно на это. Именно поэтому Пауэлл говорит, что давайте не спешить с утверждениями об ускоряющейся инфляции. Всё очень скоро устаканится. Уже осенью. Готовьте бабло на покупки микроволновок с духовкой и на замену ядовитого ламината натуральным паркетом.
Frant написав:"Рівень тіньової економіки в Україні в 2020 році склав 30% від обсягу офіційного ВВП у порівнянні з 27% ВВП у 2019 році.
В США тоже не всё так стерильно. Но если там всего лишь чихнут, то у нас уже будут вызывать скорую помощь. Природа спекулянта везде одинакова. Крути головой на 360 градусов, глядя по сторонам, и желательно круглосуточно. А в случае намечающегося шухера спасай своё добро, пока не поздно. Говорят что роботы-алгоритмы на биржах уже заточены на принятие решений за сотые доли секунды. Поэтому путь от успешного инвестора до банкрота стал предельно коротким. Но в конечном итоге американцы выживут, благодаря своей печатной машине, а вот у нас даже тень не поможет, так как я сомневаюсь что в ближайшей перспективе уровень зарплат у пересичных будет в пределах $1200-1500, с помощью которых они будут держать на плаву новоявленных лендлордов.... А налоги на недвигу, и прочую коммуналь будут только расти... И не на 5-10% в год, а на все 25-30%, так как база налогообложения с каждым годом усыхает. Работающих все меньше и меньше, а пенсов, алкашей с наркошами, и прочих инвалидов, требующих субсидий, становится всё больше... Так что скорый поезд, с вагонами укр.недвиги(и киевской тоже), мчится в один конец, и скоро может превратится в довоенный паровоз на запасных путях нашей экономики...
RTC12 написав:Инвесторы на биржах всегда торгуют на опережение событий. Поэтому и отыгрывают будущее повышение ставки ФРС понижением цен на сырье и товары. Плюс китайцы продают запасы. Плюс сам спрос уже падает. Цена на пиломатериалы в сентябре прошлого года была $975, сегодня уже $800. И что в том графике вам непонятного? Тут и сравнительной базы подбирать не нужно, потому что нет никакого подорожания на основные товары и сырье в 2 раза, как писали выше. Никакому государству не выгодно такое подорожание, иначе всё остановится. Движущая сила развитых мировых экономик это молодёжь, которая хочет жить в нормальных условиях. И для неё важно чтобы жилье было доступным по цене. Иначе будут очередные бунты и беспорядки, как прошлым летом в США.... И если институциональные инвесторы, пользуясь дармовыми кредитами, скупают дома тысячами, то это ненормально, так как они не оставляют молодым никаких шансов иметь свой угол. Вообще никаких. И власти вынуждены будут ужесточать меры, повышая процентные ставки по кредитам. Вот тогда этот пузырь и лопнет. И не важно когда это будет. В 2022г., или в 2023г. Как только этот пузырь лопнет в США или в Китае, так сразу он лопнет и в остальных Европах. Наглядный пример Турция. Как только ихний ЦБ поднял ставку, дабы обуздать инфляцию, так моментально упали продажи жилья. За последний месяц они обвалились почти на 40%. Ибо чудес не бывает, и даже в сказках деревья до небес не растут...
Frant написав:"Рівень тіньової економіки в Україні в 2020 році склав 30% від обсягу офіційного ВВП у порівнянні з 27% ВВП у 2019 році.
Почему обвалисты приводят фактор роста теневой экономики, как аргумент, подтверждающий неминуемый обвал рынка недвижимости? Наоборот. Куда теневики девают заработанные деньги? Как и все. В недвигу. Они не дурнее вас. Зелёный на эти бабки настроил бы вам дорог, но вместо этого они накупят себе квартир и домов.
Libo написав:а вот спрос на ТДП, производство которых в пандемию резко выросло, падает. И падать будет еще длительно, т.к. эти товары именно ДЛИТЕЛЬНОГО пользования. Склады сейчас ими забиты. И будут забиты еще долго.
4-6 мес-єто долго? или микроволновки будут на складе ждать своего покупателя 2 -3 года
Libo написав:а вот спрос на ТДП, производство которых в пандемию резко выросло, падает. И падать будет еще длительно, т.к. эти товары именно ДЛИТЕЛЬНОГО пользования. Склады сейчас ими забиты. И будут забиты еще долго.
4-6 мес-єто долго? или микроволновки будут на складе ждать своего покупателя 2 -3 года
Я не знаю как долго микроволновки будут лежать на складах. Я говорил о ценах на них. Так вот, мистер Пауэлл надеется, что цены на них начнут снижаться уже к осени.