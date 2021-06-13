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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7768776977707771>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 104
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:28

  RTC12 написав:чудес не бывает, и даже в сказках деревья до небес не растут..


"Рівень тіньової економіки в Україні в 2020 році склав 30% від обсягу офіційного ВВП у порівнянні з 27% ВВП у 2019 році.

За даними міністерства, два з чотирьох методів розрахунку тіньової економіки зафіксували збільшення рівня «тіні» порівняно з 2019 роком: метод збитковості підприємств — на 7 в.п., до 27% офіційного ВВП, а також монетарний метод — на 1 в.п., до 31% ВВП."

https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... i-nv-.html
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:43

  RTC12 написав:.. Вот тогда этот пузырь и лопнет. И не важно когда это будет.
В 2022г., или в 2023г. ..

вы, вероятно, не следите за э-э-э, спорами на ветке по поводу предполагаемого начала конца КРЖН )))
никто не сомневается, что халява схлопнется, спор идет когда. Ближайшие даты апокалипсиса назначены на 10/21 - 09/22.
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:52

  RTC12 написав:…….
Наглядный пример Турция.
Как только ихний ЦБ поднял ставку, дабы обуздать инфляцию, так моментально упали продажи жилья. За последний месяц они обвалились почти на 40%.
Ибо чудес не бывает, и даже в сказках деревья до небес не растут...

Мені здається ви плутаєте тепле з м’яким.

В Україні кредитування на мінімумі.
Піднятття ставки в Турції - зменшення кредитів.
В Україні підняття ставки - надія на збільшення ставки по депо і як альтернатива куди вкласти вільні гроші😀
Так от якось банки чомусь не піднімають ставки
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:55

  flyman написав:і, карантин закінчився, ремонти перестали цікавити пересіченого. Л - логіка


А какой будет жизнь сразу пандемии? :roll:
Докладываю. 8)
Во время пандемии сектор услуг в США упал на 80%, но вот сектор товаров длительного пользования (в т.ч. стройматериалов и домашней техники) вырос на 70%. Думаю это понятно почему.
Сейчас идет процесс нормализации - услуги резко растут, а вот спрос на ТДП, производство которых в пандемию резко выросло, падает. И падать будет еще длительно, т.к. эти товары именно ДЛИТЕЛЬНОГО пользования. Склады сейчас ими забиты. И будут забиты еще долго. Значит что? Значит цены на ТДП будут снижаться. Значит тогда что? Значит инфляция пойдет на спад. :idea:
Расчёт феда и масонов именно на это. Именно поэтому Пауэлл говорит, что давайте не спешить с утверждениями об ускоряющейся инфляции. Всё очень скоро устаканится. Уже осенью. :!: Готовьте бабло на покупки микроволновок с духовкой и на замену ядовитого ламината натуральным паркетом. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:56

  Frant написав:"Рівень тіньової економіки в Україні в 2020 році склав 30% від обсягу офіційного ВВП у порівнянні з 27% ВВП у 2019 році.

В США тоже не всё так стерильно. Но если там всего лишь чихнут, то у нас уже будут вызывать скорую помощь. Природа спекулянта везде одинакова.
Крути головой на 360 градусов, глядя по сторонам, и желательно круглосуточно.
А в случае намечающегося шухера спасай своё добро, пока не поздно.
Говорят что роботы-алгоритмы на биржах уже заточены на принятие решений за сотые доли секунды. Поэтому путь от успешного инвестора до банкрота стал предельно коротким. Но в конечном итоге американцы выживут, благодаря своей печатной машине, а вот у нас даже тень не поможет, так как я сомневаюсь что в ближайшей перспективе уровень зарплат у пересичных будет в пределах $1200-1500, с помощью которых они будут держать на плаву новоявленных лендлордов....
А налоги на недвигу, и прочую коммуналь будут только расти...
И не на 5-10% в год, а на все 25-30%, так как база налогообложения с каждым годом усыхает. Работающих все меньше и меньше, а пенсов, алкашей с наркошами, и прочих инвалидов, требующих субсидий, становится всё больше...
Так что скорый поезд, с вагонами укр.недвиги(и киевской тоже), мчится в один конец, и скоро может превратится в довоенный паровоз на запасных путях нашей экономики...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:58

  RTC12 написав:Инвесторы на биржах всегда торгуют на опережение событий. Поэтому и отыгрывают будущее повышение ставки ФРС понижением цен на сырье и товары. Плюс китайцы продают запасы. Плюс сам спрос уже падает. Цена на пиломатериалы в сентябре прошлого года была $975, сегодня уже $800.
И что в том графике вам непонятного?
Тут и сравнительной базы подбирать не нужно, потому что нет никакого подорожания на основные товары и сырье в 2 раза, как писали выше.
Никакому государству не выгодно такое подорожание, иначе всё остановится. Движущая сила развитых мировых экономик это молодёжь, которая хочет жить в нормальных условиях. И для неё важно чтобы жилье было доступным по цене.
Иначе будут очередные бунты и беспорядки, как прошлым летом в США....
И если институциональные инвесторы, пользуясь дармовыми кредитами, скупают дома тысячами, то это ненормально, так как они не оставляют молодым никаких шансов иметь свой угол. Вообще никаких.
И власти вынуждены будут ужесточать меры, повышая процентные ставки по кредитам. Вот тогда этот пузырь и лопнет. И не важно когда это будет.
В 2022г., или в 2023г. Как только этот пузырь лопнет в США или в Китае, так сразу он лопнет и в остальных Европах.
Наглядный пример Турция.
Как только ихний ЦБ поднял ставку, дабы обуздать инфляцию, так моментально упали продажи жилья. За последний месяц они обвалились почти на 40%.
Ибо чудес не бывает, и даже в сказках деревья до небес не растут...

ММмм... Как же теперь Акурт? :shock:
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:04

  Frant написав:"Рівень тіньової економіки в Україні в 2020 році склав 30% від обсягу офіційного ВВП у порівнянні з 27% ВВП у 2019 році.


Почему обвалисты приводят фактор роста теневой экономики, как аргумент, подтверждающий неминуемый обвал рынка недвижимости? :roll:
Наоборот.
Куда теневики девают заработанные деньги? :shock:
Как и все. В недвигу. Они не дурнее вас. :lol:
Зелёный на эти бабки настроил бы вам дорог, но вместо этого они накупят себе квартир и домов. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в ...... ?

Ну що, ще навіть, не осінь, а всі крикуни - "здаш свою смарт-квартиру за 3 000грн/міс., або за петрушку" - поховалися десь по калабаньках і пускають бульки)))))
А я, тільки одною ціною на паркомісце, відправив всіх в нокдаун!
А що ж тоді буде, як висвітляться ціни на смарти з першої черги? :lol:
7К - як з куща!© )))
  Bolt написав:
  Успіх написав:Ну що ж - перший дзвіночок, що мій смарт - теж не буде дешевим!

Пам'ятаєте, я писав про ціну на підземний паркінг в моєму будинку - 200-220тис.грн і плювався, що дорого, так як попит і, відповідно, окупність слабенька?

Так от...
Готові? ))
А то Левандівка, бла-бла-бла, здаш за петрушку :mrgreen:

Готові? ))
Готові побачити ціну там на паркінг на Левандівці?
І так, розмітка фарбою в підземному паркінгу коштує...
Готові? :mrgreen:
Зображення
Шах і мат!© :mrgreen:

Скоріш за все працівник ВП , що складав цю рекламку перегрівся на сонці...

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 29 чер, 2021 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:а вот спрос на ТДП, производство которых в пандемию резко выросло, падает. И падать будет еще длительно, т.к. эти товары именно ДЛИТЕЛЬНОГО пользования. Склады сейчас ими забиты. И будут забиты еще долго.

4-6 мес-єто долго? или микроволновки будут на складе ждать своего покупателя 2 -3 года
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:14

  Serg-ik написав:
  Libo написав:а вот спрос на ТДП, производство которых в пандемию резко выросло, падает. И падать будет еще длительно, т.к. эти товары именно ДЛИТЕЛЬНОГО пользования. Склады сейчас ими забиты. И будут забиты еще долго.

4-6 мес-єто долго? или микроволновки будут на складе ждать своего покупателя 2 -3 года


Я не знаю как долго микроволновки будут лежать на складах. Я говорил о ценах на них. Так вот, мистер Пауэлл надеется, что цены на них начнут снижаться уже к осени. 8)
Libo
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