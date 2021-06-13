RTC12 написав:

Инвесторы на биржах всегда торгуют на опережение событий. Поэтому и отыгрывают будущее повышение ставки ФРС понижением цен на сырье и товары. Плюс китайцы продают запасы. Плюс сам спрос уже падает. Цена на пиломатериалы в сентябре прошлого года была $975, сегодня уже $800.И что в том графике вам непонятного?Тут и сравнительной базы подбирать не нужно, потому что нет никакого подорожания на основные товары и сырье в 2 раза, как писали выше.Никакому государству не выгодно такое подорожание, иначе всё остановится. Движущая сила развитых мировых экономик это молодёжь, которая хочет жить в нормальных условиях. И для неё важно чтобы жилье было доступным по цене.Иначе будут очередные бунты и беспорядки, как прошлым летом в США....И если институциональные инвесторы, пользуясь дармовыми кредитами, скупают дома тысячами, то это ненормально, так как они не оставляют молодым никаких шансов иметь свой угол. Вообще никаких.И власти вынуждены будут ужесточать меры, повышая процентные ставки по кредитам. Вот тогда этот пузырь и лопнет. И не важно когда это будет.В 2022г., или в 2023г. Как только этот пузырь лопнет в США или в Китае, так сразу он лопнет и в остальных Европах.Наглядный пример Турция.Как только ихний ЦБ поднял ставку, дабы обуздать инфляцию, так моментально упали продажи жилья. За последний месяц они обвалились почти на 40%.Ибо чудес не бывает, и даже в сказках деревья до небес не растут...