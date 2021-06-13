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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 29 чер, 2021 15:16
Первый написав: RTC12 написав:
…….
Наглядный пример Турция.
Как только ихний ЦБ поднял ставку, дабы обуздать инфляцию, так моментально упали продажи жилья. За последний месяц они обвалились почти на 40%.
Ибо чудес не бывает, и даже в сказках деревья до небес не растут...
Мені здається ви плутаєте тепле з м’яким.
В Україні кредитування на мінімумі.
Піднятття ставки в Турції - зменшення кредитів.
В Україні підняття ставки - надія на збільшення ставки по депо і як альтернатива куди вкласти вільні гроші😀
Так от якось банки чомусь не піднімають ставки
Повышение ставки ФРС может обрушить всё.
Доллар резко повысится в цене, и горячие деньги со всего мира, а с Украины тем более, побегут на парковку в казначейские бумаги США. Гривна резко вниз, и что будет дальше никому не известно...При резком падении гривны, её в банки никто не понесёт.
Наоборот, будут изымать и покупать валюту. В Турции обвалились не только продажи жилья. Там обвалилась и лира. За последние 4 мес.она уже потеряла
около 25%. Поэтому кто отнёс деньги в ихние банки, а на этом форуме есть такие, те потеряли уже около 10% своего капитала...
Во всяком случае бедность населения для РН не помощник.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 15:31
RTC12 написав:
Повышение ставки ФРС может обрушить всё.
Доллар резко повысится в цене, и горячие деньги со всего мира, а с Украины тем более, побегут на парковку в казначейские бумаги США. Гривна резко вниз, и что будет дальше никому не известно...При резком падении гривны, её в банки никто не понесёт.
Наоборот, будут изымать и покупать валюту.
Перестань нести чепуху.
Кто куда побежит, если ставки повысят на 0,5%? Вы начнете бежать из недвижимости, чтоб на депозите дополнительно заработать аж 0,5%? Я аж бачу.
Тем более речь идет о 2022-2023 гг.
Тем более, как я уже писал выше, фед осенью хочет посмотреть, как скажется на общих темпах инфляции дефляция в секторе тдп.
ЗЫ Мульку про грядущую инфляцию распускают в нужный момент манипуляторы рынками. Инфляция будет. И ставки когда-то повысят. Всё как всегда. Многие даже этого в своих финансах и не заметят.
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