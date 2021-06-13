Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
RTC12 написав:Повышение ставки ФРС может обрушить всё. Доллар резко повысится в цене, и горячие деньги со всего мира, а с Украины тем более, побегут на парковку в казначейские бумаги США. Гривна резко вниз, и что будет дальше никому не известно...При резком падении гривны, её в банки никто не понесёт. Наоборот, будут изымать и покупать валюту.
Перестань нести чепуху. Кто куда побежит, если ставки повысят на 0,5%? Вы начнете бежать из недвижимости, чтоб на депозите дополнительно заработать аж 0,5%? Я аж бачу. Тем более речь идет о 2022-2023 гг. Тем более, как я уже писал выше, фед осенью хочет посмотреть, как скажется на общих темпах инфляции дефляция в секторе тдп.
ЗЫ Мульку про грядущую инфляцию распускают в нужный момент манипуляторы рынками. Инфляция будет. И ставки когда-то повысят. Всё как всегда. Многие даже этого в своих финансах и не заметят.
[Переслано из Danil Getmantsev] ✅Сьогодні Фондом держмайна було введено в дію сервіс автоматичної оцінки нерухомості. Нарешті, в нашій державі запрацював альтернативний та спрощений і головне - БЕЗКОШТОВНИЙ спосіб оцінки об’єктів нерухомості.
📲Відтепер українці зможуть отримати послугу електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості. Така довідка діятиме 30 днів. Якщо особа не погодиться з результатами автоматичного визначення, вона зможе звернутися до відповідного оцінювача.
📌До слова, процес реформування у цій сфері було почато в 2019 році із прийняттям законопроекту №2047-д мого авторства, який ліквідував корупційну схему в сфері оцінки об'єктів нерухомості.
❗️Варто зауважити, що очікувана економія для громадян складе сотні мільйонів гривень, які раніше привласнювали власники чотирьох майданчиків-посередників. Українцям більше не доведеться сплачувати за послуги оцінки нерухомості, оскільки автоматична оцінка є абсолютно безкоштовною.