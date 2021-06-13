Libo
Либо, если вчерашние оскорбления уни вы читали - то вопрос к Вам в личке
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:48
Libo
Либо, если вчерашние оскорбления уни вы читали - то вопрос к Вам в личке
Додано: Вів 29 чер, 2021 16:25
Додано: Вів 29 чер, 2021 16:30
[Переслано из Danil Getmantsev]
✅Сьогодні Фондом держмайна було введено в дію сервіс автоматичної оцінки нерухомості. Нарешті, в нашій державі запрацював альтернативний та спрощений і головне - БЕЗКОШТОВНИЙ спосіб оцінки об’єктів нерухомості.
📲Відтепер українці зможуть отримати послугу електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості. Така довідка діятиме 30 днів. Якщо особа не погодиться з результатами автоматичного визначення, вона зможе звернутися до відповідного оцінювача.
📌До слова, процес реформування у цій сфері було почато в 2019 році із прийняттям законопроекту №2047-д мого авторства, який ліквідував корупційну схему в сфері оцінки об'єктів нерухомості.
❗️Варто зауважити, що очікувана економія для громадян складе сотні мільйонів гривень, які раніше привласнювали власники чотирьох майданчиків-посередників. Українцям більше не доведеться сплачувати за послуги оцінки нерухомості, оскільки автоматична оцінка є абсолютно безкоштовною.
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:23
Тебе пора расширять свой кругозор.
Откуда ты взял что будет только 0.5%?
В начале 1980-х в США была инфляция около 15%!
И тогдашний её убийца, председатель ФРС Волкер, поднял ставку до 20%!!!
Повторяю - 20%!
В итоге экономика США скатилась в рецессию, с безработицей около 11%,
а президент Картер проиграл очередные выборы.
Твои 0.5% будут разминкой перед стартом марафонцев...
Потому что ситуация сейчас складывается намного хуже чем была в 80-х.
Слишком много негатива лежит на американской плахе...
Что касается укр.недвиги, особенно киевской, то те, кто дружит с головой, вскоре начнут её массово продавать, дабы хоть как-то вернуть вложенное.
Ну а остальным будет грусть-печаль на долгие годы, так как на нисходящем тренде
продать её будет довольно проблематично...
Опыт Японии с падением цен на недвижимость в 10раз за 15 лет тому пример....
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
почему особенно киевской? киевский бетон хоть и надут инвесторами но по крайней мере востребован. Другое дело перекос спроса и предложений (в сторону падения спроса) может сделать инвестиции убыточными, но чтоб даром раздавали как хаты в сёлах че-то не верю.
Низкая доходность аренды будет мотивировать арендовать вместо покупки своего жилья, тех у кого есть возможность без рисков прокручивать деньги с доходностью выше 10% годовых. Возможно спрос в этом сегменте будет расти но уже не за счёт понаехов, а за счёт тех кто умеет считать деньги.
То что доходность лэндлординга будет падать тут к ворожке не ходи, слишком много строится, для кого непонятно.
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:42
Не читай такого больше. Это страшилки для маленьких детей. Экономика США в этом году вырастет на 7% при запланированной инфляции 2-3%, но если инфляция будет чуть выше, то и это не страшно, - считает мистер Пауэлл. Задача в предстоящие годы обеспечить рост экономики в пределах 3% и не выше, т.к. выше будет хуже.
Если и была когда-то инфляция 15%, то это не значит, что её собираются повторить. Наоборот, сейчас сделают все возможное, чтоб такое не допустить.
В ближайшие годы США будут придерживаться оптимальной модели развития -
рост 3%, при инфляции 2%.
Есть вероятность, что экономика даст более значительный рост, что также нежелательно. Причина? Переход к новому технологическому укладу и связанный с этим бум на основе новых технологий.
Так что пока на горизонте повышение ставки в пределах 0,5% и никак не выше. И то, через два года и совершенно безболезнено. А пока дыши ровно.
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:50
Что значит надут?
А ты можешь привести пример другой столицы, в которой её бетон не надут инвесторами? Сейчас везде дуют, где только можно. Не только в Киеве. А раз дуют нам, то значит в Киеве все нормально, и мы должны пользоваться моментом.
Додано: Вів 29 чер, 2021 18:01
На фондовом рынке воротилы (или эмитент) следят чтоб цена акций сильно не падала, если нужно сами выкупают, страны опэк снижают добычу нефти и тд. На рн такого нет, никто не выкупит 100 тыс невостребованных квартир, можно сказать что рн более хаотичный, поскольку нет такого игрока который имел бы ресурсы на что то серьёзно повлиять.
Про эффект толпы слышали? рн живёт по его правилам, дорожай или дешевей более не связаны ни с чем, кроме как с желанием критичной массы купить или продать бетон.
Додано: Вів 29 чер, 2021 19:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 29 чер, 2021 19:07
сам вже скільки купив києвських прєлєсьцєй?
хтось забороняє тобі?
чого пузиришся тут?
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