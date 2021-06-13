Додано: Вів 29 чер, 2021 17:42

RTC12 написав: Откуда ты взял что будет только 0.5%?

В начале 1980-х в США была инфляция около 15%!

И тогдашний её убийца, председатель ФРС Волкер, поднял ставку до 20%!!!

Повторяю - 20%!

В итоге экономика США скатилась в рецессию, с безработицей около 11%,

а президент Картер проиграл очередные выборы.

Твои 0.5% будут разминкой перед стартом марафонцев...

Потому что ситуация сейчас складывается намного хуже чем была в 80-х.

Слишком много негатива лежит на американской плахе...

Откуда ты взял что будет только 0.5%?В начале 1980-х в США была инфляция около 15%!И тогдашний её убийца, председатель ФРС Волкер, поднял ставку до 20%!!!Повторяю - 20%!В итоге экономика США скатилась в рецессию, с безработицей около 11%,а президент Картер проиграл очередные выборы.Твои 0.5% будут разминкой перед стартом марафонцев...Потому что ситуация сейчас складывается намного хуже чем была в 80-х.Слишком много негатива лежит на американской плахе...

Не читай такого больше. Это страшилки для маленьких детей. Экономика США в этом году вырастет на 7% при запланированной инфляции 2-3%, но если инфляция будет чуть выше, то и это не страшно, - считает мистер Пауэлл. Задача в предстоящие годы обеспечить рост экономики в пределах 3% и не выше, т.к. выше будет хуже.Если и была когда-то инфляция 15%, то это не значит, что её собираются повторить. Наоборот, сейчас сделают все возможное, чтоб такое не допустить.В ближайшие годы США будут придерживаться оптимальной модели развития -рост 3%, при инфляции 2%.Есть вероятность, что экономика даст более значительный рост, что также нежелательно. Причина? Переход к новому технологическому укладу и связанный с этим бум на основе новых технологий.Так что пока на горизонте повышение ставки в пределах 0,5% и никак не выше. И то, через два года и совершенно безболезнено. А пока дыши ровно.