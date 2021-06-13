Додано: Вів 29 чер, 2021 20:10

Libo написав: Не читай такого больше. Это страшилки для маленьких детей. Экономика США в этом году вырастет на 7% при запланированной инфляции 2-3%, но если инфляция будет чуть выше, то и это не страшно, - считает мистер Пауэлл.

Не читай такого больше. Это страшилки для маленьких детей. Экономика США в этом году вырастет на 7% при запланированной инфляции 2-3%, но если инфляция будет чуть выше, то и это не страшно, -

Слушай мистера Пауэлла и дальше...Его речи на таких и рассчитаны....Мне тут вспомнились речи Б.Ельцина и В.Геращенко.Первый перед шоковой терапией обещал лечь на рельсы, если цены станут неуправляемыми.В итоге они выросли в 10 раз...А Председатель правления Госбанка СССР В. Геращенко публично заявлял: "Обмена купюр не будет - Даю руку на отсечение". Несмотря на то, что обмен состоялся, руки "главного банкира" остались целы....А твой любимый Мишико (Саакашвили) как-то вещал:"Я с большим удовольствием готов отправить любую часть своего тела для того, чтобы они (руководство РФ) вернули хотя бы часть наших территорий. А еще лучше - все территории. И насколько хватило бы моих частей тела, столько бы я возвратил территорий"Ну и т.д.Я таких неисполнимых шедевров могу тут привести десятки. Но не вижу смысла.У каждого своя религия. Веришь Пауэллу и в инфляцию в 2-3% ну ОК. Верь...Веришь что ВВП США вырастет до 7%, так и я охотно верю.Если вкинуть ещё пяток трюликов баксов на фондовый рынок,то можно и все 10-15% получить...Получается всё гениально просто...Сидишь дома, получаешь $1200 на рыло, пьешь пивко, а ВВП растет...Учения Карлы Марлы и Ульянова Ленина пылятся в архивах из-за абсолютной ненадобностью...А зачем они нужны, если в мире рулят ФРС и Биткойн...То, о чем так долго говорили большевики, свершилось....Без революций и всякого кровопускания...Правда, одна заковыка возникает..А как и чем похмеляться потом будете?