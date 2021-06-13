vitaliian написав:Libo написав:
Что значит надут?
А ты можешь привести пример другой столицы, в которой её бетон не надут инвесторами? Сейчас везде дуют, где только можно. Не только в Киеве. А раз дуют нам, то значит в Киеве все нормально, и мы должны пользоваться моментом.
На фондовом рынке воротилы (или эмитент) следят чтоб цена акций сильно не падала, если нужно сами выкупают, страны опэк снижают добычу нефти и тд. На рн такого нет, никто не выкупит 100 тыс невостребованных квартир, можно сказать что рн более хаотичный, поскольку нет такого игрока который имел бы ресурсы на что то серьёзно повлиять.
Про эффект толпы слышали? рн живёт по его правилам, дорожай или дешевей более не связаны ни с чем, кроме как с желанием критичной массы купить или продать бетон.
Це як долар, по ПА27 нікому непотрібний (на гривневих стовпчиках вертять), а ПА28+ уже толпа оленів намагається застрибнути в останній вагон потяга на 30