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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7769777077717772

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 104
1. Зросли більш, як на 15%
18%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
12%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
40
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
16%
17
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:10

  vitaliian написав:
  Libo написав:
  vitaliian написав: киевский бетон хоть и надут инвесторами но по крайней мере востребован.

Что значит надут?
А ты можешь привести пример другой столицы, в которой её бетон не надут инвесторами? Сейчас везде дуют, где только можно. Не только в Киеве. А раз дуют нам, то значит в Киеве все нормально, и мы должны пользоваться моментом.


На фондовом рынке воротилы (или эмитент) следят чтоб цена акций сильно не падала, если нужно сами выкупают, страны опэк снижают добычу нефти и тд. На рн такого нет, никто не выкупит 100 тыс невостребованных квартир, можно сказать что рн более хаотичный, поскольку нет такого игрока который имел бы ресурсы на что то серьёзно повлиять.

Про эффект толпы слышали? рн живёт по его правилам, дорожай или дешевей более не связаны ни с чем, кроме как с желанием критичной массы купить или продать бетон.
Зображення

Це як долар, по ПА27 нікому непотрібний (на гривневих стовпчиках вертять), а ПА28+ уже толпа оленів намагається застрибнути в останній вагон потяга на 30
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:12

  zРадио написав:[Переслано из Danil Getmantsev]
✅Сьогодні Фондом держмайна було введено в дію сервіс автоматичної оцінки нерухомості. Нарешті, в нашій державі запрацював альтернативний та спрощений і головне - БЕЗКОШТОВНИЙ спосіб оцінки об’єктів нерухомості.

интересно, как алгоритм оценивают состояние ремонта? Это как минимум.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:14

  Libo написав:
  vitaliian написав: киевский бетон хоть и надут инвесторами но по крайней мере востребован.

Что значит надут?
А ты можешь привести пример другой столицы, в которой её бетон не надут инвесторами? Сейчас везде дуют, где только можно. Не только в Киеве. А раз дуют нам, то значит в Киеве все нормально, и мы должны пользоваться моментом.



ПЦ незабаром
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Це як долар, по ПА27 нікому непотрібний (на гривневих стовпчиках вертять), а ПА28+ уже толпа оленів намагається застрибнути в останній вагон потяга на 30
только нбу может выйти с интервенцией и сбить ажиотаж либо наоборот выкупить излишек.
  Frant написав:Обліківка Віталіана ображається, що в Прикиївських Єпенях ринок не надутий. Скоріше - вже приспущений
Адекватная цена позволяет более точно оценить риски. Какой был ваш самый большой в жизни риск прохфессор, сдать экзамен по латыни? Вы очень смелый, если на это решились.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:49

  vitaliian написав:Адекватная цена позволяет более точно оценить риски

Прикупить в ипенях Ирпеня, а потом на серьёзных щах рассуждать о рисках

Да ты риски ежедневного трансфера Ирпеня-работа_в Киеве-Ирпеня - в упор не видишь
Что уж оценивать другие риски
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:52

  pesikot написав:
  vitaliian написав:Адекватная цена позволяет более точно оценить риски

Прикупить в ипенях Ирпеня, а потом на серьёзных щах рассуждать о рисках

Да ты риски ежедневного трансфера Ирпеня-работа_в Киеве-Ирпеня - в упор не видишь
Что уж оценивать другие риски

тебе из Чернигова по фейсбуку виднее что здесь и как. Загугли что такое некомпетентность.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:55

  Ромасик написав:
  zРадио написав:[Переслано из Danil Getmantsev]
✅Сьогодні Фондом держмайна було введено в дію сервіс автоматичної оцінки нерухомості. Нарешті, в нашій державі запрацював альтернативний та спрощений і головне - БЕЗКОШТОВНИЙ спосіб оцінки об’єктів нерухомості.

интересно, как алгоритм оценивают состояние ремонта? Это как минимум.

https://strana.ua/news/341066-kak-za-od ... zhala.html
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 20:01

  vitaliian написав:
  pesikot написав:
  vitaliian написав:Адекватная цена позволяет более точно оценить риски

Прикупить в ипенях Ирпеня, а потом на серьёзных щах рассуждать о рисках

Да ты риски ежедневного трансфера Ирпеня-работа_в Киеве-Ирпеня - в упор не видишь
Что уж оценивать другие риски

тебе из Чернигова по фейсбуку виднее что здесь и как. Загугли что такое некомпетентность.

Загуглил и ... шо ?

Фейсбук здесь не наблюдаю, а ты его здесь видишь. Может у тебя какая альтернативная компетентность :)

По поводу трансфера Ирпеня-Киев, так у меня много киевских коллег, которые ездят по этому маршруту с конца 1990-х
Это же ты недавний понаех и проблемы добраться из Ирпеней в Киев видишь через призму - "только при Кличко стало хуже, а вот раньше был парадиз"

Расширяй свой кругозор, впрочем, ты этого делать не хочешь.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 20:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:По поводу трансфера Ирпеня-Киев, так у меня много киевских коллег, которые ездят по этому маршруту с конца 1990-х
в конце 90х не было новоирпенской трассы в 4 ряда. Для саморазвития можешь сравнить её траффик с проспектом Победы или Телиги. Ирпенские пробки это слеза младенца по сравнению с Киевскими (население Ирпеня меньше чем Оболони или Трои). Думай в следующий раз что пишешь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 20:10

  Libo написав:Не читай такого больше. Это страшилки для маленьких детей. Экономика США в этом году вырастет на 7% при запланированной инфляции 2-3%, но если инфляция будет чуть выше, то и это не страшно, - считает мистер Пауэлл.

Слушай мистера Пауэлла и дальше...Его речи на таких и рассчитаны....
Мне тут вспомнились речи Б.Ельцина и В.Геращенко.
Первый перед шоковой терапией обещал лечь на рельсы, если цены станут неуправляемыми.
В итоге они выросли в 10 раз...
А Председатель правления Госбанка СССР В. Геращенко публично заявлял: "Обмена купюр не будет - Даю руку на отсечение". Несмотря на то, что обмен состоялся, руки "главного банкира" остались целы....
А твой любимый Мишико (Саакашвили) как-то вещал:"Я с большим удовольствием готов отправить любую часть своего тела для того, чтобы они (руководство РФ) вернули хотя бы часть наших территорий. А еще лучше - все территории. И насколько хватило бы моих частей тела, столько бы я возвратил территорий"
Ну и т.д.

Я таких неисполнимых шедевров могу тут привести десятки. Но не вижу смысла.
У каждого своя религия. Веришь Пауэллу и в инфляцию в 2-3% ну ОК. Верь...
Веришь что ВВП США вырастет до 7%, так и я охотно верю.
Если вкинуть ещё пяток трюликов баксов на фондовый рынок,
то можно и все 10-15% получить...Получается всё гениально просто...
Сидишь дома, получаешь $1200 на рыло, пьешь пивко, а ВВП растет...
Учения Карлы Марлы и Ульянова Ленина пылятся в архивах из-за абсолютной ненадобностью...
А зачем они нужны, если в мире рулят ФРС и Биткойн...
То, о чем так долго говорили большевики, свершилось....
Без революций и всякого кровопускания...

Правда, одна заковыка возникает..
А как и чем похмеляться потом будете?
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