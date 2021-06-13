Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав: киевский бетон хоть и надут инвесторами но по крайней мере востребован.
Что значит надут? А ты можешь привести пример другой столицы, в которой её бетон не надут инвесторами? Сейчас везде дуют, где только можно. Не только в Киеве. А раз дуют нам, то значит в Киеве все нормально, и мы должны пользоваться моментом.
На фондовом рынке воротилы (или эмитент) следят чтоб цена акций сильно не падала, если нужно сами выкупают, страны опэк снижают добычу нефти и тд. На рн такого нет, никто не выкупит 100 тыс невостребованных квартир, можно сказать что рн более хаотичный, поскольку нет такого игрока который имел бы ресурсы на что то серьёзно повлиять.
Про эффект толпы слышали? рн живёт по его правилам, дорожай или дешевей более не связаны ни с чем, кроме как с желанием критичной массы купить или продать бетон.
Це як долар, по ПА27 нікому непотрібний (на гривневих стовпчиках вертять), а ПА28+ уже толпа оленів намагається застрибнути в останній вагон потяга на 30
zРадио написав:[Переслано из Danil Getmantsev] ✅Сьогодні Фондом держмайна було введено в дію сервіс автоматичної оцінки нерухомості. Нарешті, в нашій державі запрацював альтернативний та спрощений і головне - БЕЗКОШТОВНИЙ спосіб оцінки об’єктів нерухомості.
интересно, как алгоритм оценивают состояние ремонта? Это как минимум.
vitaliian написав: киевский бетон хоть и надут инвесторами но по крайней мере востребован.
Что значит надут? А ты можешь привести пример другой столицы, в которой её бетон не надут инвесторами? Сейчас везде дуют, где только можно. Не только в Киеве. А раз дуют нам, то значит в Киеве все нормально, и мы должны пользоваться моментом.
zРадио написав:[Переслано из Danil Getmantsev] ✅Сьогодні Фондом держмайна було введено в дію сервіс автоматичної оцінки нерухомості. Нарешті, в нашій державі запрацював альтернативний та спрощений і головне - БЕЗКОШТОВНИЙ спосіб оцінки об’єктів нерухомості.
интересно, как алгоритм оценивают состояние ремонта? Это как минимум.
vitaliian написав:Адекватная цена позволяет более точно оценить риски
Прикупить в ипенях Ирпеня, а потом на серьёзных щах рассуждать о рисках
Да ты риски ежедневного трансфера Ирпеня-работа_в Киеве-Ирпеня - в упор не видишь Что уж оценивать другие риски
тебе из Чернигова по фейсбуку виднее что здесь и как. Загугли что такое некомпетентность.
Загуглил и ... шо ?
Фейсбук здесь не наблюдаю, а ты его здесь видишь. Может у тебя какая альтернативная компетентность
По поводу трансфера Ирпеня-Киев, так у меня много киевских коллег, которые ездят по этому маршруту с конца 1990-х Это же ты недавний понаех и проблемы добраться из Ирпеней в Киев видишь через призму - "только при Кличко стало хуже, а вот раньше был парадиз"
Расширяй свой кругозор, впрочем, ты этого делать не хочешь.
pesikot написав:По поводу трансфера Ирпеня-Киев, так у меня много киевских коллег, которые ездят по этому маршруту с конца 1990-х
в конце 90х не было новоирпенской трассы в 4 ряда, её открыли в 2012году. Кроме того с Ирпеня ездят через Варшавку и по Житомирской трассе (через Стоянку) столько дорог на 90 тысячный Ирпень. Чтобы загрузить их пробками нужно раздать машины всем, включая только зачатых младенцев. Для саморазвития можешь сравнить ирпенский траффик с проспектом Победы или Телиги. Думай в следующий раз что пишешь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 чер, 2021 20:25, всього редагувалось 3 разів.
Libo написав:Не читай такого больше. Это страшилки для маленьких детей. Экономика США в этом году вырастет на 7% при запланированной инфляции 2-3%, но если инфляция будет чуть выше, то и это не страшно, - считает мистер Пауэлл.
Слушай мистера Пауэлла и дальше...Его речи на таких и рассчитаны.... Мне тут вспомнились речи Б.Ельцина и В.Геращенко. Первый перед шоковой терапией обещал лечь на рельсы, если цены станут неуправляемыми. В итоге они выросли в 10 раз... А Председатель правления Госбанка СССР В. Геращенко публично заявлял: "Обмена купюр не будет - Даю руку на отсечение". Несмотря на то, что обмен состоялся, руки "главного банкира" остались целы.... А твой любимый Мишико (Саакашвили) как-то вещал:"Я с большим удовольствием готов отправить любую часть своего тела для того, чтобы они (руководство РФ) вернули хотя бы часть наших территорий. А еще лучше - все территории. И насколько хватило бы моих частей тела, столько бы я возвратил территорий" Ну и т.д.
Я таких неисполнимых шедевров могу тут привести десятки. Но не вижу смысла. У каждого своя религия. Веришь Пауэллу и в инфляцию в 2-3% ну ОК. Верь... Веришь что ВВП США вырастет до 7%, так и я охотно верю. Если вкинуть ещё пяток трюликов баксов на фондовый рынок, то можно и все 10-15% получить...Получается всё гениально просто... Сидишь дома, получаешь $1200 на рыло, пьешь пивко, а ВВП растет... Учения Карлы Марлы и Ульянова Ленина пылятся в архивах из-за абсолютной ненадобностью... А зачем они нужны, если в мире рулят ФРС и Биткойн... То, о чем так долго говорили большевики, свершилось.... Без революций и всякого кровопускания...
Правда, одна заковыка возникает.. А как и чем похмеляться потом будете?