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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 чер, 2021 20:22
flyman написав:
ПЦ незабаром
Ребята, я столько обвалов и пц пережил и осмыслил, что чувствую их еще в момент зачатия. Над Киевом безоблачное небо, а наши сегодня натянут шведов.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 20:25
vitaliian написав: pesikot написав:
По поводу трансфера Ирпеня-Киев, так у меня много киевских коллег, которые ездят по этому маршруту с конца 1990-х
в конце 90х не было новоирпенской трассы в 4 ряда. Для саморазвития можешь сравнить её траффик с проспектом Победы или Телиги. Ирпенские пробки это слеза младенца по сравнению с Киевскими (население Ирпеня меньше чем Оболони или Трои). Думай в следующий раз что пишешь.
Ирпенский траффик упирается в улицы Наумова и Булаховского и там начинается Ж. утром в сторону окружной, вечером назад. Этот участок до окружной в пару км. с осени до весны в час пик нередко занимает 30-40 минут, если нет аварий и пробки на самой окружной. Летом чуть полегче. Каждый день вливаюсь в ирпенский траффик утром и вечером. В среду и пятницу, когда на Подлесной рынок и одна полоса по Наумова возле рынка запаркована, с окружной в сторону Ирпеня можно очень долго ползти. По Булаховского не легче. Там тоже есть участок с фактически одной полосой из-за постоянной парковки на дороге.
Еще пару лет назад было гораздо свободнее. Еще немного достроят Ирпеня и совсем станем.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 20:30
vitaliian написав: RTC12 написав:
Что касается укр.недвиги, особенно киевской, то те, кто дружит с головой, вскоре начнут её массово продавать, дабы хоть как-то вернуть вложенное.
почему особенно киевской? киевский бетон хоть и надут инвесторами но по крайней мере востребован. Другое дело перекос спроса и предложений (в сторону падения спроса) может сделать инвестиции убыточными, но чтоб даром раздавали как хаты в сёлах че-то не верю.
Низкая доходность аренды будет мотивировать арендовать вместо покупки своего жилья, тех у кого есть возможность без рисков прокручивать деньги с доходностью выше 10% годовых. Возможно спрос в этом сегменте будет расти но уже не за счёт понаехов, а за счёт тех кто умеет считать деньги.
То что доходность лэндлординга будет падать тут к ворожке не ходи, слишком много строится, для кого непонятно.
Так в регионах жилье покупают в основном для себя, так как сдавать в наём его просто некому. В обл.центрах покупают как для себя, так и под аренду.
Ну а в Киев плывут все свободные деньги со всей Украины. И не только...
Поэтому при падении цен на жильё региональщики мало что потеряют.
Так как жилье куплено для личной жизни или для детей продаже не подлежит...
А вот киевским инвесторам, у которых по несколько, а то и по десятку квартир, придется не сладко....Конкуренция на сброс может быть значительная...
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Додано: Вів 29 чер, 2021 20:31
Клиент_ написав:
. Этот участок до окружной в пару км. с осени до весны в час пик нередко занимает 30-40 минут,
нанимал машину грузовую почасово, ирпень - академ = 40 минут, академ-м.лукьяновская = 1ч30м. На всех дорогах авто стало больше, добавили траффика бляхи, битки из сша, много кто ездил до карантина на автобусе сейчас пересел на авто. Пробки это не специфическая проблема Ирпеня, в Киеве их не меньше (смотрим район Жулян). через Академ не езжу ( есть варианты объехать). Рынок на подлесной это зло, плевок в лицо ирпенчанам, кто то с этого имеет раз его не переносят создавая лютые помехи траффику. Ул. Подлесная это Киев, рынок это киевская проблема, а не ирпенская. Ирпенчане стоят в Киевских пробках, вместе с киевлянами и гостями столицы.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 29 чер, 2021 20:44, всього редагувалось 7 разів.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 20:32
RTC12 написав:
в мире рулят ФРС и Биткойн...
То, о чем так долго говорили большевики, свершилось....
Без революций и всякого кровопускания...
Правда, одна заковыка возникает..
А как и чем похмеляться потом будете?
Да, коммунизм вот-вот. Вековая мечта классиков наконец сбывается.
В новом технологическом укладе будет достаточно 1 млрд. трудящихся. Остальные 7 млрд. люмпена могут сидеть дома на диване, получая безусловный базовый доход.
Уже в некоторых странах успешно идут пилотные проекты.
В США успешно опробовали эту систему в условиях пандемии.
Успешно. Люмпену понравилось. А это самое главное.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 20:33
RTC12 написав:
Слушай мистера Пауэлла и дальше...Его речи на таких и рассчитаны....
К слову, смышленные инвесторы и Пауэлла между строк прочитали, начав сокращать лонги после июньского заседания FOMC. А простофили ака Либо, верующие в вечный рост, и существуют как подножный корм для своевременного выхода smart-money в кэш
PS: не встревал в дискуссию - вы грамотно все пишете. Но, по большому счету, бессмысленно. Переспорить можно тех оппонентов, которые знают предмет. Здесь же единственный контр-аргумент звучит как "зачем ФРС что-то портить, когда и так все хорошо"
И вот что вы этому противопоставите? )) Тут даже начав с самых основ, вряд ли удастся достучаться до разума...
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Додано: Вів 29 чер, 2021 20:41
zРадио написав:
К слову, смышленные инвесторы и Пауэлла между строк прочитали, начав сокращать лонги после июньского заседания FOMC. А простофили ака Либо, верующие в вечный рост, и существуют как подножный корм для своевременного выхода smart-money в кэш
Не переживай за меня. Не первый год на этой работе. Я лучше знаю, когда мне выходить.
Появятся у тебя дурка свои деньги, тогда и будешь решать, когда и во что тебе входить и выходить.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 20:51
Libo написав: RTC12 написав:
в мире рулят ФРС и Биткойн...
То, о чем так долго говорили большевики, свершилось....
Без революций и всякого кровопускания...
Правда, одна заковыка возникает..
А как и чем похмеляться потом будете?
Да, коммунизм вот-вот. Вековая мечта классиков наконец сбывается.
В новом технологическом укладе будет достаточно 1 млрд. трудящихся. Остальные 7 млрд. люмпена могут сидеть дома на диване, получая безусловный базовый доход.
Уже в некоторых странах успешно идут пилотные проекты.
В США успешно опробовали эту систему в условиях пандемии.
Успешно. Люмпену понравилось. А это самое главное.
побачим, чим закінчиться, коли спробують зменшити (навіть не забрати) у підсівших на соціал плюшки.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 20:52
zРадио написав: RTC12 написав:
Слушай мистера Пауэлла и дальше...Его речи на таких и рассчитаны....
К слову, смышленные инвесторы и Пауэлла между строк прочитали, начав сокращать лонги после июньского заседания FOMC. А простофили ака Либо, верующие в вечный рост, и существуют как подножный корм для своевременного выхода smart-money в кэш
PS: не встревал в дискуссию - вы грамотно все пишете. Но, по большому счету, бессмысленно. Переспорить можно тех оппонентов, которые знают предмет. Здесь же единственный контр-аргумент звучит как "зачем ФРС что-то портить, когда и так все хорошо"
И вот что вы этому противопоставите? )) Тут даже начав с самых основ, вряд ли удастся достучаться до разума...
Медведі заробляють на падінні, бики на рості, а свиней ведуть на забій.
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