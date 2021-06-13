Додано: Вів 29 чер, 2021 20:25

vitaliian написав: pesikot написав: По поводу трансфера Ирпеня-Киев, так у меня много киевских коллег, которые ездят по этому маршруту с конца 1990-х По поводу трансфера Ирпеня-Киев, так у меня много киевских коллег, которые ездят по этому маршруту с конца 1990-х в конце 90х не было новоирпенской трассы в 4 ряда. Для саморазвития можешь сравнить её траффик с проспектом Победы или Телиги. Ирпенские пробки это слеза младенца по сравнению с Киевскими (население Ирпеня меньше чем Оболони или Трои). Думай в следующий раз что пишешь. в конце 90х не было новоирпенской трассы в 4 ряда. Для саморазвития можешь сравнить её траффик с проспектом Победы или Телиги. Ирпенские пробки это слеза младенца по сравнению с Киевскими (население Ирпеня меньше чем Оболони или Трои). Думай в следующий раз что пишешь.

Ирпенский траффик упирается в улицы Наумова и Булаховского и там начинается Ж. утром в сторону окружной, вечером назад. Этот участок до окружной в пару км. с осени до весны в час пик нередко занимает 30-40 минут, если нет аварий и пробки на самой окружной. Летом чуть полегче. Каждый день вливаюсь в ирпенский траффик утром и вечером. В среду и пятницу, когда на Подлесной рынок и одна полоса по Наумова возле рынка запаркована, с окружной в сторону Ирпеня можно очень долго ползти. По Булаховского не легче. Там тоже есть участок с фактически одной полосой из-за постоянной парковки на дороге.Еще пару лет назад было гораздо свободнее. Еще немного достроят Ирпеня и совсем станем.